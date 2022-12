Verkehrsunfallflucht Rehhütter Straße

Waldsee (ots) – Am 24.12.2022 zwischen 02:00-09:00 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand geparkter PKW in der Rehhütter Straße in Waldsee im Frontbereich beschädigt, sodass davon ausgegangen werden muss, dass ein entgegenkommender PKW nach links von der Fahrspur abkam und den Unfall verursachte.

Der flüchtige PKW dürfte im Bereich des vorderen linken Kotflügels beschädigt sein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06235 – 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Unbekannter gibt sich als Sohn aus

Schifferstadt (ots) – Über eine unbekannte Nummer meldete sich der angebliche Sohn eines 80-jährigen Geschädigten bereits am 23.12.2022. Mittels Textnachrichten bat der „Sohn“ um Begleichung von Rechnungen, was der Geschädigte auch durchführte und somit einen Schaden von 2.500 Euro erlitt. Später konnte der echte Sohn über dessen normale Nummer erreicht werden, sodass der Betrug aufflog. Die Polizei rät bei ungewöhnlichen Anfragen zur Überweisung von Geld (insbesondere auf ausländische Konten) äußerst vorsichtig und mit der nötigen Skepsis voranzugehen.

Limburgerhof (ots) – Am 22.12.2022 in den Abendstunden erhielt die 61-Jährige Anzeigeerstatterin Whatsapp-Nachrichten von ihrem vermeintlichen Sohn, der bat Rechnungen für ihn zu begleichen. Obwohl ein Betrag von knapp 3.200 Euro überwiesen wurde, entstand der Dame kein Schaden. Die Bank hielt den Vorgang aufgrund von Auffälligkeiten zurück und konnte somit nach Bekanntwerden der betrügerischen Absichten das Geld zurückzahlen.

Unter Alkoholeinfluss ein PKW geführt

Böhl-Iggelheim (ots) – Durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer am 23.12.2022 um 19:30 wurde ein PKW festgestellt, der Schlangenlinien fuhr und in der Hauptstraße in Böhl-Iggelheim anhielt. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort den 33-jährigen Fahrer antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Bei einem Atemalkoholtest wurde im Hinblick auf die Uhrzeit ein beachtlicher ein Wert von mehr als 2 Promille festgestellt, sodass ein Strafverfahren eingeleitet, eine Blutprobe beim Fahrer genommen und der Führerschein beschlagnahmt wurden. Dem Fahrer droht nun die gerichtliche Entziehung der Fahrerlaubnis.

Die Polizei weist deshalb darauf hin, dass die Teilnahme am Straßenverkehr in alkoholisiertem oder berauschtem Zustand nicht nur eine große Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer mit sich bringt, sondern auch ein erheblicher Einschnitt in die eigene Mobilität, wenn die Fahrerlaubnis daraufhin entzogen wird. Insbesondere auf die Feiertage und den nahenden Jahreswechsel rät die Polizei sich vorher Gedanken zu machen, wie man von den Feierlichkeiten wieder nach Hause kommt oder ob der Genuss alkoholischer Getränke zwingend erforderlich ist. Ihre und die Gesundheit Anderer danken es Ihnen!

Diebstahl auf dem Campingplatz

Waldsee (ots) – Im Zeitraum 10.12.2022 bis 23.12.2022 kam es im Campingplatz „Auf der Au“ in Waldsee zu einem Aufbruch einer Lagerbox der Photovoltaik-Anlage in einer Parzelle. Hierbei wurden zwei 80Ah-Akkus und ein 24V-Wandler entwendet. Der Schaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06235 – 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Brand eines Altkleidercontainers