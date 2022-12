Bei Kontrolle Drogen aufgefunden

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag 25.12.2022 gegen 23:00 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann aus Kaiserslautern in der Friedenstraße einer Kontrolle unterzogen. Grund der Kontrolle war die fehlende Beleuchtung des Fahrrades aufgrund der Dunkelheit. Hierbei wurde bei dem Mann ein Tütchen mit einer geringen Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt. |Wey

Gestohlenes Fahrrad sichergestellt

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag 26.12.2022 gegen 23:35 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann aus Kaiserslautern am Stiftsplatz, Kaiserslautern einer Kontrolle unterzogen. Bei der Überprüfung des mitgeführten Fahrrades wurde festgestellt, dass dieses Anfang November in der Mozartstraße entwendet wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt. Der Mann wird sich für den Diebstahl verantworten müssen.|Wey

Fahrzeuge zerkratzt

Kaiserslautern (ots) – Am Sonntag 25.12.2022 in dem Zeitraum 01-16:00 Uhr wurden in der Straße An der Emilsruhe, Kaiserslautern vier PKW beschädigt. Bisher unbekannte Täter zerkratzten diese mittels eines spitzen Gegenstandes.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der PI Kaiserslautern 1 unter der Tel.: 0631 369-1250 oder per E-Mail an die pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu melden. |Wey

Kreis Kaiserslautern

Mit über zwei Promille hinterm Steuer

Schopp (ots) – Zu tief ins Glas geschaut hat ein 25-jähriger Mann, der am frühen Sonntagmorgen auf der B270 bei Schopp von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde. Bei der Kontrolle des aus Homburg stammenden Fahrzeugführers, wurde starker Alkoholgeruch festgestellt.

Ein angebotener Alkoholtest ergab einen Wert über sich ergehen lassen. Die Polizei stellte den Fahrzeugschlüssel und den Führerschein sicher. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.|ho