Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Haßloch: Leicht verletzter Radfahrer nach Vorfahrtsverstoß

Haßloch (Pfalz) (ots) – Am Sonntag, 25.12.2022 gegen 10:10 Uhr kam es in Haßloch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen Fahrradfahrer und einem PKW, wobei sich der Radfahrer eine Hüftprellung und Schürfwunden zuzog. Der Radfahrer befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. An der Kreuzung zur Straße Entensee missachtete der Radfahrer die Vorfahrt eines von rechts kommenden, bevorrechtigten Mercedes-Benz A-Klasse. Der Radfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen oder ausweichen, sodass es zur Kollision kam. Rettungssanitäter untersuchten den Fahrradfahrer vor Ort, eine weitere Behandlung der Verletzungen war zunächst nicht erforderlich. Der Sachschaden wird gesamt auf ca. 1000 Euro geschätzt.

Elmstein: Kennzeichenpaar entwendet

Elmstein (ots) – Im Zeitraum vom 23.12.2022, 23:30 Uhr bis zum 24.12.2022, 17:00 Uhr wurden durch bislang unbekannte Täter die Kennzeichen, welche an einem Opel angebracht waren, entwendet. Das Fahrzeug war im genannten Zeitraum in der Straße Triftplatz in 67471 Elmstein geparkt. Hinweise nimmt die Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de entgegen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):