Verkehrsunfall mit Flucht

Mutterstadt (ots) – Am Freitag 23.12.2022 gegen 15:00 Uhr kam es auf dem Parkplatz der Ludwigshafener Straße zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Der Geschädigte stellte seinen Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes ab. Als er etwa 20 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er einen frischen Streifschaden.

Der Unfallverursacher hat die Unfallstelle verlassen ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06235/4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Otterstadt (ots) – In der Zeit vom 22.12.2022 bis zum 25.12.2022 brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Otterstadt, in der Reiherstraße ein, indem sie ein Fenster im rückwärtigen Bereich zerstörten. Anschließend durchwühlten sie das Wohnanwesen. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte schließlich das beschädigte Fenster und verständigte die Polizei. Der Hauseigentümer, der über die Weihnachtsfeiertage verreist war, wurde über Vorfall in Kenntnis gesetzt. Bisher ist nicht bekannt, wie hoch der entstandene Schaden ist.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.