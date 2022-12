Frankfurt – Ostend: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad- Radfahrer verletzt

Frankfurt (ots) – (lo) Am Samstag (24. Dezember 2022) kam es in der

Gerbermühlstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw der Marke „BMW“ und

einem Trekkingfahrrad. Ein 39-jähriger Fahrradfahrer wurde hierbei verletzt. Der

19-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr der 19-jährige Autofahrer die

Osthafenbrücke aus Richtung Frankfurt Ostend und bog in die Gerbermühlstraße in

Richtung Offenbach ein. Beim Abbiegevorgang habe der 19-Jährige nochmals stark

beschleunigt und dabei die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Das Auto geriet

ins Schleudern, kollidierte mit mehreren Begrenzungspollern, kam von der

Fahrbahn ab und entwurzelte einen Baum. Hierbei touchierte der BMW den

39-jährigen Fahrradfahrer, der daraufhin zu Boden fiel und sich durch den

Zusammenstoß verletzte.

Der 39-jährige Fahrradfahrer wurde umgehend durch Rettungskräfte in ein

umliegendes Krankenhaus verbracht. Der 19-jährige BMW-Fahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 90000 Euro.

Frankfurt – Bonames: Schwerer Raub

Frankfurt (ots) – (lo) Am Sonntag (25. Dezember 2022) wurden in der Homburger

Landstraße zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren von zwei bislang

unbekannten Personen ausgeraubt.

Gegen 23:20 Uhr befanden sich die beiden Geschädigten im Bereich der U-Bahn

Haltestelle „Bonames-Mitte“ und warteten dort auf ihre nächste U-Bahn

Verbindung. Während die Jugendlichen warteten, trat eine fünfköpfige, maskierte

Gruppe an die beiden heran und fragte, ob sie „Marihuana“ kaufen wollen. Nachdem

die beiden Geschädigten dies verneinten, bedrohten zwei Personen aus der

fünfköpfigen Gruppe die Jugendlichen mit dem Vorzeigen eines

Teleskopschlagstockes und verlangten die Herausgabe ihrer Sachen. Die

Geschädigten gaben ihre Jacken der Marke „Parajumpers“ und „6PM“ sowie ihre

Kopfhörer der Marke „Apple“ und das mitgeführte Bargeld in Höhe von 40 und 20

Euro an die beiden Täter.

Anschließend flüchtete die Tätergruppe in Richtung des Ben-Gurion Rings.

Mit Hilfe der alarmierten Polizei konnten die Kopfhörer zeitweise geortet aber

nicht wiedergefunden werden. Eine Fahndung zu den Tätern verlief ebenfalls

negativ.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

sich mit dem 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511400 in

Verbindung zu bringen.

Frankfurt – Bahnhofsviertel: Einbrecher auf frischer Tat festgenommen

Frankfurt (ots) – Am Sonntag (25. Dezember 2022) kam es in der Kaiserstraße zu

einem Einbruch in einem Hotel. Zeugen meldeten den Einbruch. Die Polizei nahm

einen 47-jährigen Mann fest.

Gegen 01:00 Uhr teilten Zeugen der Polizei mit, dass ein Mann die Eingangstür

eines Hotels aufgebrochen habe und sich im Hotel befinde. Einige Augenblicke

später betraten Polizeibeamte das Hotel durch die bereits geöffnete Eingangstür.

Im Rezeptionsbereich des Hotels nahm die Polizei den Einbrecher fest. Durch die

Videoaufnahmen des Hotels konnte der Tathergang dokumentiert und die

Schilderungen der Zeugen verifiziert werden.

Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 47-Jährige entlassen. Er muss

sich wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls verantworten.

Frankfurt – Fechenheim: Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Frankfurt (ots) – Am Samstagabend (24. Dezember 2022) meldeten Zeugen der

Polizei, dass ein Mann auf seinem Balkon mehrere Schüsse aus einer Waffe

abgegeben haben soll. Nachdem weiträumigen Absperren des Bereiches konnte der

mutmaßliche Schütze durch die Polizei festgenommen werden.

Gegen 18:00 Uhr meldeten mehrere Zeugen, dass ein Mann in der Birsteiner Straße,

auf seinem Balkon stehend mit einer Waffe mehrere Schüsse in die Luft abgegeben

haben soll. Nachdem die Wohnung lokalisiert wurde, konnte diese durch

Polizeikräfte betreten und ein 39-jähriger Mann festgenommen werden. Im Verlauf

der Ermittlungen konnten mehrere Patronenhülsen auf dem Balkon und eine

Schreckschusswaffe in der Wohnung sichergestellt werden.

Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 39-Jährige entlassen. Gegen

ihn wird nun wegen dem Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

Frankfurt – Gallus: Festnahme nach Einbruch in Wohnung

Frankfurt (ots) – (lo) Am Freitagmittag (23. Dezember 2022) beobachtete eine

49-jährige Zeugin, wie sich ein Mann Zugang zu einer Wohnung über den

dazugehörigen Balkon verschaffte. Sie alarmierte die Polizei. Diese nahm den

27-jährigen Mann fest.

Gegen 12:30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin, wie ein Mann mithilfe einer

Feuerleiter auf einen Balkon im 4. Stockwerk eines Mehrfamilienhauses kletterte.

Auf den Balkon angekommen trat der Einbrecher die Terrassentür auf und begab

sich in die Wohnung. Polizeibeamte umstellten das Gebäude und konnten den Täter

in der Wohnung festnehmen.

Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 27-Jährige entlassen. Er muss

sich nun wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchsdiebstahls verantworten.

Frankfurt – Rödelheim: Hakenkreuzschmiererei

Frankfurt (ots) – (lo) Durch bislang unbekannte Personen wurde die Außenwand

eines Kiosks in der Straße „Auf der Insel“ mit einem Hakenkreuz von ca. 50 cm

Durchmesser in blauer Farbe beschmiert. Ein Zeuge war am Freitagvormittag gegen

11.55 Uhr auf die Hakenkreuzschmiererei aufmerksam geworden.

Die Frankfurter Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können,

sich mit dem 11. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511100 in

Verbindung zu bringen.