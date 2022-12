Main-Taunus: Die Polizei-News

Scheibe eines geparkten PKW eingeschlagen – Sulzbach (Taunus), Schwalbacher Straße, Samstag, 24.12.2022, 16:00 Uhr bis Sonntag, 25.12.2022, 08:20 Uhr

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen wurde ein schwarzer Mercedes-Benz beschädigt. Auf bisher unbekannter Art und Weise schlugen der oder die Täter die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite ein. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 entgegen.

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch an einer Schule – Eschborn, Dörnweg, Freitag, 23.12.2022, 16:00 Uhr bis Samstag, 24.12.2022, 10:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag betraten Unbekannte das Gelände einer Schule in Eschborn und beschädigten eine Fensterscheibe, indem sie mittels eines unbekannten Gegenstandes versuchten, diese einzuwerfen. Nachdem dies missglückte, ließen sie von der Ausübung weiterer Straftaten ab und entfernten sich von der Örtlichkeit. Zeuginnen und Zeugen der Sachbeschädigung wenden sich bitte an die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 – 0.

Schloss aufgebrochen und Fahrrad entwendet – Hattersheim am Main, Bahnhofsplatz, Dienstag, 20.12.2022, 15:50 Uhr bis Mittwoch, 21.12.2022, 18:50 Uhr

Am Bahnhofsplatz in Hattersheim am Main haben unbekannte Täter ein Fahrrad der Marke „Cube“ entwendet. Das Fahrrad war zuvor vom Besitzer mittels eines Schlosses an dem dortigen Fahrradständer gegen Diebstahl gesichert. Der oder die Täter brachen das Schloss auf und entfernten sich mit dem Fahrrad in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus –

Eschborn, Heinrich-Hoffmann-Straße, Sonntag, 25.12.2022, 13:47 Uhr Am ersten Weihnachtsfeiertag verschafften sich unbekannte Täter Zugang in ein Einfamilienhaus. Zuvor entfernten der oder die Täter sämtliche Bewegungsmelder, die rund um das Einfamilienhaus angebracht waren. Anschließend versuchten sie zunächst die Terrassentür aufzuhebeln, nachdem dies jedoch missglückte, schlugen sie die Fensterscheibe ein und konnten so das Tatobjekt betreten. Hierbei wurde Bargeld einer Fremdwährung im Wert von ca. 80,00EUR entwendet. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von 5500,00EUR. Die weiteren Ermittlungen hat die Regionale Kriminalinspektion Main – Taunus übernommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06196 / 2073-0 entgegen.

Einbruch in Gewerbe – Hofheim Diedenbergen, Hochheimer Weg, Sonntag, 25.12.2022

In der Nacht zum 25.12.2022 wurde in ein Gewerbe in Hofheim Diedenbergen eingebrochen. Unbekannte betraten das Grundstück und brachen ein Fenster mit Gewalt auf. Im Gebäude wurden sämtliche Schränke durchwühlt. Neben technischen Geräten wurde außerdem ein Fahrzeugschlüssel entwendet und das dazugehörige Fahrzeug vom Firmengelände gestohlen. Das Kennzeichen des entwendeten Mercedes Vito lautet MTK-CA 190.

Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises nimmt dazu Hinweise unter der Telefonnummer 06196-2073-0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Wohnung – Bad Soden am Taunus – Sperberstraße, Samstag, 24.12.2022 um 22:45 Uhr

Am Samstag, den 24.12.2022 gegen 22:45 Uhr versuchten unbekannte Täter in der Sperberstraße in Bad Soden am Taunus eine Wohnungstür aufzubrechen. Die Täter scheiterten und flüchteten in Richtung Meisenweg. Bei den Tätern soll es sich um drei dunkel gekleidete Personen gehandelt haben. Eine Person trug vermutlich eine weiße Mütze. Eine weitere Täterbeschreibung ist nicht bekannt. Bei dem Versuch wurde die Tür leicht beschädigt.

Hinweise zu den Tätern können der Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer 06196-2073-0 gemeldet werden.

Fahren unter Alkoholeinfluss – Schwalbach am Taunus, L3014, Sonntag, den 25.12.2022 um 04:16 Uhr

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04:16 Uhr fiel einer aufmerksamen Streife der Polizeistation in Eschborn ein Fahrzeug auf, welches Schlangenlinien fuhr. Das Fahrzeug befuhr die Limesspange, als die Streife das Fahrzeug einer Kontrolle unterzog. Die Beamten konnten Alkoholgeruch in der Atemluft der 45-jährigen Fahrerin feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Die Fahrerin wurde zur Polizeistation nach Eschborn verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Sie muss sich nun des Fahrens unter Alkoholeinfluss verantworten und der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht – Schwalbach am Taunus, Spechtstraße, von Freitag, 23.12.2022 um 16:00 Uhr bis Samstag, den 24.12.2022 um 09:15 Uhr

Der graue VW-Golf war zwischen Freitag und Samstag in der Spechtstraße in Schwalbach am Taunus am Straßenrand geparkt. In dieser Zeit beschädigte ein anderer Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Vorbeifahren, das Fahrzeug. Anschließend ist der andere Verkehrsteilnehmer unerkannt geflüchtet. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Der Regionale Verkehrsdienst hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise möglicher Zeuginnen oder Zeugen nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 06192-2079-0 entgegen.

Eppstein – Einbruch in Café

Am Freitag, 23.12.2022, 23:20 Uhr brach ein unbekannter Täter in das Burg-Café ein. Der Einbrecher hebelte die Eingangstür auf durchsuchte das Café. Aus einer Geldkassette wurde Bargeld entwendet. Im hinteren Bereich des Cafés montierte der Täter einen Wandsafe ab und nahm diesen mit. In dem Safe befand unter anderem ebenfalls sich Bargeld. Der gesamte Schaden beläuft sich auf einen niedrigen 4-stelligen Betrag. Hinweise bitte an die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 67490, oder jede andere Polizeidienststelle.

Kelkheim Münster – Einbruch in Pizzeria

Am Samstagmorgen, um 03:40 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Pizzeria in der Industriestraße ein. Die Täter versuchten zunächst die Eingangstür aufzuhebeln, gelangten dann aber über ein Fenster neben dem Eingang in das Objekt. Die Täter durchsuchten die Pizzeria und entwendeten eine Tasche mit unbekanntem Inhalt. Die Einbrecher flüchteten mit einem Lieferfahrzeug der Pizzeria in unbekannte Richtung. Der Schlüssel zu dem Fahrzeug befand sich in der Gaststätte. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000.- Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195 67490, oder jede andere Polizeidienststelle

Hattersheim – Diebstahl

Am Freitag, von 19:00 Uhr bis 19:20 Uhr ereignete sich in Hattersheim ein Diebstahl. Der Geschädigte vergaß beim Verlassen seines Büros eine Tasche mit einem mittleren 5-stelligen Euro-Betrag neben dem Eingang. Als er kurze Zeit später den Umstand bemerkte und zurückkehrte, war die Tasche nicht mehr aufzufinden. Hinweise zu der Person, welche die Tasche mitnahm liegen nicht vor. Bei der Tasche handelt es sich um eine dunkelbraune Umhängetasche der Marke Tom Taylor. Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790, oder jede andere Polizeidienststelle.

Hattersheim – Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, 23.11.2022, 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr, wurde in Hattersheim, in der Sarceller Straße, ein geparkter schwarzer Suzuki Swift, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. An dem Suzuki entstand ein Sachschaden in Höhe von 250.- Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790, oder jede andere Polizeidienststelle.

Hofheim – Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum von Freitag, 23.11.2022, 18:52 Uhr bis 19:52 Uhr, wurde in Hofheim, im Parkhaus des Chinon-Centers, ein geparkter weißer Nissan Juke, durch einen anderen Verkehrsteilnehmer am Spiegel gestreift und beschädigt. Der Unfallverursacher setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. An dem Nissan entstand ein Sachschaden in Höhe von 150.- Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 20790, oder jede andere Polizeidienststelle.