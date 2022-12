Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 24.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Diebstahl eines Weihnachtsbaumes

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 24.12.2022 um 04:00 Uhr teilte ein aufmerksamer Passant der hiesigen Dienststelle mit, dass eine vierköpfige Personengruppe in der Hohenzollernstraße in 67433 Neustadt/W. einen Weihnachtsbaum in einen PKW laden würde. Vor Ort konnten die vier Personen einer Kontrolle unterzogen werden. Der Baum lag bereits beim Eintreffen der Beamten wieder auf der Straße. Da jedoch zahlreiche Tannennadeln in dem PKW festgestellt werden konnten und die Personen keinerlei Eigentumsnachweise vorlegen, müssen sich die vier Personen nun wegen eines Diebstahls in einem Strafverfahren verantworten. Der Eigentümer des Weihnachtsbaumes konnte vor Ort nicht ermittelt werden, weshalb der Baum sichergestellt wurde. Personen, welche Angabe zur Tat, sowie der oder die rechtmäßigen Eigentümer des Baumes, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail unter pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Neustadt: Abendlicher Streit endet in Strafanzeigen und letztlich in der Gewahrsamszelle

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 23.12.2022 um kurz vor 23 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Innenstadt von 67433 Neustadt/W. zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem 27-Jährigen und einer 31-Jährigen. Grund für den Streit war eine unsittliche Berührung des 27-Jährigen zum Nachteil der Dame. Im Rahmen der weiteren verbalen Auseinandersetzung schlug der Mann der Dame mit der flache Hand in das Gesicht. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der Neustadter weiterhin aufbrausend, weshalb diesem zur Vorbeugung weiterer Straftaten ein Platzverweis erteilt wurde. Da der Neustadter diesem nicht nachkam, musste dieser den Rest der Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der hiesigen Dienststelle verbringen. Des Weiteren wurde ein eingesetzter Beamter durch einen Begleiter des Täters im Rahmen des Einsatzes beleidigt. Nun kommen auf den 27-Jährigen mehrere Strafanzeige zu. Dessen Begleiter muss ich ebenfalls wegen der Beleidigung strafrechtlich verantworten.

Neustadt: Zeugenaufruf nach Körperverletzungsdelikt

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 24.12.2022 um 05:15 Uhr wurde hiesiger Dienststelle eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten an und in einer Bar in der Exterstraße in 67433 Neustadt/W. gemeldet. Vor Ort konnte durch die eingesetzten Beamten lediglich ermittelt werden, dass ein 21-Jähriger aus Mainz einem 18-Jährigem aus Frankenthal mit der Faust in das Gesicht schlug. Hierdurch wurde der Mainzer verletzt. Genauere Umstände des Sachverhaltes konnten auch aufgrund der nicht unerheblichen Alkoholisierung der Beteiligten vor Ort nicht abschließend eruiert werden.

Zeugen, welche Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):