Geparktes Fahrzeug mit Graffiti besprüht

Worms (ots) – In der Nacht vom Sonntag 25.12.2022 auf Montag 26.12.2022, brachten zwischen 19 und 08 Uhr bislang unbekannte Täter ein pinkfarbenes Graffiti an der rechten Fahrzeugseite eines geparkten LKWs an. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand in der Friesenstraße in Worms geparkt.

Wer Zeuge der Tat wurde oder Hinweise auf den/die Verursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms unter der Telefonnummer 06241/8520, per Mail: piworms@polizei.rlp.de oder über das Hinweisportal der Onlinewache auf der Homepage der Polizei RLP zu melden.

Sachbeschädigung durch Brand einer Hecke

Worms (ots) – Am Samstag 24.12.2022 um 15:30 Uhr, kommt es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand einer Hecke der Unterkunft für Asylsuchende im Pfortenring in Worms. Dieser konnte zeitnah durch die Feuerwehr Worms gelöscht werden.

Da sich zwischen der Hecke und dem Gebäude der Asylunterkunft 7 Meter Abstand befinden, bestand zu keinem Zeitpunkt die Gefahr, dass das Feuer auf die Asylunterkunft überschlägt. Verletzt wurde hierdurch niemand. Die Zeugengewinnung vor Ort verlief negativ.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder zur Brandursache geben können, sich mit der Polizei Worms in Verbindung zu setzen.

Kreis Alzey-Worms

Brand in Einfamilienhaus

Gau-Odernheim (ots) – Zu einem Brand kam es am Sonntag 25.12.2022 gegen 18:30 Uhr in Gau-Odernheim. Die Polizei, die von der Berufsfeuerwehr Mainz verständigt worden war stellte fest, dass offenbar ein Kühlschrank in Brand geraten war. Grund hierfür war ein technischer Defekt.

Durch den schnellen Löscheinsatz der Feuerwehr konnte der Kühlschrank rechtzeitig abgelöscht werden, bevor es zu einem Gebäudeschaden kam.

Die Hausbewohner waren zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.