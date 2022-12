Hund attackiert Schafsherde

Edesheim (ots) – Am Sonntag 25.12.2022 um ca. 15:30 Uhr, attackierte ein Hund eine Schafsherde, welche sich auf einer Weide hinter dem Brühlweg in Edesheim aufhielt. Bei dem Hund soll es sich um einen Husky Mischling gehandelt haben. Der Hund, welcher ohne Leine durch den Tierhalter geführt wurde, soll unkontrolliert in die Herde gerannt sein und diese aufgeschreckt haben. Zudem hat der Hund mehrere Schafe gebissen und verletzt.

Nach der Attacke verließ der Hundehalter mit seiner weiblichen Begleitung und dem Mischling die Örtlichkeit. Das ca. 30-jährige Paar soll noch einen kleinen Pitbull mit sich geführt haben.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu dem Hundehalter geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel: 06323/9550 melden, oder per E-Mail unter der piedenkoben@polizei.rlp.de.

Auf frischer Tat ertappt

Bad Bergzabern (ots) – Am frühen Morgen des 26.12.2022 gegen 04:20 Uhr meldete eine Zeugin der Polizei, dass soeben 3 Personen augenscheinlich versuchen ein Leichtkraftrad zu entwenden. Beim Eintreffen der Polizei ergriffen die Täter die Flucht, hierbei konnte ein bereits Amtsbekannter 19-jähriger Täter durch die eingesetzten Beamten geschnappt werden.

Dieser wurde festgenommen und später wieder auf freien Fuß entlassen. Bei dem Versuch das Leichtkraftrad zu entwenden, entstand ein Sachschaden von ca. 100 Euro.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Maikammer (ots) – In der Tatzeit vom 24.12.2022 ab 17:00 Uhr bis zum 25.12.2022 14:00 Uhr, besprühte ein bis dato unbekannter Täter in der Weinstraße Süd in Maikammer eine Hauswand, sowie einen Stromkasten mit roter Farbe. An die Hauswand wurde ein sogenanntes „Tag“ gesprüht.

An den Stromkasten wurden gleich drei „Tags“ gesprüht. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Tel. 06323/9550 melden, oder per E-Mail unter der piedenkoben@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Altdorf (ots) – Glück im Unglück hatte am Weihnachtsabend gegen 17:45 Uhr ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Kreis Germersheim, der mit seinem Fahrzeug die L540 von Freimersheim kommend in Richtung Altdorf befuhr.

Der Fahrer kam wohl aufgrund Alkoholeinflusses in einer leichten Linkskurve zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab und befuhr einige Meter den Grünstreifen. Das Fahrzeug geriet ins Schlingern und schlitterte in Folge des Gegenlenkens quer über die Fahrbahn. Dort kollidierte das Fahrzeug letztlich am Heck mit einem Baum und kam zum Stillstand.

Der Fahrer konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen, wurde im weiteren Verlauf allerdings zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.