Brand einer Bäckerei – Ermittlungen zur Brandursache laufen

Walldorf (ots) – Nach dem Brand einer Großbäckerei in der Walldorfer Altrottstraße am Sonntag 25.12.2022 laufen die Ermittlungen. Die Brandermittler der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg befinden sich zur Untersuchung des Brandobjektes aktuell vor Ort.

Aufgrund des Brandausmaßes und den damit verbundenen Einsturzgefahren kann das Firmengebäude bis zur abschließenden Begutachtung nicht betreten werden.

Im Zuge der bisherigen Ermittlungen zur Brandursache befand sich u.a. eine Drohne der kriminalpolizeilichen Ermittler im Einsatz. Zudem sind weiter Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort, um immer wieder aufkeimende Glutnester zu löschen.

Nach Unfall Auto stehen gelassen und geflüchtet

Epfenbach (ots) – Gegen 05.25 Uhr am frühen Montagmorgen kam es auf der Waibstadter Straße zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher flüchtete ohne sein Fahrzeug. Der schwarze Hyundai, von Waibstadt kommend, kam in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend frontal mit einer Straßenlaterne.

Diese wiederum wurde dabei verbogen und stieß gegen die Verkleidung eines angrenzenden Gebäudes. Als die Beamten, welche durch das Notrufsystem des Unfallwagens alarmiert wurden, nur kurze Zeit später am Unfallort ankamen, waren keine Insassen und kein Fahrer festzustellen.

Der Unfallwagen, der nicht mehr fahrbereit war, wurde für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt.

Das Polizeirevier Sinsheim sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die das Geschehene möglicherweise beobachteten oder Hinweise geben können.

Diese werden gebeten, sich unter Tel.: 07261 6900 zu melden.

Einbruch in Pfarramt

Reilingen (ots) – In der Nacht von Sonntag auf Montag 26.12.2022 zwischen 18-08 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter eine Kellertüre des Pfarramts in der Schulstraße auf und gelangt so in die dortigen Büroräumlichkeiten. Aus dem Pfarramt entwendete der Mann rund 1.000 Euro Bargeld.

Der Sachschaden beträgt 500 Euro. Das Polizeirevier Hockenheim hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls übernommen. Zeugen, welche etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel.: 06205/2860-0 zu melden.