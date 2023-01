Neustadt: Faschingssitzung für Seniorinnen und Senioren im Saalbau im Februar 2023

Neustadt an der Weinstraße – Am Sonntag, 05. Februar 2023, veranstaltet die Stadt Neustadt an der Weinstraße gemeinsam mit dem Karnevalverein 1840 e.V. Neustadt an der Weinstraße nach zweijähriger Coronapause die traditionelle Faschingssitzung für Seniorinnen und Senioren im Saalbau.

Eröffnet wird das närrische Treiben um 14:00 Uhr mit drei kräftigen „Neu-Wei“. Der Einlass beginnt um 13:00 Uhr. Zu diesem freudigen Spektakel sind alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt Neustadt an der Weinstraße und ihrer Weindörfer ab 60 Jahre eingeladen.

Der Kartenvorverkauf startet ab dem 02. Januar 2023. Erhältlich sind die Eintrittskarten im Bürgerbüro, Hindenburgstraße 9a, und in den Ortsverwaltungen zu den jeweiligen üblichen Öffnungszeiten zum Preis von 5,00 €. Zusätzlich besteht die Möglichkeit beim Seniorenfasching vor Ort im Saalbau Restkarten zu erwerben.

Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie von Hilfe zum Lebensunterhalt erhalten die Karten auf Anfrage kostenlos.

Weitere Informationen erhalten Sie im Fachbereich 4: Familie, Jugend und Soziales bei Anika Jeffries, Tel.: 06321 – 855-1401, anika.jeffries@neustadt.eu.