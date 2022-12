Familienstreitigkeit – Betrunkener beleidigt Polizeibeamte

Sinsheim (ots) – Am Sonntag 25.12.2022 gegen 02 Uhr wurden Beamte des Polizeireviers Sinsheim in die Michelfelder Straße in den Ortsteil Waldangelloch gerufen. Dort war es nach Mitteilung der Anzeige-Erstatterin, welche auf der Straße vor ihrem Anwesen angetroffen werden konnte, kurz zuvor zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihr und ihrem Lebensgefährten gekommen. Dieser konnte in der Folge in der gemeinsamen Wohnung angetroffen werden.

Der mit knapp 2,9 Promille, stark alkoholisierte 49-Jährige verhielt sich im weiteren Verlauf gegenüber den eingesetzten Beamten äußert ungehalten. So kam es zu mehrfachen Beleidigung und letztlich sogar Drohungen gegenüber den eingesetzten Streifenbesatzungen.

Einem ausgesprochenen Wohnungsverweis konnte der 49-Jährige aufgrund seiner Alkoholisierung nur bedingt nachkommen. Aufgrund der Gesamtumstände musste er letztlich in Gewahrsam genommen werden. Ihn erwarten im Nachgang Strafanzeigen u.a. wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Brand einer Garage – eine Person verletzt

Wiesloch (ots) – Gegen 18 Uhr am 1. Weihnachtstag kam es in Wiesloch, Ortsteil Baiertal, zu einem Brand in der Straße Am Angelbach. Aufgrund noch nicht bekannter Ursache brach in einer Garage neben einem Wohnhaus ein Feuer aus. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand innerhalb kurzer Zeit gelöscht und so ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindert werden.

Ein Anwohner zog sich leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die Garage brannte vollständig aus und es entstand geschätzter Sachschaden in niedriger 5-stelliger Höhe.

Die Ermittlungen zur Brandursache hat das Polizeirevier Wiesloch aufgenommen.

Brand eines Imbisswagens

Sinsheim (ots) – Aus bislang noch unbekannten Gründen geriet am Samstagabend kurz vor 18 Uhr ein Imbisswagen, der in der Straße Hummelberg abgestellt war, in Brand. Trotz schnellen Eingreifens der Feuerwehr Sinsheim konnte ein vollständiges Ausbrennen des Imbisswagens nicht mehr verhindert werden. Durch die Löschmaßnahmen konnte eine Ausbreitung des Feuers jedoch abgewendet werden.

Glücklicherweise war der Imbisswagen an der Örtlichkeit zum Parken abgestellt, so dass niemand verletzt wurde. Am Imbisswagen entstand Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Feuerwehr Sinsheim war mit insgesamt 4 Fahrzeugen und 12 Personen im Einsatz. Zeugen, die Personen und/oder verdächtige Wahrnehmungen am Einsatzort gemacht haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim unter 07261/690-0 zu melden.

Die weiteren Ermittlungen zur Ursache hat das Polizeirevier Sinsheim übernommen.

Unfall mit zwei Verletzten

Viernheim/A659 (ots) – Nachdem ein Fahrzeug auf der A 659 von Mannheim in Richtung Weinheim gegen 00:55 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern kam und nach dem Touchieren der Leitplanken auf der Fahrbahn liegen blieb, erkannten 2 Fahrzeugführer die Situation zu spät und fuhren auf den verunfallten PKW auf.

Bei den Zusammenstößen wurden 2 Personen leicht verletzt und zur Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle 3 beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Fahrbahn war für die Unfallaufnahme zwischen 00.55-02.35 Uhr gesperrt.

Der Verkehr wurde vor Ort abgeleitet. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Radfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw leicht verletzt

Heddesheim (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 54-jähriger Radfahrer leicht verletzt wurde, kam es am Freitag 23.12.2022 gegen 06.50 Uhr. Der Radfahrer befuhr die L541 in Richtung Hirschberg, an der Einmündung zur Kreisverbindungsstraße 4135 wurde er von einem Pkw übersehen.

Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer stürzte und verletzt auf der Straße liegen blieb. Durch die Integrierte Leitstelle Rhein-Neckar wurden zwei Rettungswagen und ein Notarzt an die Unfallstelle entsandt. Diese versorgten die Unfallbeteiligten vor Ort, der Radfahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. /cw

Wohnungseinbruch – Täter nutzt gekipptes Fenster aus

Eppelheim (ots) – Im Zeitraum von 17-00:05 Uhr am Samstagabend bzw. frühen Sonntag 25.12.2022 nutzte ein Täter die Abwesenheit der Bewohner und ein gekipptes Fenster der Erdgeschosswohnung in der Langer-Stein-Straße aus und gelangte so in die Wohnung. Darin durchwühlte er in mehreren Räumen Schränke und entwendete daraus eine noch nicht genau zu beziffernde Anzahl an Gegenständen. Der Sachschaden ist daher noch nicht bekannt.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang auch bei kurzer Abwesenheit Türen und Fenster vollständig zu verschließen. Gekippte Fensterflügel ermöglichen ein Durchgreifen und so können nebenstehende Türen oder Fenster einfach geöffnet werden und stellen gerade in gekipptem Zustand ein hohes Sicherheitsrisiko dar.

Auch ein zur Nachtzeit geschlossener Rollladen kann zusätzlichen Schutz bieten.

Dieser sollte jedoch nicht am Tage geschlossen werden, damit dadurch nicht offensichtlich die Abwesenheit der Bewohner signalisiert wird.