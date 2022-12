Mannheim-Neckarau: Sexuelle Belästigung in Bahn – Zeugenaufruf

Mannheim (ots) – Am Freitag gegen 18.00 Uhr meldete sich eine 40-jährige Frau

über Notruf bei der Polizei und gab an, dass eine männliche Person ihr in der

Straßenbahn Linie 3 in Richtung Hauptbahnhof auf den Hintern schlug. Der Mann

befand sich bereits in der Bahn, als die Frau und ihre Kinder an der Haltestelle

Kunsthalle hinzustiegen. Nachdem sie sich nach dem Schlag auf ihren Hintern mit

ihren Kindern umsetzte, folgte der unbekannte Mann ihnen und fuhr der Frau mit

der Hand durch die Haare.

Noch während der Fahrt versuchte ein jüngerer Mann, der das Ganze vermutlich

beobachtete, den Mann aus der Bahn zu drängen. Erst nach zwei weiteren

Haltestellen, verließ der Mann die Bahn an der Haltestelle Windeckplatz. Noch

bevor die Bahn weiterfuhr, leckte der Mann seine Finger ab und zeigte mit diesen

auf die 40-Jährige. Die Frau alarmierte die Beamten und erstattete Anzeige.

Personenbeschreibung

schwarz gekleidet – schwarze Wollmütze – enganliegende schwarze Jogginghose und schwarze Schuhe – schmale Statur – feine Gesichtszüge mehrere Muttermale am Hals

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen,

die den Vorgang beobachtet haben oder auch weitere Geschädigte werden gebeten,

sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden unter: 0621-833970.

Mannheim-Neckarau: Unbekannte attackieren Zeitungsausträger mit Pfefferspray

Mannheim (ots) – Am Samstagmorgen gegen 03.15 Uhr trug ein 70-Jähriger Zeitungen

aus, als er von unbekannten Tätern attackiert wurde und Pfefferspray in sein

Gesicht bekam. Daraufhin stürzte er von seinem Fahrrad und zog sich leichte

Verletzungen zu. Ein 57-Jähriger bemerkte den Vorfall und eilte dem 70-Jährigen

zu Hilfe. Auch er wurde durch die Unbekannten mit Pfefferspray attackiert. Beide

wurden durch die Übergriffe leicht verletzt. Die Täter konnten im Rahmen einer

sofort eingeleiteten Fahndung bislang nicht ausfindig gemacht werden. Die

Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarau aufgenommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier Mannheim-Neckarau zu melden unter: 0621-833970.

Mannheim-Waldhof: Wohnungseinbruch – Zeugen gesucht!

Mannheim-Waldhof (ots) – In dem Zeitraum von Sonntagnachmittag gegen 17:30 Uhr

bis Sonntagabend gegen 21:30 Uhr kam es in der Michelstadter Straße zu einem

Einbruch in ein Wohnhaus. Vermutlich verschaffte sich die bislang unbekannte

Täterschaft über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Die

Unbekannten entwendeten u. a. Schmuck. Der genaue Diebstahlschaden ist bislang

nicht bekannt.

Die Ermittlungen werden unter der Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik von

der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

übernommen. Zeugen werden gebeten, sich bitte an das kriminalpolizeiliche

Hinweistelefon unter: 0621/174-4444 zu wenden.

Mannheim-Neuostheim: Diebstahl aus Pkw – Zeugen gesucht!

Mannheim-Neuostheim (ots) – Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr entwendeten ein oder

mehrere bislang unbekannte Täter aus einem unverschlossenem Mercedes in der

Seckenheimer Landstraße ein Mobiltelefon. Ein 26-Jähriger verließ dabei für eine

kurze Zeit sein Fahrzeug und konnte bei seiner Rückkehr nur noch den Diebstahl

feststellen.

Die weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen aufgenommen.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel.: 0621/77769-0 entgegengenommen.

Mannheim-Käfertal: Tätlicher Angriff auf Rettungssanitäter

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Sonntagnachmittag gegen 17:20 Uhr mussten die

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal einer

Rettungswagenbesatzung in der Mary-Wigman-Straße zu Hilfe eilen. Die

Rettungswagenbesatzung war nach einem Notruf bezüglich einer gestürzten

männlichen Person in ihrer Wohnung vor Ort. Der 48-Jährige, mittlerweile

Beschuldigte, sollte durch die Sanitäter vor Ort versorgt werden. Als der Mann

zur weiteren Behandlung aus seiner Wohnung gebracht werden sollte, schlug er

nach einer Sanitäterin und verletzte sie dabei leicht. Um weiteren Schlägen

auszuweichen, versuchte die 24-Jährige den Abstand zwischen sich und den

48-Jährigen zu erhöhen. Jedoch schlug er erneut nach ihr und verletzte sie dabei

wiederum leicht am Arm. Die Helfer entfernten sich vorerst aus der Wohnung und

alarmierten die Polizei zur Unterstützung. Mit deren Unterstützung konnte der

48-Jährige in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht werden, in dem ein

Atemalkoholtest 2,22 Promille ergab.

Der 48-Jährige sieht nun einer Strafanzeige wegen Tätlichen Angriffs entgegen.

Die Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Mannheim-Käfertal geführt.

Mannheim-Wohlgelegen: Wohnungseinbruchsdiebstahl in zwei Fällen – hoher Diebstahlsschaden

Mannheim (ots) – Am Heiligen Abend, zwischen 16:45 Uhr und Sonntagmorgen 00:20

Uhr, brach ein bislang unbekannter Täter in zwei Wohnungen in der Zellerstraße

ein. Der Täter gelangte auf noch nicht abschließend geklärte Art und Weise auf

die Balkone der angrenzenden Wohnungen im dritten Obergeschoss und hebelte dort

die verschlossene Balkontür der beiden Wohnungen auf und durchsuchte darin

mehrere Zimmer und Schränke.

Ersten Ermittlungen zu Folge wurde aus der ersten Wohnung glücklicherweise

nichts entwendet. Jedoch entwendete der Täter in der zweiten Wohnung eine

größere Anzahl an Schmuckgegenständen und Bargeld. Der geschätzte

Diebstahlsschaden beläuft sich auf über 32.000 EUR.

Der Sachschaden an den Balkontüren wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum gemacht haben und Hinweise

auf die Tat oder die Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt unter 0621/3301-0 zu melden.

Mannheim-Oststadt: 40-Jähriger auf Straße ausgeraubt – Zeugenaufruf!

Mannheim (ots) – Am Freitagabend gegen 18 Uhr wurde ein 40-jähriger Mann auf

Höhe der Kreuzung Krappmühlstraße Ecke Augartenstraße von einem bislang

unbekannten Täter angesprochen. Dieser forderte von dem Geschädigten, ihm Geld

und dessen Handy herauszugeben. Der Geschädigte wollte der Aufforderung nicht

nachkommen und es zu einem Gerangel infolgedessen sich der Geschädigte leicht am

Bein verletzte. Der bislang unbekannte Täter konnte im Anschluss mit einer

geringen Menge Bargeld entkommen.

Der bislang unbekannten Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 175 cm groß,

schlanke Statur, dünnes Gesicht mit knochigen Wangen, Oberlippenbart, trug eine

dunkle Kapuzenjacke, dunkle Basecap und sprach Hochdeutsch.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, sich bei sachdienlichen Hinweise unter der Telefonnummer

0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Mannheim zu melden.

/mg

Mannheim-Neckarstadt: Defekte Waschmaschine verursacht Brand in Wohnung

Mannheim (ots) – Am Freitagabend, gegen 19.15 Uhr, meldeten sich Nachbarn über

Notruf bei der Rettungsleitstelle Mannheim, da in einer Wohnung in der

Stamitzstraße ein Rauchmelder zu hören sei. Polizei und Feuerwehr rückten sofort

aus, vor Ort konnte durch die Kollegen Brandgeruch aus der betreffenden Wohnung

festgestellt werden. Nachdem die Wohnung durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet

werden musste, stellten die Kollegen die Ursache des Brandgeruchs fest; die

Waschmaschine war in Brand geraten. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, es

entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Brandursache war wohl ein technischer Defekt der Waschmaschine. Der oder die

Mieter der Wohnung waren während des Einsatzes nicht daheim. Deshalb wurde die

Wohnung im Anschluss an die Maßnahmen durch einen Schlüsseldienst verschlossen.

Der neue Schlüssel wurde durch die Bewohner beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt abgeholt. /cw