Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 26.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Widerstand, Beleidigung

Bad Dürkheim (ots) – Am Sonntag, 25.12.2022, gegen 10:30 Uhr, meldet ein Tankstellenbetreiber in Bad Dürkheim einen pöbelnden Kunden, welcher ihn beleidigt haben soll und bittet um polizeiliches Erscheinen. Bei Eintreffen der Polizeibeamten versucht der 26-jährige Kunde sich von der Örtlichkeit zu entfernen, kommt der Aufforderung stehenzubleiben nicht nach und wird zur Klärung der Personalien für das Strafverfahren durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Aufgrund des aggressiven Verhaltens wird der 26-Jährige zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei leistet er Widerstand, beleidigt die eingesetzten Polizeibeamten unflätig, versucht diese zu treten und anzuspucken. Ein Polizeibeamter verletzt sich hierbei leicht. Dem 26-Jährigen wird aufgrund seiner erheblichen Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen. Er kommt zur Verhinderung weiterer Straftaten in polizeilichen Gewahrsam.

