Raub in einer Bar

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Morgen des 25.12.2022 gegen 05:50 Uhr befand sich ein 34-Jähriger in einer Bar in der Bahnhofstraße. Daraufhin betrat ein bislang Unbekannter die Lokalität und fragte ob jemand Geld wechseln könne. Der 34-Jährige holte daraufhin ca. 450 EUR Bargeld aus seiner Jackentasche, welches ihm durch den Unbekannten aus der Hand gerissen wurde.

Als der 34-Jährige diesen zur Rede stellen wollte, zog dieser ein Messer und sagte: „Soll ich dir Probleme machen?“ in Richtung des 34-Jährigen. Dieser zog sich daraufhin in die Bar zurück.

Der flüchtige Unbekannte ist ca. 20-30 Jahre alt und 170 cm groß. Er hat dunkle Haare und trug eine weiß, blau, schwarz karierte Jacke.

Gegen den Unbekannten wird durch die Kriminalpolizei wegen Raubes ermittelt. Wer kann Angaben zum Täter machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Raub

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Sonntag 25.12.2022 gegen 21:30 Uhr befanden sich der 22-jährige Ludwigshafener und der 50-jährige Mannheimer in einem Wohnhaus in der Wredestraße. Der 22-Jährige zählte ein Bündel Bargeld. Daraufhin nahm der 50-Jährige 40 EUR aus der Hand des 22-Jährigen. Als dieser das Geld zurückverlangte, wurde er durch den 50-jährigen Mannheimer mit einem Messer bedroht.

Dieser entfernte sich dann von dem Wohnhaus und stellte sich wenig später bei der Polizeidienststelle. Auf Grund eines eingeräumten Konsums von Kokain wurde durch die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe angeordnet. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der 50-Jährige in Gewahrsam genommen. Gegen diesen wird nun durch die Kriminalpolizei wegen Raubes ermittelt.

Skateboard auf Bahngleisen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am 25.12.22 legte ein 11-jähriges Kind ein Skateboard auf die Straßenbahngleise an der Haltestelle Heinrich-Pesch-Haus. Zu einer Gefährdung des Schienenverkehrs kam es nicht. Das Kind konnte ermittelt und den Eltern überstellt werden.

Aussprache eskaliert

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Ein 37-jähriger Mann aus Mannheim und seine 42-jährige Lebensgefährtin gerieten am 2. Weihnachtsfeiertag in Oggersheim im Rahmen einer Aussprache in Streit. Im Rahmen des Streits rastetet der Mann schließlich aus und beschädigte zunächst Einrichtungsgegenstände in der Wohnung der Frau.

Schließlich schlug er die 42-jährigen auf den Kopf und bedrohte sie mit dem Tode. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Er darf sich der Frau die nächsten 10 Tage nicht nähern.

Verdacht auf illegales Kraftfahrzeugrennen

Ludwigshafen-Pfingstweide (ots) – Ein 31-jähriger Mann aus Ludwigshafen verlor am 26.12.22, gegen 02:00 Uhr, auf der B9 aus Richtung Nachtweide kommend in Fahrtrichtung Autobahnkreuz Ludwigshafen-Nord in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen hoch motorisierten Mercedes AMG und prallte gegen die Schutzplanke, woraufhin sich das Auto drehte und schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen kam.

Der Fahrer erlitt hierbei leichte Schürfwunden und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 50 000 Euro.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Oppau unter der Tel.: 0621-963 2222 in Verbindung zu setzen.

Einbruchsdiebstahl in Fahrzeug

Ludwigshafen-Mundenheim (ots) – Am Sonntag 25.12.2022, zwischen 09:25-09:40 Uhr kam es in der Kalmitstraße zu einem Einbruchsdiebstahl an einem gelben Audi A6. Ein bislang Unbekannter schlug eine Seitenscheibe ein, um sich so Zugriff zum Innenraum des Fahrzeuges zu verschaffen.

Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 500 EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.