Die Feuerwehr sagt dem scheidenden Polizeipressesprecher Danke.

Zum Jahreswechsel tritt der langjährige Leiter der Pressestelle im Polizeipräsidium Karlsruhe, Erster Kriminalhauptkommissar Ralf Minet, in den wohl verdienten Ruhestand.

Die Feuerwehren aus der Stadt Karlsruhe und aus dem Landkreis Karlsruhe sind oft gemeinsam mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Karlsruhe bei Einstätzen tätig und berichten über die gemeinsame Arbeit. Die Abteilungsleiterin der Branddirektion, Brandrätin Dr. Michaela Hofmann, die Stellvertretende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Agathe Meinzer und der Fachgebietsleiter Öffentlichkeitsarbeit Edgar Geißler verabschiedeten sich dieser Tage von Ralf Minet im Polizeipräsidium. Minet berichtete hierbei über die Kontakte zu seinen Vorgängern Anton Gramlich und Fritz Bachholz, die ihn letztlich zur Pressearbeit „angeworben“ haben. „Es war für mich eine neue Welt und mit Facebook und Internet haben wir in Karlsruhe Pionierarbeit in der Öffentlichkeitsarbeit der Polizei geleistet. Heute wird das alles zentral und gemeinsam für ganz Baden-Württemberg betreut“, berichtet Minet aus seiner 14 jährigen Dienstzeit bei der Pressestelle. „Es ist für die Pressearbeit in unseren Feuerwehren wichtig, dass man sich in der Blaulichtgemeinschaft kennt und auch gegenseitig unterstützt“, berichtet Agathe Meinzer rückblickend zur Arbeit der Polizeipressestelle und der Feuerwehrpresse im Landkreis Karlsruhe. Sie bedankt sich ausdrücklich bei Ralf Minet für das gute und auch vertrauliche Miteinander über viele Jahre. Diesem Dank schloss sich Dr. Michaela Hoffmann für die Feuerwehren der Stadt Karlsruhe voll umfänglich an.

Eng verbunden mit der Leitung der Pressestelle der Polizei sind auch Funktionen im Polizeimusikkorps. „Gegründet von Anton(Toni) Gramlich, der dann auch lange Jahre der 1. Vorsitzende war, bin auch ich heute 1. Vorsitzender dieses Musikkorps. Ich bin auch nach meiner Pensionierung dem Korps weiterhin verbunden, wenn auch künftig in zweiter Reihe“, führte Minet zu seinem Engagement für die Polizeimusik aus. Traditionell ist 1. Vorsitzender ein Musiker im aktiven Dienst der Polizei. Das Polizeimusikkorps ist in den 40 Jahren seines Bestehens auch vielfach bei Wohltätigkeitsveranstaltungen in der ganzen Region aufgetreten. Da gab es sowohl für den Kreisfeuerwehrverband als auch für die Berufsfeuerwehr gute Ideen für weitere Veranstaltungen zusammen mit der Feuerwehr. „Wir haben vor Corona noch ein Open Air Konzert mit dem Polizeimusikkorps an einem Baggersee geplant“, erinnert Agathe Meinzer und „Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe feiert im Jahr 2026 ihren 100. Geburtstag und da gibt es einen schönen Anlass für einen Beitrag des Polizeimusikkorps“, sieht Michaela Hofmann eine gute Möglichkeit für eine weitere Zusammenarbeit auch in diesem Bereich. Mit einem kleinen Erinnerungsgeschenk verabschiedeten sich die Feuerwehrleute von Ralf Minet.

Ettlingen – Unfall durch Zurückrollen an einer Kreuzung – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstag gegen 17:30 Uhr rollte ein Fahrzeug an einer

Kreuzung auf der B3 Richtung Wattkopftunnel auf einen dahinterstehenden roten

SUV. Zeugen beobachteten diesen Unfall und machten die Verursacherin darauf

aufmerksam. Das Kennzeichen sowie mögliche Schäden des SUV sind derzeit nicht

bekannt.

Der Fahrer des SUV als auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der

Rufnummer 07243 32000 mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Raub an U-Strab-Haltestelle

Karlsruhe (ots) – Ein 21-Jähriger wurde am Donnerstag, gegen 21:55 Uhr, Oper

eines Raubes. Drei bislang unbekannte Männer gingen an der U-Strab-Haltestelle

„Kongresszentrum“ auf den jungen Mann los und entwendeten eine Bauchtasche mit

mehreren Schlüsseln sowie eine Geldbörse.

Der Geschädigte stieg offenbar an der S-Bahn-Haltestelle „Augartenstraße“ in

eine Bahn der Linie 2 in Fahrtrichtung Wolfartsweier ein und setzte sich in den

mittleren Bereich. Unvermittelt sprach ihn ein unbekannter Mann, welcher rechts

neben ihm saß, in französischer Sprache an. Der 21-Jährige ignorierte den

Unbekannten. Dieser schlug ihm daraufhin mit der Faust gegen die Wange. Um eine

weitere Eskalation zu vermeiden, verließ der Geschädigte daraufhin die Bahn und

stieg an der U-Strab Haltestelle „Kongresszentrum“ aus.

Gemeinsam mit zwei weiteren bislang unbekannten Männern stieg der Tatverdächtige

ebenfalls an der Haltestelle aus. Die drei Männer schlugen auf den 21-Jährigen

ein und entrissen ihm die Bauchtasche. Zudem nahmen sie die Geldbörse des

Geschädigten an sich, welche ihm im Rahmen des Angriffs aus der Hosentasche

gefallen war. Der 21-Jährige ergriff daraufhin die Flucht und suchte umgehend

das Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz auf. Unmittelbar im Anschluss erfolgte

Fahndungsmaßnahmen verliefen leider negativ.

Die Tatverdächtigen konnten wie folgt beschrieben werden: – Alle drei etwa 25

Jahre alt – Circa 185 cm groß, muskulöse Statur, dunkler Drei-Tage-Bart,

seitlich kurzes und oben mittellanges dunkles Haar. – Der Tatverdächtige zu dem

bereits Kontakt in der Straßenbahn bestand trug eine Jacke in der Farbe Grün.

Die anderen beiden Männer trugen schwarze Jacken.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter 0721/666-3311 mit

dem Polizeirevier Karlsruhe-Marktplatz in Verbindung zu setzen.

Ubstadt-Weiher – Unbekannte dringen über gekipptes Schlafzimmerfenster in Wohnung ein

Karlsruhe (ots) – Über ein gekipptes Schlafzimmerfenster sind am

Donnerstagnachmittag zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr unbekannte Täter in eine

Erdgeschosswohnung in der Dekan-Schell-Straße in Ubstadt eingedrungen, während

sich eine Familienangehörige mit dem Hund in der Wohnung aufhielt. Auf der Suche

nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher das Mobiliar. Vermutlich

aufgrund des Hundegebells ließen die Eindringlinge von ihrem Vorhaben ab und

verschwanden unerkannt. Der entstandene Diebstahl- und Sachschaden kann noch

nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer

07253/80260 mit dem Polizeirevier Bad Schönborn in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe-Bretten – Verkehrsunfall nach Trunkenheitsfahrt

Karlsruhe (ots) – Eine unter Alkoholeinfluss stehende 49-jährige Autofahrerin

hat am in der Nacht von Donnerstag auf Freitag auf der Bundesstraße 35 einen

Verkehrsunfall mit einem Schaden in Höhe von 32.000 Euro verursacht.

Die PKW-Führerin soll gegen 23:30 Uhr von Knittlingen kommend in Richtung

Bretten gefahren sein, wobei sie aus bisher unbekannten Gründen auf die Spur der

Gegenfahrbahn geraten ist. Laut Zeugenangaben dürfte es dabei zu einer

Frontalkollision mit einem Mercedes-Benz gekommen sein. Beide Fahrzeugführer

wurden dabei leicht verletzt.

Die Fahrzeuge der Beteiligten waren nicht mehr fahrbereit. Ihnen nahmen sich im

weiteren Verlauf die Helfer eines hinzugezogenen Abschleppunternehmens an.

Nach Durchführung eines Alkoholtestes konnten die Beamten des Polizeireviers

Bretten bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin ein Alkoholwert von 1,5

Promille feststellen. Daraufhin wurde der Führerschein der alkoholisierten

Fahrerin sichergestellt. Sie muss nun mit einer Strafanzeige zu rechnen.

Karlsruhe – Betrunkener Autofahrer zur Vorweihnachtszeit

Karlsruhe (ots) – Ein stark alkoholisierter Autofahrer befuhr am späten

Donnerstagabend die Starckstraße Ecke Honsellstraße und geriet hierbei zeitweise

in den Gleisbereich.

Die Polizei stellte gegen 23:50 Uhr Höhe Mühlburger Bahnhof einen Porschefahrer

fest, welcher durch seine unsichere Fahrweise auffiel. Hierbei geriet dieser

wohl kurzzeitig in den Gleisbereich der dortigen Bahnlinie und fuhr anschließend

wieder auf die vorgesehene Fahrbahn zurück. Zu einer Gefährdung anderer

Verkehrsteilnehmer kam es nicht. Die Beamten unterzogen den 32-jährigen

Autofahrer daraufhin einer Kontrolle und stellten erheblichen Alkoholgeruch

fest. Ein im Anschluss durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,1

Promille. Die Ordnungshüter brachten den Mann zur Dienststelle, wo er eine

Blutprobe abgeben musste. Ihm droht nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im

Straßenverkehr. Zudem wurde sein Führerschein einbehalten.

Karlsruhe – 19-Jähriger auf Straße überfallen – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein 19-jähriger Mann wurde am Donnerstagnachmittag in der

Karlsruher Oststadt wohl Opfer eines versuchten Raubüberfalls.

Der junge Mann war nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 17.45 Uhr zu Fuß auf

der Striederstraße unterwegs. Aus Richtung der Tullastraße kam ihm ein

Unbekannter zu Fuß entgegen und packte ihn unvermittelt am Schal. Hierbei

forderte der mutmaßliche Täter Geld. Der 19-Jährige konnte sich losreißen und

fliehen. Der Gesuchte rannte in Richtung Berckmüllerstraße davon.

Der Verdächtige sei etwa 20 bis 30 Jahre alt gewesen und wurde etwa als 160 –

170cm groß und schlank beschrieben. Er hatte wohl dunkle Haare, eine graue

Winterjacke sowie eine dunkle Hose getragen. Er sprach offenbar schlecht

Deutsch.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer

0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – 83-jähriger Vermisster wohlbehalten gefunden

Karlsruhe (ots) – Ein durch seinen Sohn als vermisst gemeldeter 83-Jähriger

konnte am Donnerstag durch Polizeibeamte gefunden werden. Eine sofort

eingeleitete Fahndung, in der auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war,

endete gegen 19:00 Uhr mit dem Auffinden des Mannes auf Höhe der Ettlinger

Straße.

Karlsruhe – Internistischer Notfall führt zu Unfall

Karlsruhe (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein

Opel-Fahrer mehrere, geparkte Fahrzeuge in der Kaiserallee.

Gegen 23:50 Uhr fuhr der 60-Jährige mit seinem Pkw in Richtung Mühlburg. Während

der Fahrt erlitt er vermutlich einen internistischen Notfall und kam mit seinem

Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Dieses rollte zunächst wohl über die

Straßenbahnschienen und in der Folge auch über die Gegenfahrbahn, bevor es zwei

dort geparkte Autos beschädigte und zum Stillstand kam.

Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden. Er

wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Es entstand ein Gesamtschaden von circa 20.000 Euro.

Graben-Neudorf – Verletzte bei Brand in Anschlussunterbringung für Flüchtlinge

Karlsruhe (ots) – Im Keller einer Gemeinschaftsunterkunft in der Schlossstraße

in Graben-Neudorf brach am Freitag gegen 03.40 Uhr ein Feuer aus, bei dem wohl

mehrere Bewohner leicht verletzt wurden. Derzeit wird von einer fahrlässigen

Brandstiftung ausgegangen.

Nach vorläufigem Ermittlungsstand brach in einem Waschmaschinenraum im Keller

der Unterkunft ein Feuer aus. Dadurch geriet ein darüberlegender Kabelschacht in

Brand, der eine starke Rauchentwicklung nach sich zog. Zum Zeitpunkt des

Brandausbruchs befanden sich offenbar 35 Bewohner im Gebäude. Das Haus wurde

evakuiert und die Personen in einer nahegelegenen Festhallte vorläufig

untergebracht und betreut. Nach derzeitigem Stand kamen mehrere Personen mit dem

Verdacht auf eine Rauchgasintoxikaton in Krankenhäuser. Die Polizei geht derzeit

von einer fahrlässigen Brandstiftung aus. Hinweise auf eine fremdenfeindliche

Tat liegen nicht vor. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Das Gebäude ist mittlerweile wieder bewohnbar.