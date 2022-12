Sinsheim: Körperliche Auseinandersetzung vor Sinsheimer Diskothek

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagmorgen kam es gegen 04:00 Uhr vor

einer Sinsheimer Diskothek in der Neulandstraße zu einer körperlichen

Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Eine 19-jährige Zeugin

alarmierte die Polizei und gab an, dass sie und ihre beiden 19-jährigen

Begleiter von zwei ihnen unbekannten Männern auf dem Parkplatz an ihrem Fahrzeug

angegriffen wurden. Als die drei Besucher sich in das Fahrzeug setzen, um den

Heimweg anzutreten, riss ein unbekannter Täter die hintere Beifahrertür auf und

begann unvermittelt auf den 19-Jährigen einzuschlagen. Dieser wehrte sich, bis

ihm die Zeugin zur Hilfe kam. Anschließend ging der andere 19-jährige Beifahrer

dazwischen und wurde selbst Opfer körperlicher Übergriffe durch den unbekannten

Täter und dessen ebenfalls unbekannten Begleiter. Die 19-jährige Fahrerin ging

erneut dazwischen und konnte die körperliche Auseinandersetzung stoppen. Die

Gruppe stieg in das Fahrzeug und alarmierte bei einer nahegelegenen Tankstelle

die Polizei. Die Täter konnten vor Ort nicht mehr festgestellt werden. Die

beiden 19-Jährigen erlitten leichte Verletzungen.

Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

männliche

weißer Pulli mit pinker Schrift

dunkelblonde Haare

ca. 19 Jahre

ca. 1,80m groß

Täter 2:

Männlich

schwarze Weste und Pulli

lockige dunkelblonde Haare

ca. 19 Jahre

ca. 1,80 m groß

Die Täter stiegen umgehend in einen schwarzen Mercedes (9-Sitzer) ein. Ein Teil

des Kennzeichens konnte abgelesen werden. Es handelte sich hierbei um die

Teilkennung MOS-.

Zeugen, die die Auseinandersetzung mitbekommen haben oder Hinweise zu den Tätern

geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Sinsheim zu melden

unter: 07261-6900.

Ladenburg: Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Ladenburg (ots) – Am Samstag gegen 12.00 Uhr meldeten Passanten, dass geparkte

Fahrzeuge mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt wurden. Bei einer

Nachschau durch die Polizeibeamten konnten beschädigte Fahrzeuge in der

Bismarckstraße, der Friedrichsfelder Straße und der Stresemannstraße

festgestellt werden. Die beschädigten Fahrzeuge wurden allesamt am Abend des

23.12.22 gegen 18.30 Uhr unbeschädigt abgestellt und am Morgen des 24.12.22

gegen 12.00 Uhr beschädigt aufgefunden.

Die Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Ladenburg übernommen. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Ladenburg zu melden unter: 06203-93050.

Leimen: Autofahrer übersieht Fußgänger und verletzt diesen leicht

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der 75-jährige Opel-Fahrer befährt mit seinem

Pkw die Rohrbacher Straße in nördliche Richtung und möchte nach links in die St.

Ilgener Straße abbiegen. Hierzu überfährt er die für ihn vorgesehen Ampel bei

Grün und ordnet sich auf die Fahrspur für Linksabbieger ein. Da der

bevorrechtigte Gegenverkehr keine Reaktion zeigte, entschloss sich der der

75-Jährige noch vor dem Gegenverkehr nach links abzubiegen. Hierbei übersah er

einen 65-jährigen Fußgänger, der zu diesem Zeitpunkt die St. Ilgener Straße in

südliche Richtung überquerte und hierfür die vorgesehene Ampel und den

dazugehörigen Fußgängerfurt benutzte. Beide Ampeln der Verkehrsteilnehmer

zeigten zu diesem Zeitpunkt grün.

In der Folge erfasste der 75-Jährige mit seinem Pkw den 65-Jährigen. Der

Fußgänger prallte dabei auf die Motorhaube und stürzt auf die Fahrbahn. Er

erlitt durch den Aufprall leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch

versorgt. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in vierstelliger Höhe.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier in Wiesloch zu melden unter: 06222-57090.

Oftersheim: 27-Jähriger mit 2,38 Promille am Steuer

Oftersheim (ots) – Am 24.12.2022 um 00:52 Uhr teilte ein Verkehrsteilnehmer mit,

dass auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Süd ein Nissan-Fahrer vor ihm deutlich

Schlangenlinien fährt. Außerdem befuhr er die Autobahn lediglich mit einer

Geschwindigkeit von 60 km/h und schaltete des Öfteren kurzfristig den

Warnblinker an.

Der 27-jährige Nissan-Fahrer fuhr an der Anschlussstelle Schwetzingen/Hockenheim

ab und setzte seine Fahrt anschließend auf der B291 in Richtung Walldorf fort.

Da der Anrufer seine Fahrt auf der BAB 6 fortsetzte, brach der Sichtkontakt zum

Nissan ab.

Die alarmierte Polizei konnte das Fahrzeug jedoch auf der B291 in Höhe

Oftersheim Nord feststellen. Der Fahrzeugführer fuhr langsam und überquerte des

Öfteren die Fahrbahnmitte. Es war zu erkennen und zu hören, dass das Fahrzeug

einen Defekt aufweisen musste. Trotz Anhaltezeichen und Blaulicht reagierte der

Nissan-Fahrer nicht und konnte schließlich erst an der Abfahrt zur L544

angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,38

Promille. Am Nissan konnten im Bereich des hinteren linken Kotflügels und der

hinteren linken Tür frische Beschädigungen festgestellt werden. Zudem war der

linke Vorderreifen nicht mehr vorhanden, sodass der 27-jährige Fahrer auf der

Felge die Fahrtstrecke zurücklegte.

Ob er auf der Fahrtstrecke einen Unfall verursachte und es dadurch zu den

Schäden am Fahrzeug kam, ist derzeit Stand der Ermittlungen. Diese werden durch

das Polizeirevier Schwetzingen geführt. Der 27- Jährige musste seinen

Führerschein den Beamten übergeben und darf vorerst im Straßenverkehr kein

Fahrzeug mehr führen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei dem

Polizeirevier in Schwetzingen zu melden unter: 06202-2880.

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl von E-Shishas aus Tankstelle – Zeugen gesucht!

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagabend, gegen 18:25 Uhr,

entwendeten bislang fünf unbekannte männliche Personen circa 70 E-Shishas aus

einer Tankstelle in der Mannheimer Straße. Durch ein geschicktes

Ablenkungsmanöver gelang es einem der Unbekannten, die Kassiererin so

abzulenken, dass die Anderen die E-Shishas in eine mitgeführte Tasche stecken

konnten. Hiernach verließen die fünf Unbekannten wieder die Tankstelle. Der

Diebstahlschaden beläuft sich auf einen Betrag im hohen dreistelligen Bereich.

Das Polizeirevier Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen,

die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.:

06201/1003-0 zu melden.

Zuzenhausen (Rhein-Neckar-Kreis): Unbekannter Fahrzeugführer entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle – Zeugenaufruf!

Zuzenhausen (ots) – Zwischen 18:30 Uhr am Heiligen Abend und 00:30 Uhr des 1.

Weihnachtstages beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem

Fahrzeug ein in der Mörikestraße am Straßenrand abgestellten Opel Corsa. Der

Opel Corsa wurde im Bereich der Frontstoßstange getroffen und erheblich

beschädigt. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 EUR geschätzt.

Der Unfallverursacher setzte nach dem Zusammenstoß seine Fahrt fort, ohne die

erforderlichen Feststellungen als Unfallverursacher zu ermöglichen.

Zeugen, die auf aufgrund von Unfallgeräuschen aufmerksam wurden bzw. den

Zusammenstoß beobachtet haben und Hinweise auf den Unfallverursacher geben

können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sinsheim unter 07261/690-0 in

Verbindung zu setzen.

Weinheim: Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Weinheim (ots) – Ein aufmerksamer Zeuge meldete am Sonntagnachmittag, gegen

16:00 Uhr, einen gestürzten Radfahrer auf dem Radweg, parallel zur B 3 zwischen

Schriesheim und Leutershausen. Beim Eintreffen der Beamten, lag der 57-jährige

Radfahrer noch neben seinem Rad am Boden. Dieser gab gegenüber der Polizei

selbst an, dass er eine halbe Flasche Wein getrunken habe und deshalb die

Kontrolle über sein Fahrrad verloren hatte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest

ergab einen Wert von knapp 2,2 Promille. Nach der Erstversorgung durch eine

RTW-Besatzung wurde der Beschuldigte zur Dienststelle verbracht und einer

Blutprobe unterzogen. Anschließend wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis): Brand eines Firmengebäudes

Walldorf (ots) – Am Abend des 25.12. gegen 17:40 Uhr erreichten das Führungs-

und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim mehrere Notrufe in denen von

einem Brand im Bereich der Altrottstraße berichtet wurde. Durch die alarmierten

Rettungskräfte konnte bereits auf der Anfahrt zur Einsatzstelle deutlicher

Feuerschein festgestellt werden.

Bei dem Brandobjekt handelte es sich um eine Großbäckerei in deren

Produktionshalle ersten Ermittlungen zu Folge das Feuer ausgebrochen war und

sich schnell auf das gesamte Gebäude ausbreitete. Durch die alarmierten

Feuerwehren, die mit einem Großaufgebot vor Ort im Einsatz waren, konnte eine

Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Firmengebäude verhindert werden. Das

Firmenanwesen wurde durch den Brand jedoch vollständig zerstört.

Am frühen Morgen des Montags, gegen 02 Uhr, hatte die Feuerwehr den Brand soweit

unter Kontrolle, so dass derzeit nur noch Nachlöscharbeiten stattfinden, welche

noch bis in die Mittagsstunden andauern werden. Hierbei unterstützt auch eine

Einheit des Technischen Hilfswerks mit schwerem Gerät.

Der Sachschaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. Glücklicherweise

wurde durch den Brand niemand verletzt.

Die Feuerwehr Walldorf wurde bei der Brandbekämpfung durch Feuerwehren der

umliegenden Gemeinden unterstützt. Die Gesamtzahl der eingesetzten

Feuerwehrleute beläuft sich auf über 150. Das Technische Hilfswerk ist mit 13

Einsatzkräften vor Ort.

Aufgrund des Großeinsatzes der Feuerwehr mussten mehrere Zufahrten zum

Industriegebiet von der Landesstraße 723 gesperrt werden. Aufgrund des geringen

Fahrzeugverkehrs kam es zu keinen Verkehrsstörungen.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen zur

Brandursache übernommen.