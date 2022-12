Mann bei Diebstählen im Zug erwischt

Heidelberg (ots) – Mehrere Polizeistreifen waren Freitagabend (23. Dezember) am Heidelberger Hauptbahnhof im Einsatz. Ein Mann hatte in einem dort ankommenden Zug mehrere Personen bestohlen. Nach ersten Informationen würde er dabei eine Stichwaffe und Pfefferspray mitführen.

Gegen 20:40 Uhr erreicht der Flixtrain den Heidelberger Hauptbahnhof. Mehrere Beamte trafen im Zug auf den 27-jährigen palästinensischen Tatverdächtigen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und den Hinweisen auf mögliche gefährliche Gegenstände im Besitz des Mannes, fesselten ihn die Beamten.

Am Bahnsteig stellten sie bei der Durchsuchung weder Stichwaffen, noch ein Pfefferspray fest. Eine Gefährdung für Reisende bestand zu keiner Zeit.

Da bis zu diesem Zeitpunkt noch mehrere Diebstähle im Raum standen, veranlasste der Zugbegleiter eine Durchsage im Zug. Es meldeten sich daraufhin vier Personen, die zuvor von dem 27-Jährigen bestohlen wurden. Sie bemerkten den Diebstahl selbst oder wurden von Mitreisenden auf den Tatverdächtigen und seine Handlung hingewiesen. In allen Fällen erhielten die Geschädigten ihre Gegenstände zurück.

Für weitere polizeiliche Maßnahmen brachten die Beamten den 27-Jährigen auf die Dienststelle. Dort setzte er sein aggressives Verhalten fort und beschädigte durch massive Tritte eine Tür.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg regte diese Untersuchungshaft gegen den Mann an. Er wurde nach Abschluss aller Maßnahmen in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Ihn erwarten nun Anzeigen wegen Diebstahls und Sachbeschädigung.

Pkw nach Unfall in Brand geraten – Fahrer schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Am Montagabend gegen 20:36 Uhr ereignete sich im Grenzhöfer Weg zwischen Heidelberg-Wieblingen und Mannheim-Friedrichsfeld ein Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Fahrer eines Opels befuhr die Strecke in Richtung Friedrichsfeld und verlor in einer Rechtskurve auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum.

In Folge des Unfalls fing das Fahrzeug Feuer. Hinzugekommene Ersthelfer konnten den schwerverletzten Fahrer aus dem brennenden Fahrzeug retten und verständigten Polizei und Rettungskräfte. Der Opel brannte vollständig aus und wurde nach Abschluss der Löscharbeiten abgeschleppt.

Der Fahrer kam in ein Krankenhaus in Heidelberg, Lebensgefahr konnte ausgeschlossen werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch den Verkehrsdienst Mannheim.