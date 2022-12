Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitag 23.12.2022 gegen 17:03 Uhr, befuhr eine 43-Jährige Frau mit ihrem PKW die Sternstraße in Fahrtrichtung Mannheimer Straße, um an der Kreuzung zur Industriestraße nach links in diese einzubiegen. Hierbei übersah die Frau einen 53-Jährigen Mann, welcher mit seinem PKW die Sternstraße in die entgegengesetzte Richtung befuhr.

Beide Fahrzeuge kollidierten im Kreuzungsbereich, wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt wurden. Die jeweiligen Beifahrer blieben indessen unverletzt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten im Anschluss abgeschleppt und die Fahrbahn von Betriebsstoffen gereinigt werden.

Der Sachschaden wird auf ca. 40.000 Euro geschätzt.