Unbekannte werfen Böller durch offenes Bürofenster; Polizei sucht Zeugen

Bei der Polizei in Eschwege ist gestern Strafanzeige wegen Sachbeschädigung erstattet worden. Demnach haben Unbekannte am Mittwoch gegen 14.00 Uhr einen brennenden Böller durch ein geöffnetes Bürofenster der Kreisverwaltung am Schloßplatz in Eschwege geworfen. Der Knallkörper explodierte zwar nicht, hinterließ auf dem Fußboden aber einen Brandfleck. Geworfen wurde der Böller vom Innenhof aus. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Unbekannte lösen mutwillig Feueralarm auf Woolworth-Parkdeck aus; Polizei sucht Zeugen

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sind am Donnerstagabend gegen 19.50 Uhr nach Eschwege an den Stad zum Kaufhaus „Woolworth“ ausgerückt. Hintergrund war ein Feueralarm der, wie sich herausstellte, mutwillig durch Unbekannte ausgelöst worden war. Etwa 50 Kunden des Kaufhauses, sowie des im gleichen Gebäude ansässigen Fitnessstudios und des daneben befindlichen Drogeriemarktes, hatten nach dem Alarm vorsorglich das Gebäude verlassen. Die Feuerwehr suchte daraufhin mit mehreren Einsatzkräften das Gebäude ab, ohne Ergebnis. Ausgelöste wurde der Brandmelder mit einem Druckknopf, der auf dem Parkdeck des Gebäudes installiert ist. Zudem haben die Täter im Erdgeschoss des Gebäudes einen Rauchabzug betätigt und in dem Zusammenhang den dazugehörigen Glasscheibenschutz eingeschlagen, so dass auch Sachschaden in Höhe von 50 Euro entstand. Die Polizei geht insgesamt von einer missbräuchlichen Benutzung aus und hat dementsprechend Ermittlungen wegen des Missbrauchs von Notrufeinrichtungen aufgenommen. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Portemonnaie in Lebensmittelmarkt geklaut; Polizei sucht Zeugen

Eine 78-jährige Seniorin aus Eschwege ist am gestrigen Donnerstag im Herkules-Markt in der Augustastraße in Eschwege bestohlen worden. Die Frau befand sich dort zum Einkaufen und hatte ihre Geldbörse im Einkaufswagen abgelegt und dabei teilweise mit Einkäufen bedeckt. Trotzdem gelang es unbekannten Dieben in einem unbeobachteten Moment die Geldbörse zu klauen. Darin enthalten waren u.a. ein dreistelliger Geldbetrag, sowie der Personalausweis, eine EC-Karte, eine Krankenkassenkarte und ein Schwerbehindertenausweis. Die Tat ereignete sich zwischen 15.00 Uhr und 15.30 Uhr. Der Stehlschaden liegt bei insgesamt 300 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 500 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Straße „Brühl“ in Eschwege ist zwischen Mittwochmittag 13.30 Uhr und Donnerstagnachmittag 15.00 Uhr ein am rechten Fahrbahnrand geparkter silberner Daimler Chrysler an der linken vorderen Stoßstange beschädigt worden. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0.

Polizei Sontra

Wildunfall

Ein 32-jähriger Autofahrer aus Erfurt ist am gestrigen Donnerstagabend mit einem Waschbären kollidiert, der anschließend das Weite suchte. Der Mann war gegen 23.10 Uhr auf der Bundesstraße B 7 vom Kreisel Wichmannshausen in Richtung Datterode unterwegs, als das Tier unvermittelt die Fahrbahn überquerte. Bei dem Zusammenstoß entstand am Auto des Mannes ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Trickdiebstahl; ältere Dame wird von zwei Unbekannte beklaut; Polizei sucht Zeugen

In der Goldbergstraße in Herleshausen ist eine 82-jährige Dame mit Rollator von zwei unbekannten Männern beklaut worden. Am Donnerstagnachmittag traten die Täter gegen 16.10 Uhr an die ältere Frau heran, hielten ihr ein Handy vor und baten um 10 Euro. Während einer der Männer die Dame im Gespräch ablenkte, ergriff der andere eine Einkaufstasche der Frau von deren Rollator, in der sich neben diversen Einkäufen noch eine Kundenkarte eines Lebensmittelmarktes und etwa 50 Euro Bargeld befanden. Zu den Tätern ist lediglich die folgende Beschreibung bekannt: jung, schlank, hellhäutig, einer mit schwarzem Anorak bekleidet. Beide flüchteten anschließend in Richtung Kielforststraße. Beim Ergreifen der Flucht warfen die Täter noch den Rollator der Frau um, die Seniorin kam aber glücklicherweise dabei nicht zu Schaden. Die Polizei fahndete nach Bekanntwerden des Sachverhaltes nach den Dieben im Nahbereich, konnte diese aber nicht mehr aufgreifen. Hinweise in dem Fall nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Körperverletzung/HG und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Bei einem Einsatz von Häuslicher Gewalt am Donnerstagnachmittag in Sontra, bei dem ein 38-Jähriger aus Eschwege gegenüber einer 49-jährigen Frau aus Sontra gewalttätig wurde und ihr ins Gesicht geschlagen hat, wurde der 38-Jährige in der Folge auch gegen die angeforderten Polizeibeamten gewalttätig, so dass der 38-Jährige festgenommen werden musste und später zwecks ärztlicher Untersuchung ins Krankenhaus verbracht wurde. Hier wurde dem stark alkoholisierten Aggressor auch eine Blutprobe entnommen. Wegen der Körperverletzungshandlungen gegenüber der 49-Jährigen, sowie wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, weil der Mann die Polizeibeamten angriff, muss sich der 38-Jährige nun strafrechtlich verantworten.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Auf der Landesstraße L 3228 zwischen Eiterhagen und Quentel hat am Donnerstag eine 29-jährige Autofahrerin aus Lohfelden ein Reh erfasst. Die Frau war gegen 18.00 Uhr auf besagter Strecke unterwegs, als das Tier die Fahrbahn überquerte und mit dem Auto der Frau kollidierte. Das Tier verharrte kurz benommen am Straßenrand und lief dann davon. Am Auto der 29-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

Unbekannte Täter klauen Geldbörse und heben anschließend Geld ab; Polizei sucht Zeugen

Eine 72-jährige Frau aus Meppen ist am gestrigen Donnerstag gleich zweimal Opfer geworden. Erst klauten die Täter der Dame zwischen 10.00 Uhr und 10.30 Uhr beim Einkaufen in Steinwegcenter in der Heerichstraße in Hessisch Lichtenau die Geldbörse mit Bargeld, diversen Ausweisen und EC-Karten aus ihrer Handtasche. Gegen 10.55 Uhr konnten die Diebe erfolgreich mit der geklauten EC-Karte der Frau an einem Geldautomaten 505 Euro abheben. Hinweise an die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Schaden 1500 Euro; Polizei sucht Zeugen

Auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in der Straße „Am Eschenbornrasen“ in Witzenhausen ist ein weißer Hyundai Ioniq 5 von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein-oder Ausparken beschädigt worden. Der Schaden an dem Hyundai befindet sich an der rechten hinteren Fahrzeugseite und beläuft sich auf 1500 Euro. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochmorgen zwischen 07.30 Uhr und 07.40 Uhr. Hinweise zu dem Verursacher an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

Aktuell kommt es im Zuständigkeitsbereich der Polizei Sontra zu mehreren Anrufen mit der Betrugsmasche von „Falschen Polizeibeamten“; Polizei warnt vor Betrugsmasche

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

Mit der Geschichte, dass angeblich in der Nachbarschaft eingebrochen worden sei und nun die angerufenen Opfer das nächste Ziel der Einbrecherbande sein könnten, versuchen die Telefonbetrüger ihre Opfer zu verunsichern und letzten Endes zur Herausgabe von Vermögenswerten zu bewegen, die dann von „angebliche Polizeibeamten“ vorsorglich in Verwahrung genommen würden.

Dabei handelt es sich um eine bekannte Betrugsmasche. Die handelnden Personen (Anrufer, Abholer) sind keine Polizeibeamten, sondern Betrüger die auf diese Weise versuchen, an die Vermögenswerte von ihren Opfern zu kommen.

In kurzer Zeit registrierten die Beamten aus Sontra heute Morgen schon drei Anrufe mit der gleichen Zielrichtung. Es wird daher eindringlich vor der Betrugsmasche gewarnt.

Tipps:

Am Telefon:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die

angebliche Amtsperson kommt oder anruft. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie

einfach auf. Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen

Verhältnissen preis. Die Polizei wird am Telefon keine Kontodaten erfragen.

An der Tür:

An der Tür: Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel

Polizisten, den Dienstausweis. Wichtig: Lassen Sie ggfs. einen Besucher während der Überprüfung

vor der abgesperrten Tür warten. Die Polizei wird Sie niemals bitten, ihnen Geldbeträge oder

Wertgegenstände auszuhändigen. Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung und

übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt Informieren

Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder der jeweiligen Amtsleitung und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Wichtig bei Telefonkontakt: Beenden Sie zuerst ein verdächtiges

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de oder auch unter www.pfiffige-senioren.de

Reinigungsarbeiten nach Lkw-Brand mit auslaufenden Betriebsstoffen sind abgeschlossen; Sperrung der Landstraße in Reichensachsen ist aufgehoben

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Abschlussmeldung-

Nachdem es heute Morgen gegen 10.13 Uhr in der Ortslage von Reichensachsen bei einem Lkw aufgrund eines technischen Defektes im Motorraum zu einem Brandausbruch kam, der in der Folge durch auslaufende Betriebsstoffe auch eine Sperrung der Landstraße nach sich zog, sind die Reinigungsarbeiten vor wenigen Minuten für beendet erklärt worden.

Ein Motorschaden am Turbolader des Zugfahrzeugs hatte heute Morgen dazu geführt, dass der Fahrer mit dem Baustellen-Lkw samt Anhänger beim Durchfahren der Ortslage von Reichensachsen sein Fahrzeuggespann auf einem Parkstreifen zum Halten bringen musste. Anschließend schlugen Flammen aus dem Motorraum, die z.T. von dem Fahrer selbst und im Nachgang durch die verständigten Feuerwehren, u.a. aus Reichensachsen und Langenhain, abgelöscht werden konnten.

s. auch die PM von 10:42 Uhr und 13:55 Uhr)

Bei dem Zugfahrzeug, an dem durch den Brand schätzungsweise ein Schaden von einigen tausend Euro entstand, lief dann eine größere Menge an Betriebsstoffen aus, welche durch die Feuerwehr und Entsorgungsbetriebe gebunden und aufgenommen werden mussten. Dazu wurde u.a. auch eine Spezialfirma aus dem benachbarten Thüringen angefordert.

Die Reinigungsarbeiten erforderten letztlich eine komplette Sperrung der Landstraße, im Bereich zwischen Bahnhofstraße und Meiereistraße, die von Beginn des Einsatzes bis etwa gegen 14.45 Uhr andauerte.

Mittlerweile ist die Fahrbahn wieder gereinigt und für den Fahrzeugverkehr freigegeben. Beschilderungen die auf den Gefahrenbereich hindeuten, wurden vorsorglich aufgestellt.