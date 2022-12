Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 22.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Schutzengel on Board

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 22.12.2022 um 14:40 Uhr ereignete sich auf der L516 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Eine 73-jährige Fahrzeugführerin kam aus unbekannten Gründen von ihrem Fahrstreifen ab und geriet in den Gegenverkehr. Dabei kam es zu einer Kollision mit zwei Fahrzeugen. Bei dem Verkehrsunfall wurde keiner der Beteiligten verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden, sodass zwei Fahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Gegen die 73-Jährige wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen dem Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot eingeleitet.

Neustadt: Mit entstempelten Kennzeichen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Mit entstempelten Kennzeichen war am 21.12.2022 um 01:05 Uhr ein 23-jähriger aus Neustadt in der Saarlandstraße in 67434 Neustadt/W. unterwegs, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen dieser Kontrolle konnte durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden, dass die an einem Ford angebrachten Kennzeichen bereits vor einem Monat entstempelt wurden und das Fahrzeug demnach Außerbetrieb gesetzt wurde. Nachvollziehbare Gründe für das weitere Nutzen des Fahrzeuges konnte der Neustadter nicht nennen. Die Fahrzeugschlüssel wurden abschließend präventiv sichergestellt. Der 23-Jährige muss sich nun in Strafverfahren wegen Kennzeichenmissbrauch, sowie wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten. Des Weiteren wird die zuständige Zulassungsstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):