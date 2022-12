Bulgare von Afghane mit Messer schwer verletzt – Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Limburg an der Lahn, Bahnhofstraße,

Sonntag, 25.12.2022, 15:15 Uhr

(fh)Am Sonntagnachmittag wurde ein Mann auf dem Bahnhofsvorplatz in Limburg mit einem Messer schwer verletzt. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige konnte durch die Polizei am Abend festgenommen werden. Gegen 15:15 Uhr wählten Passanten in Limburg den Notruf, da sie in der Bahnhofstraße einen schwerverletzten Mann vorgefunden hatten. Die Polizei und der Rettungsdienst konnten vor Ort einen 54-jährigen bulgarischen Staatsangehörigen antreffen.

Dieser wies Stichverletzungen auf. Der Mann musste anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 54-Jährige unmittelbar zuvor auf dem Limburger Bahnhofsvorplatz von einem bis dato unbekannten Mann angegriffen und mit einem Messer verletzt.

Der Tatverdächtige ergriff zunächst die Flucht. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 28-jährigen afghanischen Staatsangehörigen aus Limburg. Während der sofort eingeleiteten Fahndung nach dem Tatverdächtigen, bei dem mehrere Polizeistreifen, ein Hubschrauber und ein Diensthund zum Einsatz kamen, konnte dieser am Abend an seiner Wohnanschrift angetroffen und widerstandslos festgenommen werden.

Nach Abstimmung mit der Limburger Staatsanwaltschaft wurde die Tat als versuchtes Tötungsdelikt eingestuft und der 28-Jährige in Gewahrsam genommen. Von dort soll er am morgigen Tage dem zuständigen Haftrichter vorgeführt werden.

Die Kriminalpolizei in Limburg hat die Ermittlungen, insbesondere zu dem genauen Tatablauf und den Hintergründen der Tat, aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Wohnungseinbruch

Zeit: Samstag, 24.12.2022, 17.00 – 20.50 Uhr Ort: Limburg, Blumenröder Straße

Eine 85 – jährige Frau wurde Opfer eines Wohnungseinbruchs. Während ihrer Abwesenheit drang ein unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Fensters in das Einfamilienhaus der älteren Dame ein. Im Haus wurden dann sämtliche Behältnisse nach Wertgegenständen durchsucht. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt.

Versuchter Diebstahl aus Kellerwohnung

Zeit: Samstag, 24.12.22, 23.19 Uhr

Ort: Hünfelden – Heringen, Zum Römerberg

Ein 22 – jähriger Bewohner einer Kellerwohnung ließ versehentlich seinen Wohnungsschlüssel von außen stecken. Ein 27 – jähriger aus Hünfelden bemerkte dies und nutze die Gunst der Stunden um in die Wohnung zu gehen. Dort durchwühlte er mehrere Schränke und einen in der Wohnung befindlichen Rucksack. Der Täter wurde durch den Geschädigten noch bei der Tatausführung ertappt und lief dann aber ohne Beute davon. Inzwischen konnte er aber durch die Polizei ermittelt werden und muss sich nun wegen des Einbruchs verantworten.

Verkehrsunfallfucht

So. 25.12.2022, 01:50 Uhr

35781 Weilburg, Frankfurter Straße

Ein 31-jähriger aus Weilburg befuhr mit seinem PKW die Frankfurter Straße in Richtung Innenstadt. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Pflanzkübel. Von diesem hob das Fahrzeug ab und landete auf einem geparkten PKW. Der Fahrer flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle, konnte aber später von einer Streife der Polizeistation Weilburg aufgegriffen werden. Es wurden Verletzungen festgestellt die auf den Unfall zurückzuführen sind. Weiterhin besteht der Verdacht, dass er das Fahrzeug unter Alkoholeinfluss geführt hat. Die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen wurden durchgeführt.

Unfallflucht in Mengerskirchen-Winkels Tatort: 35794 Mengerskirchen-Winkels, Osterhügel 5 Tatzeit: Dienstag, 20.12.22, 00:00 Uhr – Freitag, 23.12.22, 23:40 Uhr

Ein unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Vorbeifahren einen schwarzen Golf. Dieser war am Fahrbahnrand geparkt. Der Golf wurde am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.500,-EUR. Der Unfallfahrer flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 – 0 in Verbindung zu setzen.

Kennzeichendiebstahl

Tatort: 65589 Hadamar, Am Bauhof

Tatzeit: Donnerstag, 22.12.22, 22:00 Uhr – Freitag, 23.12.22, 17:00 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten von einem weißen Fiat Punto, welcher am Straßenrand geparkt war, beide amtlichen Kennzeichen LM-HA 152.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Diebesbande bei Kaufland

Tatort: 65549 Limburg, Westerwaldstraße 111 – Einkaufszentrum Kaufland

Tatzeit: Freitag, 23.12.22, 17:20 Uhr

Zwei Jugendliche beluden insgesamt zwei Einkaufswagen randvoll mit diversen Gegenständen des täglichen Bedarfs, Geschenken und vielem mehr. Anschließend passierten sie den Kassenbereich vom Kaufland, ohne die Waren entsprechend zu bezahlen. Durch einen aufmerksamen Zeugen und die Ladendetektivin konnten die beiden Beschuldigten noch auf dem Parkplatz gestellt werden. Im weiteren Verlauf wurde festgestellt, dass die verantwortliche Kassiererin, die Schwester einer der beiden Beschuldigten ist und diese die Tat zuvor miteinander verabredet hatten. Sie „winkte“ ihre Schwester und deren Cousine wie zuvor verabredet durch den Kassenbereich ohne zu bezahlen. Das Diebesgut wurde später zurückgeführt. Insgesamt belief sich der Wert der gestohlenen Waren auf über 2.100,-EUR. Alle drei, am Bandendiebstahl beteiligten Personen, wurden festgenommen und zur Dienststelle sistiert. Dort wurde alle strafprozessualen Maßnahmen durchgeführt und die Personen im Anschluss wieder entlassen.

Trickdiebstahl

Tatort: 65549 Limburg, Alte Lahnbrücke

Tatzeit: Freitag, 23.12.22, 15:00 Uhr

Ein unbekannter männlicher Täter nähert sich der Geschädigten von hinten, rempelt sie im Vorbeigehen an und entwendet dabei unbemerkt die Geldbörse der Geschädigten aus deren rechten Jackentasche.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Paketdiebstahl aus Transporter

Tatort: Gemarkung 65597 Hünfelden, Kreisstraße 508

Tatzeit: Sonntag, 18.12.22, 01:40 Uhr – Sonntag, 18.12.22, 09:00 Uhr

Zunächst kam ein weißer VW-Transporter von der Straße ab und blieb unfallbeschädigt auf einer Wiese stehen. Im Tatzeitraum kamen unbekannte Täter zum Transporter, schlugen die hintere Scheiben ein und entwendeten 13 Pakete. Eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl mit Messer / Verstoß Waffengesetz

Tatort: 65597 Hünfelden-Mensfelden, Harvester Hof

Tatzeit: Freitag, 23.12.22, 14:15 Uhr

Der Beschuldigte verschaffte sich Zutritt zum Haus. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete Bargeld in Höhe von 540,-EUR. Der Beschuldigte wurde bei der Tatausführung entdeckt und flüchtete über eine Balkon. Noch im Bereich des Hofes konnte er durch einen Bewohner angetroffen, gestellt und der Polizei übergeben werden. Bei der Durchsuchung der Person konnten das Diebesgut und auch ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden und sichergestellt werden. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: Gemarkung 35789 Weilmünster, L 3021

Tatzeit: Freitag, 23.12.22, 07:10 Uhr

Beide Fahrzeuge befuhren die L 3021 zwischen dem Kreisel und Langhecke in entgegengesetzten Richtungen. Aus ungeklärten Gründen kam der Unfallverursacher leicht auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierten die beiden Spiegel der Fahrerseiten mit einander. Im Anschluss hielten beide Fahrzeuge an. Jedoch setzte der Unfallverursacher seine unmittelbar Fahrt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ca. 200,-EUR Sachschaden am Fahrzeug des Geschädigten.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Schutzpolizei in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 9386 – 0 in Verbindung zu setzen.