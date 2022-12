Wiesbaden: Die Polizei-News

Jugendliche erpresst und geschlagen,

Wiesbaden, Luisenstraße, Sonntag, 25.12.2022, 16:25 Uhr

(am) Zwei Jugendliche wurden am Sonntagnachmittag in der Luisenstraße von einer

Personengruppe geschlagen und getreten. Außerdem wurde versucht, von ihnen Geld

zu erpressen. Die 14 und 16 Jahre alten Geschädigten aus Wiesbaden hielten sich

gegen 16:25 Uhr in der Luisenstraße auf, als sich ihnen eine mehrköpfige

Personengruppe näherte. Drei Personen aus der Gruppe sollen sofort und scheinbar

grundlos auf die Jugendlichen eingeschlagen und -getreten haben. Anschließend

wurde von den Opfern Bargeld gefordert. Da man den Forderungen nicht nachkam,

wurden die beiden Jugendlichen erneut geschlagen. Nachdem Passanten die

Auseinandersetzung mitbekommen hatten, ließen die Täter von den Opfern ab und

flüchteten in unbekannte Richtung. Beide Geschädigten wurden leicht verletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bisher erfolglos. Der

Haupttäter soll jugendlich sein, mit einer schwarzen Nike-Jacke bekleidet und

eine schwarze Bauchtasche getragen haben. Das „Haus des Jugendrechts“ hat die

Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-0 oder an jede Polizeidienststelle.

Kind auf Schulhofsgelände geschlagen und getreten, Wiesbaden,

Carla-Henius-Straße, Sonntag, 25.12.2022, 15:05 Uhr

(nm) Am ersten Weihnachtstag wurde ein 11 Jahre alter Junge gegen 15.00 Uhr auf

dem Gelände einer Schule in der Carla-Henius-Straße attackiert. Ein unbekannter

Täter soll dem minderjährigen Geschädigten im Bereich des Schulhofes mit dem

beschuhten Fuß zweimal gegen das Bein getreten und in das Gesicht geschlagen

haben. Bereits vor dem Eintreffen der Polizei entfernte sich der Täter in

unbekannte Richtung. Der Geschädigte klagte nach der Gewalteinwirkung über

Schmerzen im Bereich seiner rechten Wade. Bei dem Täter handle es sich um eine

männliche, ca. 13 Jahre alte Person mit lockigen, braunen Haaren und

südländischem Phänotyp. Zum Tatzeitpunkt soll die Person eine schwarze Kappe,

eine schwarze Jacke und ein weißes T-Shirt getragen haben. Hinweise erbittet das

Haus des Jugendrechts unter der Telefonnummer (0611) 345-0.

Graffiti-Sprayer festgenommen,

Wiesbaden, Philippsbergstraße, Sonntag, 25.12.2022, 23:00 Uhr

(am) Durch eine Zeugin wurde am Sonntagabend zwei Personen beobachtet, die in

der Philippsbergstraße eine Fensterscheibe und eine Mauer mit Farbe besprühten

und anschließend flüchteten. Die alarmierte Polizeikräfte konnten kurz nach der

Tat und in der Nähe des Tatortes zwei Jugendliche festnehmen, die

farbverschmierte Hände hatten und noch die Farbdosen bei sich trugen. Die Täter

wurden nach den polizeilichen Maßnahmen den Erziehungsberechtigten übergeben.

Die Graffiti-Sprayer müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Schmuck entwendet,

Wiesbaden, Tennelbachstraße, Donnerstag, 22.12.2022, 15:00 Uhr bis Freitag,

23.12.2022, 13:00 Uhr,

(thi) Im Zeitraum von Donnerstagnachmittag bis Freitagmittag wurde eine Wohnung

in der Tennelbachstraße von Einbrechern heimgesucht und Schmuck entwendet.

Zwischen Donnerstag, 15:00 Uhr und Freitag 13:00 Uhr gelangten die Unbekannten

in das Mehrfamilienhaus in der Tennelbachstraße und verschafften sich Zugang zu

einer Wohnung im 3. Obergeschoss. Hier durchsuchten die Täter mehrere Räume in

der Wohnung und entwendeten Schmuck. Anschließend flüchteten sie in unbekannte

Richtung. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und

nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0611 / 345 – 0 entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus,

Wiesbaden, Lisztstraße, Donnerstag, 22.12.2022, 19:00 Uhr bis Freitag,

23.12.2022, 20:00 Uhr

(thi)Von Donnerstag auf Freitag wurde ein Einfamilienhaus in der Lisztstraße von

Einbrechern heimgesucht. Zwischen Donnerstag, 19:00 Uhr und Freitag, 20:00

drangen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Lisztstraße ein. Die Einbrecher

überwunden gewaltsam ein Hoftor und verschafften sich anschließend über ein

Fenster Zugang zu dem Haus. Im Gebäude durchwühlten die Täter sämtliche

Wohnräume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der

Rufnummer 0611 / 345 – 0 entgegen.

E-Bikes entwendet,

Wiesbaden, Solmsstraße, Donnerstag, 22.12.2022, 14:00 Uhr bis Freitag,

23.11.2022, 11:00 Uhr,

(thi) Im Zeitraum zwischen Donnerstag und Freitag wurden zwei E-Bikes aus einer

Garage in der Solmsstraße entwendet. Die Diebe drangen zwischen Donnerstag,

14:00 Uhr und Freitag, 11:00 Uhr auf unbekannte Weise in eine Garage in der

Solmsstraße ein. Aus der Garage entwendeten die Unbekannten ein dunkelblaues

E-Bike der Marke Kalkhoff und ein braunes der Marke KTM. Anschließend flüchteten

die Täter in unbekannte Richtung. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt unter der Rufnummer 0611 / 345 – 2440 Hinweise entgegen.

Körperverletzung,

Wiesbaden, Langgasse, Samstag, 24.12.2022, 04.50 Uhr

(am) Am frühen Samstagmorgen kam es in der Langgasse zu einer Körperverletzung,

bei der eine Person verletzt wurde und anschließend im Krankenhaus behandelt

werden musste. Gegen 04:50 Uhr kam es in der Langgasse zwischen dem 24-jährigen

Geschädigten und einer weiteren Person zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im

Laufe dieses Streites soll der Täter dem Geschädigten mit der Faust in das

Gesicht geschlagen haben. Dieser fiel daraufhin zu Boden und blieb bewusstlos

liegen, so dass der Rettungsdienst und ein Notarzt hinzugezogen werden mussten.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Geschädigte zur weiteren Behandlung in

ein Krankenhaus eingeliefert. Der Täter flüchtete nach der Tat in unbekannte

Richtung. Dieser wurde als Mitte 20 Jahre alt, ca. 190-195 cm groß und von

mitteleuropäischer Erscheinung beschrieben. Er soll blonde, nach oben gegelte

Haare und einen langen dunklen Mantel getragen haben. Hinweisgeber werden

gebeten, sich an das 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2140 zu

wenden.

Fahrzeugscheiben beschädigt,

Wiesbaden, Albert-Schweitzer-Allee, Freitag, 23.12.2022, 17:30 bis Samstag,

24.12.2022, 16:00 Uhr,

(thi) Im Zeitraum von Freitag bis Samstag wurden die Fahrzeugscheiben eines

Fahrzeugs in der Albert-Schweitzer-Allee mit einer Soft-Air-Pistole

durchschossen. Unbekannte sollen von Freitag, 17:30 Ubr bis Samstag, 16:00 Uhr

die Front- und Heckscheibe eines Citroen C2 beschädigt haben. Die Täter sollen

vermutlich mit einer Spielzeugpistole auf die Scheiben geschossen haben, sodass

mehrere Löcher entstanden sind. Anschließend flüchteten sie in unbekannte

Richtung. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter

der Rufnummer 0611 7 345 – 2540 Hinweise entgegen.

Verkehrsunfall mit zwei verletzten Kindern, Mainz-Kastel, Wiesbadener

Straße/Otto-Suhr-Ring, Freitag, 23.12.2022, 18:30 Uhr

(am) Am Freitagabend kam es in Mainz-Kastel zu einem Verkehrsunfall mit zwei

beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurden zwei Kinder leicht verletzt und es entstand

erheblicher Sachschaden. Ein 39-jähriger Mann aus Köln befuhr mit seinem Pkw BMW

den Otto-Suhr-Ring in Richtung Fox-Tankstelle und beabsichtigte an der Kreuzung

zur Wiesbadener Straße nach links in Richtung Mainz-Kastel abzubiegen. Beim

Linksabbiegen beachtete er nicht den entgegenkommenden Pkw Mercedes eines 39

Jahre alten Kostheimers, der die Biebricher Straße in Richtung Otto-Suhr-Ring

befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen.

Der Aufprall war so heftig, dass die Airbags ausgelöst wurden und die Fahrzeuge

anschließend nicht mehr fahrbereit waren. Diese mussten abgeschleppt werden. Im

Fahrzeug des Kostheimers befanden sich zwei 6 und 11 Jahre alte Kinder, die

durch den Unfall verletzt und vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt werden

mussten. Eine 34-jährige weitere Mitfahrerin blieb indes unverletzt. Die beiden

6 und 12 Jahre alten Kinder im Auto des Mannes aus Köln blieben ebenfalls

unverletzt. Nach bisherigen Ermittlungen und Angaben von Zeugen, hätte die Ampel

des Kostheimers „grün“ gezeigt und der „Kölner“ beim Abbiegen den Vorrang des

Entgegenkommenden beachten müssen. Den Mann aus Köln erwartet nun ein

entsprechendes Ermittlungsverfahren. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft

sich auf ca. 26.000,- EUR. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit dem 2.

Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß mit Fußgänger

Wiesbaden, Biebricher-Allee, Samstag, 24.12.2022, 21:00 Uhr,

(thi)Am Samstagabend kam es zu einer Kollision zwischen einem Taxi und einem

77-jährigem Fußgänger, wobei der Fußgänger schwer verletzt wurde. Samstagabend

gegen 21:00 Uhr befuhr ein 28-jähriger Taxifahrer die Biebricher Allee in

Richtung Äppelallee. An einer Fußgängerampel wollte der 77-Jährige, welcher sein

Fahrrad schob, die Biebricher Allee überqueren. Hierbei stieß die Taxe mit dem

Fahrrad zusammen, woraufhin der Fußgänger samt Fahrrad zu Boden geschleudert und

verletzt wurde. Der 77-Jährige wurde zur Behandlung in ein Mainzer Krankenhaus

gebracht. Nach derzeitigen Ermittlungsstand überquerte der Fußgänger die Straße

bei „Rot“. Der Sachschaden wird auf 4000 Euro geschätzt. Das 5. Polizeirevier

ermittelt und bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Rufnummer 0611 7 345

-2540 zu melden.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Drei Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Bad Schwalbach (ots) – Bei einem Verkehrsunfall an Heiligabend auf der L 3031

bei Ketternschwalbach wurden 3 Personen schwerverletzt. Eine 53-jährige

Hünfeldenerin befuhr am 24.12.22 gegen 19:55 Uhr mit ihrem Ford die L 3031 von

Ketternschwalbach kommend in Richtung B 417. In einer Linkskurve kam die

Fahrerin aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit

dem entgegenkommenden Mazda einer 82-jährigen Hahnstätterin. Beide Fahrerinnen

sowie eine 67-jährige Beifahrerin im Mazda wurden schwerverletzt und in

umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25000

Euro. Die L 3031 war für ca. 1 ½ Stunden voll gesperrt.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation in Idstein unter

06126 – 93940 in Verbindung zu setzen.

Wohnhausbrand in Oestrich-Winkel

Bad Schwalbach (ots) – Ort: 65375 Oestrich-Winkel (Stadtteil-Winkel) Zeit:

Sonntag, 25.12.2022, 15.15 Uhr

Am 25.12.2022 gegen 15.15 Uhr kam es zu einer starken Rauchentwicklung aus einem

Einfamilienhaus in Oestrich-Winkel, in der Straße „Im Mühlacker“ Die Bewohner

waren nicht zuhause, der Brand wurde durch Nachbarn gemeldet. Nach ersten

Erkenntnissen war das Feuer im Wohnzimmer im Erdgeschoß ausgebrochen. Die

Brandursache ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die

Ermittlungen aufgenommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 150.000

EUR. Die Bewohner des Hauses konnten sich bei Verwandten einquartieren. Die

freiwilligen Feuerwehren der Stadtteile Oestrich, Winkel, Mittelheim und

Hallgarten, sowie die Polizei Rüdesheim waren mit starken Kräften vor Ort.