Angriff mit Pfefferspray

Tatzeit: Donnerstag, 22.12.2022, 15:45 Uhr

Am Donnerstag, gegen 15:45 Uhr, kam es im Bereich der Wallstraße in Homberg zu einem Zwischenfall mit Pfefferspray.

Zur angegebene Tatzeit liefen zwei derzeit unbekannte Kinder mit einem Pfefferspray aus Richtung Drehscheibe kommend in Richtung Busbahnhof. Nach Zeugenaussagen sprühte eines der Kinder hier bereits mit einem Pfefferspray wahllos umher. Auf Höhe des Feuerwehrstützpunktes Homberg sprühte das Kind einem Feuerwehrmann das Pfefferspray in sein Gesicht. Kurz darauf flüchteten die Kinder in unterschiedliche Richtungen. Der 34-jährige Feuerwehrmann aus Frielendorf erlitt hierbei leichte Verletzungen. Wie die eingesetzte Streife der Polizeistation Homberg vor Ort ermittelte, wurde im Bereich der Wallstraße zeitgleich ein 15-jähriger Homberger wahllos durch das Kind mit dem Pfefferspray attackiert und ebenfalls leicht verletzt.

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich auch heraus, dass der Angriff auf den Feuerwehrmann nicht im Zusammenhang mit einem Einsatz der Feuerwehr stand.

Das Kind mit dem Pfefferspray konnte wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 1,60 m, kurze Haare und ca. 12-13 Jahre alt. Er befand sich in Begleitung eines jüngeren männlichen Kindes im Alter von ca. 8-9 Jahren. Angaben zur Bekleidung konnten nicht gemacht werden.

Die Polizeistation Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neuental (Schwalm-Eder-Kreis): Vermisstes 13-jähriges Kind aus Neuental kehrte wohlbehalten zurück

Die seit Dienstag, 20.12.2022 vermisste 13-jährige Amelia B. aus Neuental kehrte am heutigen Donnerstag, 22.12.2022, gegen 17:50 Uhr, wieder wohlbehalten zu ihrer Wohnanschrift zurück.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die die Suche nach dem vermissten Kind unterstützt haben.

Medienvertreter werden gebeten, das Bild der Vermissten sofern möglich aus den Berichterstattungen zu entfernen.