Verkehrsunfallflucht im Bereich der Polizeistation Fulda – Zeugen gesucht

Fulda (ots)

In den frühen Morgenstunden des Heiligabends (24.12.2022) verursachte ein 18-jähriger Fahrzeugführer aus Fulda gegen 05.30 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Der junge Mann befuhr mit einem PKW Nissan Navara in Fulda, Ortsteil Maberzell, die Straße Zum Schulzenberg. Auf einem dortigen Parkplatzgelände wollte der 18-jährige Fahrer den PKW wenden und fuhr zunächst rückwärts, wo er im weiteren Verlauf gegen eine Straßenlaterne prallte. Im Anschluss flüchtete der Fahrer mit dem PKW von der Unfallstelle. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der junge Mann als verantwortlicher Fahrzeugführer schnell ermittelt werden. Glücklicherweise kamen keine Personen zu Schaden. Durch den Verkehrsunfall wurde der PKW und auch die Straßenlaterne beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hier auf 3.000 Euro. Da bei dem Fahrzeugführer auch Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Weitere Ermittlungen ergaben zudem, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der junge Mann steht weiterhin im Verdacht, mit dem PKW Nissan Navara den Sportplatz Maberzell befahren und dort sogenannte Driftübungen gemacht zu haben. Dadurch wurde die Rasenfläche des Sportplatzes nicht unerheblich beschädigt.

Die Polizei sucht nun Zeugen die Hinweise geben könnten. Diese werden gebeten sich bei der Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661-1050 oder jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu melden.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen im Bereich der Polizeistation Fulda

Fulda (ots)

Am Sonntag (25.12.2022) ereignete sich gegen 11:50 Uhr im Petersberger Ortsteil Steinhaus ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Die 23-jährige Fahrzeugführerin aus Petersberg befuhr mit einem Pkw Peugeot 206 die Steinhäuser Straße in Richtung Ortsmitte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Fahrerin im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw Audi A3. Die Unfallverursacherin und der 33-jährige Audifahrer, der ebenfalls aus Petersberg kommt, wurden leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro.

Mit Alkohol und ohne Führerschein einen Unfall verursacht

Am Morgen des 25.12.2022 musste eine Streife der Polizeistation Rotenburg auf der L3336 zwischen Rotenburg und Mündershausen einen Wildunfall aufnehmen. Nachdem die Beamten den Unfall aufgenommen hatten, stellten sie im weiteren Verlauf der L3336 ein weiteres, verunfalltes Fahrzeug, fest.

Wie die Befragung der vor Ort befindlichen Zeugen ergab, wurde der verunfallte PKW zum Unfallzeitpunkt am 25.12.2022 gegen 05:45 Uhr von einem 18-jährigen Rotenburger geführt. Der junge Mann fuhr von Wüstefeld in Richtung Rotenburg und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, steuerte dann gegen und kam anschließend links neben der Fahrbahn zum Stehen.

Der Fahrer entfernte sich dann anschließend von der Unfallstelle und beauftragte eine ihm bekannte Person mit der Bergung des Fahrzeuges.

Wie sich schnell herausstellte war der Grund für das Verschwinden, dass der Fahrer zum Unfallzeitpunkt unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Erschwerend hinzu kam, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Durch eine weitere Streife der Polizeistation Rotenburg wurde der Fahrer dann an seiner Wohnanschrift angetroffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht.

Dem Rotenburger wurden im Anschluss zwei Blutproben entnommen. Gegenüber der Polizei räumte er dann die Taten reumütig ein.

Am PKW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro

Unfallmeldungen der Polizeistationen Bad Hersfeld und Fulda

Fulda (ots)

Bad Hersfeld – Von Dienstag, den 20.12.22, 17 Uhr, bis Freitag, 23.12.2022, 14 Uhr, parkte eine 30jährige Bad Hersfelderin ihren weißen PKW Skoda Octavia auf Höhe der Meisebacher Straße 24 am rechten Fahrbahnrand. Im genannten Tatzeitraum beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher den PKW Skoda im vorderen linken Bereich, sowie am linken Außenspiegel. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden von ca. 2000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

„Verkehrsunfall mit Personenschaden an der BAB 66, Autobahnabfahrt Neuhof – Süd | Einmündung in die Landstraße L3206“

Am Heiligenabend, Samstag (24.12.2022), kam es gegen 22:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden im Zuständigkeitsbereich des Polizeiposten Neuhof. Der 71-jährige Fahrer eine Mercedes – wohnhaft in der Gemeinde Neuhof – hatte die BAB 66 an der Anschlussstelle Neuhof – Süd aus Fahrtrichtung Frankfurt kommend verlassen. An der Einmündung zur Landstraße L3206 beabsichtigte er in Richtung Neuhof nach links einzubiegen. Hierbei wurde ein 22-jähriger Kia Fahrer aus der Gemeinde Kalbach übersehen, der die Landstraße aus Kalbach kommend in Richtung Neuhof befuhr. Aufgrund der Vorfahrtsmissachtung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge; hierbei wurde die 71-jährige Beifahrerin des Mercedes vorübergehend im demolierten Fahrzeug eingeschlossen, konnte aber durch Kräfte der Feuerwehr Neuhof aus dem Fahrzeug befreit werden. Alle beteiligten Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt und zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Neben drei Rettungswagen waren die Feuerwehr Neuhof und die Polizei vor Ort. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf etwa 20.000,00 EUR geschätzt.

Verkehrsunfallmeldungen der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Bad Hersfeld – Am Samstag, den 24.12.2022, gg. 10:10 Uhr, befuhr ein 72 jähriger Bad Hersfelder mit seinem Pedelec die Hünfelder Straße in Richtung Carl-Benz-Straße und fuhr hierbei in den dortigen Kreisverkehr ein. Ein 22 jähriger Mann aus Bebra befuhr mit seinem PKW Opel Meriva die Carl-Benz-Straße in Richtung Hünfelder Straße. Im Bereich des Kreisverkehrs übersah der PKW Fahrer den vorfahrtsberechtigten Pedelec-Fahrer im Kreisverkehr und es kam zum Unfall. Der Pedelec-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt 350 Euro.

Bad Hersfeld – Am Donnerstag, den 22.12.2022, zwischen 09.15 Uhr und 10.00 Uhr parkte eine 22 jährige Bad Hersfelderin ihren grünen PKW Mazda auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-von-Stephan-Straße. Im genannten Tatzeitraum wurde der PKW Mazda von einem unbekannten Unfallverursacher auf Höhe der Beifahrertür beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Schenklengsfeld – Am Freitag, den 23.12.2022, gg. 10:50 Uhr, befuhr ein 24jähriger Mann aus Bad Salzungen mit seinem PKW Ford Transit die Mörikestraße in Schenklengsfeld in aufsteigende Richtung. Beim Rangieren im dortigen Wendehammer touchierte dieser mit seinem PKW Ford Transit, einen auf Höhe der Hausnummer 15 ordnungsgemäß geparkten PKW Suzuki Ignis eines 65 jährigen Schenklengsfelders. Es entstand Sachschaden von ca. 2750 Euro.

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der L3325 zwischen Atzenhain und Bernsfeld

Alsfeld (ots)

Mücke – Am Freitagmorgen (24.12.2022) befuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Pohlheim (Landkreis Gießen) mit seinem Firmenwagen Mercedes Sprinter gegen 07.15 Uhr die K43 von Atzenhain kommend in Fahrtrichtung L3325 (Nieder-Ohmen/Bernsfeld). An der Einmündung zur L3325 wollte dieser nach links in Richtung Bernsfeld abbiegen. Beim Abbiegen geriet der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache mit dem linken Reifen auf die dortige Verkehrsinsel, verlor im weiteren Verlauf die Kontrolle über das Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und rutsche einen etwa 6-7 Meter tiefen Abhang herunter. Dort stieß er mit dem Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Glücklicherweise geschah der Anprall gegen den Baum auf Höhe der rechten Fahrzeugfront ein, so dass der Fahrzeugführer nur leicht verletzt wurde. Der Mercedes Sprinter wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.500 Euro.

Brand einer Gaskartusche auf dem Balkon in Bad Salzschlirf

Fulda (ots)

Am Samstag (24.12.2022) kam es gegen 01.45 Uhr zu einem Brand in Bad Salzschlirf. Ein Bewohner der Asylunterkunft in Bad Salzschlirf wollte für sich und einen Gast ein warmes Essen auf dem Balkon zubereiten. Hierzu benutzten sie einen Campinggaskocher. Vermutlich durch den unsachgemäßen Umgang mit der Gaskartusche geriet diese in Brand. Die Männer versuchten, den Brand der Kartusche selbst zu löschen. Hierbei zogen sich die beiden leichte Verbrennungen im Gesicht, an den Händen und an den Füßen zu. Zu allem Überfluss mussten sie mit ins Krankenhaus nach Fulda, um sich ihre Verletzungen behandeln zu lassen. Bei Eintreffen der Feuerwehr Bad Salzschlirf war der Brand bereits gelöscht. Da Rauch in die Wohnung hineingezogen war, wurde diese mittels eines Elektrolüfters durch die Feuerwehr belüftet. Nach derzeitigem Sachstand wurden die Männer nur leicht verletzt. Ein Sachschaden ist nicht entstanden.

Verkehrsunfälle im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld – Am Freitag (23.12.2022) parkte eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Bad Hersfeld zwischen 11.30 Uhr und 12.20 Uhr ihren blauen PKW Opel Corsa ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand auf Höhe der Straße Eisfeld in Bad Hersfeld. Im genannten Tatzeitraum beschädigte ein Unfallverursacher den geparkten Pkw Opel Corsa vorne links und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne ihren Verpflichtungen als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden von etwa 800 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld – Am Freitag (23.12.2022)befuhr gegen 16.50 Uhr ein 84-jähriger Mann aus Niederaula mit seinem PKW VW Tiguan die Schlosserstraße, um dann nach links in die Petersberger Straße einzubiegen. Aufgrund schlechter Sichtverhältnisse übersah der Fahrer eine Fahrbahnverengung am rechten Straßenrand und überfuhr ein Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden von etwa 1600 Euro.

Brands eines nicht zugelassenen Fahrzeuges in Homberg (Ohm), Neuer Weg

Pressemeldung der Polizeistation Alsfeld

Am Samstag, den 24.12.2022, gegen 02:20 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr durch eine Zeitungsausträgerin ein brennendes Fahrzeug in Homberg (Ohm) gemeldet. Das unverschlossene Altfahrzeug war auf dem Gelände eines ehemaligen Dachdeckerbetriebes in der Straße „Neuer Weg“ abgestellt. Durch die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert und das Fahrzeug zügig abgelöscht werden, es brannte lediglich der Fahrzeuginnenraum aus. Personen kamen nicht zu Schaden. Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 150 Euro. Die Polizei geht von einer Brandstiftung aus. Hinweise bitte an die Polizeistation in Alsfeld unter 06631/974-0, oder jede andere Polizeidienstelle.

Verkehrsunfallflucht am 23.12.2022 in Alsfeld, In der Rambach

Am Freitag, den 23.12.2022, zw. 05:30 Uhr und 09:50 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Pkw-Führer ein in Alsfeld, In der Rambach, abgestelltes Fahrzeug. Die Fahrzeugführerin hatte zuvor ihr Fahrzeug im rückwärtigen Bereich des dortigen Altenwohnheims abgestellt und stellte bei ihrer Rückkehr einen frischen Unfallschaden fest. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 EUR am linken Kotflügel sowie an der Stoßstange des abgestellten Fahrzeuges. Der Verursacher bzw. die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Angaben zu Person und Fahrzeug zu machen.

Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug bitte an die Polizeistation in Alsfeld, oder jede andere Polizeidienststelle.

Unfall mit Trunkenheit und Personenschaden

Am Freitag, den 23.12.2022, ereignete sich gegen 18 Uhr ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der B458 zwischen Grabenhof und Steinwand. Ein 51-jähriger Audi-Fahrer aus der Gemeinde Hilders befuhr die B458 aus Richtung Grabenhof kommend in Richtung Steinwand. In einer leichten Rechtskurve kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 60-jährigen Ford-Fahrer aus dem bayerischen Hausen. Durch den Zusammenstoß geriet der Audi ins Schleudern und stieß schließlich frontal gegen den PKW einer ebenfalls entgegenkommenden, 39-jährigen Skoda-Fahrerin aus der Gemeinde Hilders. Der Ford-Fahrer und die Skoda-Fahrerin wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Audi-Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. Die routinemäßige Überprüfung der Fahrtauglichkeit der Beteiligten ergab, dass sowohl der Audi-Fahrer, als auch der Ford-Fahrer deutlich unter dem Einfluss von Alkohol standen. Beide Personen müssen sich nun neben dem Unfallgeschehen auch wegen Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 40.000EUR geschätzt. Die B458 musste in Höhe der Unfallstelle zeitweise voll gesperrt werden.