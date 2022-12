Neustadt: Müllbehälterbrand

Neustadt an der Weinstraße – Am 1. Weihnachtsfeiertag (25.12.2022) kurz nach 07:30 Uhr kam es in der Straße Am Speyerbach zu einem Brandeinsatz. Ein Bürger informierte die Feuerwehr über einen brennenden Container auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes.

Beim Eintreffen der Feuerwehr stand ein zwei Kubikmeter großer Restmüllcontainer in Vollbrand. Unter Atemschutz und dem Schnellangriff des Tanklöschfahrzeuges war der Brand nach fünf Minuten unter Kontrolle und abgelöscht. Um auch an alle Glutnester zu gelangen, ließ der Einsatzleiter den Container komplett mit Löschwasser fluten. Der Einsatz war nach vierzig Minuten beendet.

Im Einsatz standen eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei sowie die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften.