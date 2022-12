Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 25.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Einbruch in Erdgeschosswohnung

Neustadt/Weinstraße – OT Geinsheim (ots) – Im Zeitraum vom 24.12.2022, 16:30 Uhr bis zum 25.12.2022, 02:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Erdgeschosswohnung eines Zwei-Parteien-Hauses in der Straße Auf den Osterwiesen in 67435 Neustadt/W.-Geinsheim ein. Hierzu wurde die Terrassentür aufgehebelt. Die Wohnung wurde im Anschluss durch die Täter durchsucht. Die Täter konnten lediglich einen geringen Bargeldbetrag, sowie ein versilberten Serviettenhalter entwenden. Zeugen, welche verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt/W. zu melden.

Neustadt: Auf dem Nachhauseweg angegriffen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Auf dem Nachhauseweg angegriffen wurden am 24.12.2022 gegen 20:42 Uhr zwei Heranwachsende, als diese sich in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt befanden und auf bislang zwei unbekannte männliche Personen trafen. Demnach gab es zunächst zwischen den beiden Parteien verbale Streitigkeiten, welche letztlich in einer körperlichen Auseinandersetzung endeten. Ein Geschädigter habe demnach durch einen Schlag ins Gesicht eine leichte Verletzung davongetragen. Dessen Begleiter blieb unverletzt. Die bislang unbekannten Täter stiegen hiernach in einen silbernen Opel und entfernten sich von der Örtlichkeit. Personen, welche zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Schlangenlinien gefahren

Neustadt/Weinstraße – OT Mußbach (ots) – Durch Schlangenlinien aufgefallen ist ein 46-jähriger Haßlocher, welcher am 24.12.2022 um 18:00 Uhr mit seinem Audi die Landstraße 532 bei Neustadt/W.-Mußbach befuhr. Durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer wurde die Fahrweise des Mannes hiesiger Dienststelle mitgeteilt. Der PKW-Fahrer konnte schließlich durch die eingesetzten Beamten einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Grund für die auffällige Fahrweise des Haßlochers war schnell gefunden. Dieser stand nämlich unter dem Einfluss von Alkohol. Da ein Atemalkoholtest nicht möglich war, wurde dem 46-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Ferner wurde dessen Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Dieser muss sich nun in einem Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt strafrechtlich verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Neustadt/Weinstraße (ots) – Im Zeitraum vom 23.12.2022, 18:00 Uhr bis zum 24.12.2022, 09:00 Uhr stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug an einen ordnungsgemäß geparkten PKW, welcher am linken Fahrbahnrand in der Waldstraße in 67434 Neustadt/W. stand. Hiernach entfernte sich der Verursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise auf den Unfallverursacher liegen bislang nicht vor, weshalb die Polizei Neustadt Personen bittet, welche Angaben zu dem Flüchtigen oder zum Unfallhergang machen können, sich unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):