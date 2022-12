Edesheim – Mit Baum kollidiert und umgekippt

Aus auch der 54-jährigen Fahrerin nicht nachvollziehbarem Grund geriet sie am heutigen Freitag gegen 15:03 Uhr in Edesheim in der Straße „In den Elfmorgen“ mit dem Vorderrad ihres PKW gegen einen am rechten Fahrbahnrand stehenden Baum. Der Aufprall war so heftig, dass sich der PKW durch den Zusammenstoß auf die linke Seite legte. Mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen konnte sich die Fahrerin aus der VG Edenkoben aus dem umgekippten PKW selbst befreien. Sie kam nur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus.