Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt: Alkoholfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 26.12.2022, gg. 00:35 Uhr, wurde in der Landauer Straße ein in Landau wohnender 37jähriger Pkw-Fahrer einer zunächst anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits bei der ersten Ansprache durch die Beamten konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Auf Frage gab der Fahrer an, dass er lediglich 2 Bier getrunken habe. Ein durchgeführter Alkotest ergab jedoch einen Wert von 1,56 Promille. Die Fahrt war somit beendet und dem Mann wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. Die zuständige Führerscheinstelle wird ebenfalls in Kenntnis gesetzt.

