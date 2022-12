Frankenthal (Pfalz) (ots) – Am 24.12.2022, kurz vor 12 Uhr mittags, meldet der Mitarbeiter eines LIDL Supermarkt in Frankenthal einen Ladendiebstahl. Die eingesetzten Beamten treffen vor Ort einen 20-jährigen Beschuldigten an. Der junge Mann hat seinen Einkaufswagen mit verschiedenen Genussartikel voll beladen und versucht anschließend das Ladengeschäft über den Eingangsbereich, mit seinem Einkaufswagen, zu verlassen.

Durch den Mitarbeiter konnte er dabei beobachtet und an seinem Vorhaben gehindert werden. Gegen den 20-jährigen wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitete