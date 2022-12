Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra. Am Donnerstag (22.12.), gegen 14.55 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Golf-Fahrer aus Bebra die Nürnberger Straße vom sogenannten Röse-Kreisel in Richtung Bahnhofstraße in Bebra. Im Bereich der Nürnberger Straße fuhr er nach aktuellen Erkenntnissen auf den rechten Parkstreifen, um anschließend auf der linken Fahrbahnseite, quer zur Fahrbahn, auf einem Parkplatz einzuparken. Hierbei rutschte der Fahrer aus noch unklarer Ursache vermutlich von dem Brems- auf das Gaspedal und fuhr gegen eine Hauswand. Am Fahrzeug entstanden etwa 3.000 Euro Sachschaden. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Klinikum verbracht.

Sachbeschädigung an Pkw-Anhänger

Neuhof. Zwischen Dienstag (20.12.), 15 Uhr und Donnerstag (22.12.), 10.45 Uhr, wurde ein in der Jahnstraße auf einem Parkplatz abgestellter Pkw-Anhänger durch Unbekannte beschädigt. Die Täter schnitten die Plane des leeren Anhängers an mehreren Stellen ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an den Polizeiposten in Neuhof unter 06655/96880.

Einbruch in Bildungszentrum

Petersberg. In der Goerdelerstraße brachen Unbekannte am späten Mittwochabend (21.12.), gegen 23.30 Uhr, in die Räumlichkeiten einer Bildungsstätte ein. Die Täter zerstörten mittels eines Steins eine Fensterscheibe, um ins Gebäude zu gelangen. Sie durchsuchten im Anschluss mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autokennzeichen gestohlen

Fulda. Von einem Parkplatz in der Ignaz-Komp-Straße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (22.12.) die beiden amtlichen Kennzeichen FD-OF 1005 eines grauen Skoda Octavia. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Getränkemarkt

Fulda. Ein Getränkemarkt in der Leipziger Straße wurde in der Nacht zu Freitag (23.12.), gegen 1.30 Uhr, zum Ziel unbekannter Täter. Die Einbrecher warfen eine Scheibe ein und stahlen mehrere Flaschen Bier. Es entstand circa 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Donnerstag (22.12.) an einem Fenster eines Einfamilienhauses in der Carl-Metz-Straße. Hierbei entstand Sachschaden von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Bürogebäude

Bebra. Unbekannte brachen am Donnerstagabend (22.12.), zwischen 22.20 Uhr und 23.20 Uhr, in ein Bürogebäude in der Robert-Bunsen-Straße ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Brand von Mülltonnen in Homberg/Ohm

Alsfeld (ots)

Homberg/Ohm – Am späten Donnerstagabend (22.12.) kam es zunächst gegen 22.00 Uhr im Güntersteiner Weg zu einem Brand einer blauen Papiertonne (240 Liter), die zur Abholung am Freitag bereitgestellt wurde. Gegen 23.00 Uhr ging erneute die Meldung über einen Brand eines Müllcontainers (1100 Liter) in der Straße Auf den Sandäckern bei der Rettungsleitstelle ein. Beide Brände wurden durch die Feuerwehr zeitnah gelöscht. Es wurden keine Personen verletzt. Nahestehende Gebäude wurden nicht beschädigt. Wie es zu den beiden Bränden kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen. Zum aktuellen Zeitpunkt kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. An den Mülltonnen entstand ein Sachschaden von etwa 750 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de