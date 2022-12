Unfallflucht mit Fahrrad

Speyer (ots) – Am 24.12.2022 gegen 15:10 Uhr kam es in der Heinrich Heine Straße in Speyer vor der dortigen Hausnummer 6 zu einer Unfallflucht. Hier fuhr ein Fahrradfahrer gegen den Spiegel eines parkenden Peugeot und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Spiegel entstand ein Schaden in einer Höhe von ca. 500 Euro.

Laut einem Zeugen handelt es sich bei dem Radfahrer um eine männliche Person, ca. 40 Jahre alt, längere Haare und Vollbart. Bei dem Fahrrad hätte es sich um ein Moutainbike gehandelt.

Es werden nun Zeugen gesucht, die Angaben zum Unfallhergang oder den Unfallverursacher machen können. Diese werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Randalierer verbringt Weihnachtstag in Gewahrsam

Speyer (ots) – Mehrere Personen melden am 24.12.2022 gegen 13:25 Uhr eine randalierende Person vor einem Einkaufsmarkt in Speyer Nord. Dort konnte ein 26jähriger Mann aus Speyer angetroffen werden, der laut herumschrie und sich nicht nur den Passanten vor Ort, sondern auch den eingesetzten Beamten gegenüber sehr aggressiv zeigte.

Da sich der offensichtlich stark betrunkene Mann nicht beruhigen ließ, musste er gefesselt, zur Dienststelle verbracht und dem Gewahrsam zugeführte werden. Dort verbrachte er dann den Weihnachtstag. Der Hintergrund für sein Verhalten seien laut Zeugen wohl Partnerschaftsstreitigkeiten.

E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen

Limburgerhof (ots) – Am 23.12.2022 gegen 16 Uhr konnte in der Speyerer Straße in Limburgerhof durch eine Streifenwagenbesatzung ein E-Scooter festgestellt werden, der von zwei Kindern (11 und 12 Jahre) geführt wurde und kein Versicherungskennzeichen trug. In der Betriebserlaubnis des E-Scooter war eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 20km/h eingetragen, somit unterliegt der Roller der Versicherungspflicht.

Des Weiteren darf ein solcher Roller erst von Personen ab 14 Jahren gefahren werden. Aufgrund dessen wurde eine Strafanzeige erfasst und die beiden höflichen Kinder dem nicht minder höflich und kooperativ auftretendem Vater übergeben.

Insbesondere im Hinblick auf Weihnachten bittet die Polizei bei geschenkten E-Scooter zunächst die Voraussetzungen zu prüfen, bevor diese im Straßenverkehr genutzt werden.

Alleinunfall unter Alkohol

Speyer (ots) – Am 23.12.2022 gegen 23:50 Uhr befuhr eine 41jährige VW-Fahrerin aus Speyer die L528 von Speyer kommend in Richtung Böhl-Iggelheim. In Höhe der Kreuzung Dudenhofen/Schifferstadt kam die PKW Fahrerin von der Fahrbahn ab und überfuhr anschließend die dortige Verkehrsinsel. Dabei beschädigte sie mehrere Verkehrszeichen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrzeugführerin Alkoholgeruch festgestellt werden, ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,22 Promille.

Die Fahrerin wurde auf die Dienststelle verbracht, hier wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, ihr Führerschein wurde sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, es

entstand ein Gesamtschaden von ca. 4.500 Euro