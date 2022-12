Glätte-Unfälle vor allem in der nördlichen Westpfalz (Foto)

Westpfalz (ots) – Sozusagen „eiskalt überrascht“ wurden einige Autofahrer am Dienstag 27.12.2022. Nach den doch eher milden Weihnachtstagen waren die Temperaturen über Nacht deutlich gesunken und sorgten sowohl für zugefrorene Autos als auch für glatte Straßen.

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz wurden in den Morgenstunden zwölf Unfälle aufgenommen, die auf die Straßenverhältnisse zurückzuführen waren. Der Schwerpunkt lag dabei eindeutig in der nördlichen Hälfte. Insgesamt wurden 5 Menschen leicht verletzt. Die Sachschäden summieren sich zu einem 6-stelligen Betrag.

Am stärksten betroffen war der nördliche Teil des Landkreises Kaiserslautern. Allein im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 kam es zu 5 Glätte bedingten Verkehrsunfällen:

Schon ganz früh am Morgen kam auf der L388 zwischen Heiligenmoschel und Schneckenhausen ein Auto von der Straße ab. Glück im Unglück: niemand verletzt, „nur“ Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Zwischen Otterbach und Otterberg überschlug sich etwas später ein Pkw auf der L389. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden am Auto wurde auf 5.000 Euro geschätzt.

Auf der L393 bei Sembach kam ein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Auch hier wurde der Fahrer leicht verletzt. Der Sachschaden liegt ebenfalls bei mehreren tausend Euro.

Kurz hintereinander kam es bei Mehlingen auf der L382 zu zwei Glätte-Unfällen. Zunächst rutschte ein Pkw von der Fahrbahn und landete im angrenzenden Feld. Der Sachschaden blieb gering. Dann allerdings stießen zwei Fahrzeuge im Begegnungsverkehr zusammen. Ein Beteiligter erlitt leichte Verletzungen. Die geschätzten Schäden an den Fahrzeugen: rund 30.000 Euro.

Auch auf der nahe gelegenen Autobahn A63 krachte es zweimal kurz hintereinander im Bereich Sembach. Einmal rutschte ein Fahrzeug gegen die Schutzplanke – Sachschaden: etwa 14.000 Euro. Im zweiten Fall kam ein Wagen ins Rutschen und prallte gegen zwei weitere Pkw. Hier wurde ein Beteiligter leicht verletzt. Der Gesamtschaden dürfte bei 30.000 Euro liegen.

Die Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 musste zu einem Glätte-Unfall auf der L367 bei Weilerbach ausrücken. Eine Autofahrerin war auf dem Weg in Richtung Hirschhorn mit ihrem Wagen nach rechts von der Straße abgekommen und die Böschung hinaufgefahren. Dort kippte das Fahrzeug zur Seite und rutschte wieder hinunter auf die Fahrbahn, wo es „kopfüber“ liegen blieb. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. An ihrem Auto entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Im Bereich Kusel kam es am Morgen auf der B423 zu zwei weiteren Unfällen auf glatter Fahrbahn. Die PI Kusel nahm einen Unfall bei Theisbergstegen auf. Hier war ein Autofahrer mit seinem Pkw von der Straße abgekommen und mit der Schutzplanke kollidiert. Sachschaden: etwa 15.000 Euro. Im Bereich Brücken nahm die die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg einen Unfall auf, bei dem das Fahrzeug zunächst von der Straße abgekommen war und sich dann überschlagen hatte. Zum Glück wurde niemand verletzt. Der Schaden wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Die PI Landstuhl wurde unterdessen zu einem Unfall bei Steinwenden gerufen. Hier rutschte ein Auto gegen die Schutzplanke. Es blieb bei Blechschäden in Höhe von rund 6.500 Euro.

Die Südwestpfalz kam gewissermaßen glimpflich davon. Im Bereich der Polizeidirektion Pirmasens wurde lediglich ein Glätte-Unfall registriert. Er ereignete sich im Zuständigkeitsbereich der PI Waldfischbach-Burgalben auf der B270 zwischen Moschelmühle und Kaiserslautern. Auch hier verlor der Fahrer bei Glatteis die Kontrolle über seinen Wagen, geriet von der Straße ab und prallte gegen die Schutzplanke. In der Folge drehte sich das Fahrzeug, schleuderte auf die Gegenfahrbahn, krachte auch dort gegen die Seitenschutzplanke und blieb dann schließlich auf dem dortigen Fahrstreifen stehen. Der Sachschaden blieb mit rund 2.500 Euro relativ gering. Verletzt wurde hier niemand. |cri

Zwei Autos und ein Fisch beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Sozusagen mit einem „blauen Auge“ sind zwei Autofahrer am Dienstagvormittag bei einem Unfall in Kaiserslautern davongekommen. Beide blieben unverletzt. Die Fahrzeuge und eine Fisch-Figur wurden beschädigt.

Zu dem Unfall kam es gegen 10.45 Uhr an der Ampelkreuzung in der Hohenecker Straße. Eine 82-jährige Frau fuhr mit ihrem Toyota Yaris über die L502 aus Richtung Espensteig und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Rauschenweg überqueren. Zur gleichen Zeit war ein 71-jähriger Mann mit seinem Mercedes aus Richtung Hohenecken kommend in Richtung Stadtmitte unterwegs, wollte also die Kreuzung aus seiner Sicht ebenfalls geradeaus überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Pkw.

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Mercedes zur Seite geschoben und die Toyota-Fahrerin kam von der Fahrbahn ab, landete auf einer Verkehrsinsel und beschädigte die dort aufgestellte Fisch-Figur. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie anschließend abgeschleppt werden mussten. Rettungsdienst und Feuerwehr waren ebenfalls vor Ort im Einsatz. Der Gesamtschaden, einschließlich des beschädigten Fischs, wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Bei der Aufnahme des Unfalls gaben beide Beteiligte gegenüber der Polizei an, bei „Grün“ in den Kreuzungsbereich eingefahren zu sein. Aufgrund mehrerer Zeugenangaben ist jedoch nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass lediglich der Mercedes-Fahrer grünes Licht hatte und die Toyota-Fahrerin das Rotlicht missachtete. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Wer hat den Spiegel abgerissen?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in den vergangenen Tagen in der Richard-Wagner-Straße eine mutwillige Sachbeschädigung beobachtet haben. Unbekannte Täter haben hier an einem Opel Combo den rechten Außenspiegel abgerissen.

Das Firmenfahrzeug parkte am Straßenrand in Höhe des Hauses Nummer 47. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag 23.12. um 14.30 Uhr und Montag 26.12.2022 um 10 Uhr. Bislang gibt es keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, denen im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter Tel: 0631/369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Verbindung zu setzen. |cri

46-Jähriger handelt sich Strafanzeige ein

Kaiserslautern (ots) – Wegen Widerstands gegen Polizeibeamte hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Montagabend eine Strafanzeige eingehandelt. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt.

Die Streife war kurz nach 22 Uhr zu einer Auseinandersetzung im nördlichen Stadtgebiet gerufen worden. In einer Privatwohnung war der Streit zwischen einem Mann und einer Frau eskaliert und es war zu Handgreiflichkeiten gekommen. Eine Freundin, die eingreifen wollte, wurde von dem alkoholisierten Mann ebenfalls gestoßen.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, verhielt sich der 46-Jährige sofort ausgesprochen aggressiv. Weil er auch die Polizisten attackieren wollte, musste der Mann zu Boden gebracht werden, wogegen er erheblichen Widerstand leistete. Da der 46-Jährige nicht zu beruhigen war, wurde schließlich das Distanzelektroimpulsgerät eingesetzt. Anschließend konnte der Mann gefesselt und mit zur Dienststelle genommen werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

An Türgriffen getestet, ob Autos offen sind

Kaiserslautern (ots) – Ein junger Mann hat am Montagmorgen 26.12.2022 in der Mannheimer Straße die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Eine Zeugin verständigte gegen 07 Uhr die Polizei, weil sie beobachtet hatte, wie der Unbekannte die Straße entlang lief und an parkenden Fahrzeugen „testete“, ob die Türen offen sind.

Die ausgerückte Streife konnte wenig später einen Tatverdächtigen ausfindig machen, auf den die Personenbeschreibung passte. Es handelte sich um einen 24-jährigen Mann, der schon erheblich polizeilich aufgefallen ist. Bei der Durchsuchung seiner Sachen kamen unter anderem ein Bluetooth-Lautsprecher, Messer, Handschuhe, Taschenlampe, Münzgeld und verschiedene Schlüsselbunde zum Vorschein. Nach der Herkunft der Gegenstände befragt, machte der Mann widersprüchliche Angaben. Die Sachen wurden deshalb bis zur Klärung der Eigentumsverhältnisse sichergestellt.

Eine Überprüfung der geparkten Fahrzeuge in der Umgebung ergab keine Hinweise auf Autoaufbrüche oder Diebstähle aus den jeweiligen Pkw-Innenräumen. Die weiteren Ermittlungen laufen. Zeugen, denen möglicherweise in den vergangenen Tagen etwas aus dem Auto gestohlen wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Gemeldet wurde unterdessen ein Diebstahl aus einem Fahrzeug im Stadtteil Einsiedlerhof. Hier haben sich unbekannte Täter in der Straße „Zum großen Berg“ Zugang zu einem geparkten Jeep verschafft und daraus einen Geldbeutel gestohlen. Darin befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld, Personalausweis, Führerschein, Kredit- und Debitkarte.

Tatzeit war vermutlich bereits vor den Feiertagen, „vermisst“ wurde der Geldbeutel aber offenbar erst am zweiten Weihnachtstag. Hinweise auf verdächtige Personen, die als Täter in Frage kommen, nimmt die Kriminalpolizei unter der Nummer 0631 369-2620 jederzeit entgegen. |cri

Hoher Sachschaden bei nächtlichem Zusammenstoß

Kaiserslautern (ots) – In der Trippstadter Straße hat es an Weihnachten gekracht. In der Nacht vom ersten auf den zweiten Feiertag stießen in Höhe einer Tankstelle 2 Fahrzeuge zusammen. Ein Mann wurde leicht verletzt.

Zu dem Unfall kam es kurz nach Mitternacht, als ein 21-jähriger Autofahrer das Tankstellengelände verlassen und sich mit seinem Opel Astra in den fließenden Verkehr einreihen wollte. Offenbar erkannte er dabei einen herannahenden Audi RS6 zu spät und kollidierte mit ihm.

Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Weil der Audi sehr viel Öl verlor, wurde die Feuerwehr zwecks Bindung der ausgelaufenen Stoffe verständigt.

Der Sachschaden wird auf insgesamt 45.000 Euro geschätzt. Der 33-jährige Audi-Fahrer klagte nach dem Unfall über Schmerzen, lehnte jedoch eine ärztliche Behandlung ab. |cri

Schaufenster eingeschlagen und weg gerannt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Dienstag (26./27. Dezember) in der Fackelstraße eine Schaufensterscheibe zerstört. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-2250.

Ein aufmerksamer Anwohner verständigte kurz nach 1 Uhr die Polizei, nachdem er eine verdächtige Beobachtung gemacht hatte. Nach Angaben des Mannes hatte er das Geräusch von klirrendem Glas gehört und war auf seinen Balkon gegangen, um nachzuschauen. Ihm fielen zwei männliche Personen auf, die in Höhe eines Handy-Shops standen, kurz miteinander sprachen und dann wegrannten.

Die ausgerückte Streife stellte kurz darauf vor Ort fest, dass in die Schaufenster-Scheibe des Ladens ein großes Loch geschlagen wurde. Eine spätere Begehung der Geschäftsräume ergab jedoch keine Hinweise darauf, dass jemand in den Shop eingedrungen war. Gestohlen wurde nach den derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der Sachschaden liegt dennoch im 4-stelligen Bereich.

Die Feuerwehr sicherte das Schaufenster ab.

Täterbeschreibung:

männliche Statur, etwa 1,70 Meter groß, maximal 20 Jahre alt. Einer trug eine schwarze Jogginghose, eine graue Jacke und eine schwarze Kappe. Der andere war komplett schwarz gekleidet.

Die Polizeiinspektion 2 ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt: Wem sind die beiden männlichen Personen vor oder nach der Tat in der Fackelstraße oder im Umfeld aufgefallen? Wer hat gesehen, wohin sie rannten? |cri

Kreis Kaiserslautern

Einbruch in LIDL-Filiale

Landstuhl, Torfstraße (ots) – Mit schwerem Gerät stemmen bisher unbekannte Täter die Rückwand der LIDL-Filiale in Landstuhl auf. Die Tat ereignete sich in der Zeit vom 24. Dezember 2022, 14:00 Uhr, bis zum Morgen des 27. Dezember 2022. Der Schaden liegt in einem fünfstelligen Bereich. Die Täter konnten durch die unsachgemäße, rohe Arbeit nichts erbeuten. Allerdings ist davon auszugehen, dass durch die Arbeiten massive Lärmgeräusche verursacht wurden. Ebenso könnten in diesem Bereich Personen in Arbeitskleidung oder auch Fahrzeuge aufgefallen sein, welche mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten.

Aus diesem Grund benötigen die Beamten der Polizei Landstuhl Hinweise aus der Bevölkerung, welche zur Aufklärung der Tat führen könnten. Die Beamten der Polizeiinspektion Landstuhl sind unter

Tel: 06371 805 1850 jederzeit erreichbar. |pilan-grä