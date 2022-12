Polizeibeamter im Zug angegriffen

Karlsruhe (ots) – Ein Polizeibeamter wurde Dienstagmorgen 27.12.2022 auf dem Weg zum Dienst von einem Mann im Zug angegriffen. Zuvor fragte dieser den Beamten noch um Hilfe, um ein Zugticket zu kaufen.

Der 22-jährige uniformierte Geschädigte wollte zur Klärung des Sachverhaltes den Zugbegleiter hinzuziehen. Unvermittelt steigerte sich der 26-jährige togoische Staatsangehörige in ein aggressives Verhalten. Er beleidigte den Beamten mehrfach und drückte ihn in einen der Sitze. Dort folgten weitere Beleidigungen und Bedrohungen. Der Beamte fesselte den 26-Jährigen am Sitz und verständigte eine Streife der Bundespolizei am Karlsruher Hauptbahnhof.

Bei Ankunft des Zuges nahmen diese den Mann vorläufig fest. Der 26-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte rechnen. Der Beamte selbst blieb unverletzt.

Quelle: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Pkw kommt von der Straße ab und beschädigt mehrere Fahrzeuge

Karlsruhe (ots) – Ein junger BMW-Fahrer sorgte in der Nacht von Montag auf Dienstag im Karlsruher Rheinhafen für einen Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der 18-Jährige befuhr mit seinem Pkw die Nördlichen Uferstraße und kam offenbar aufgrund seiner nicht angepassten Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab.

Der BMW prallte zunächst auf ein geparktes Fahrzeug, dann gegen eine Straßenlaterne und schließlich auf ein weiteres Auto. Dieses wiederrum wurde durch den Aufprall auf eine Hausfassade geschoben, welche ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Glücklicherweise wurde der junge Fahrer beim Unfall nur leicht verletzt. Aufgrund der größeren Aufräumarbeiten musste die Straße für mehrere Stunden gesperrt werden. Es entstand Sachschaden von circa 30.000 Euro.

Kreis Karlsruhe

Brand führt zu massiver Rauchentwicklung – Wohnhäuser geräumt

Walzbachtal (ots) – Ein Brand mit starker Rauchentwicklung rief zahlreiche Rettungskräfte am frühen Dienstagmorgen in der Grombacher Straße in Jöhlingen auf den Plan. Mehrere Wohnhäuser mussten evakuiert werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach gegen 00:55 Uhr in einer Gartenhütte ein Feuer aus.

Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen auf umliegende Wohnhäuser übergriffen. Infolge der Rauchentwicklung mussten mehrere Bewohner ihre Wohnungen kurzfristig verlassen und wurden hierbei von Einsatzkräften begleitet. Die Gartenhütte brannte nach jetzigem Kenntnisstand vollständig ab.

Verletze gab es offensichtlich glücklicherweise keine. Der verursachte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.