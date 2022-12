Vandalismus-Schaden auf Spielplatz,

Hochheim am Main, Gerold-Buschlinger-Anlage, Mittwoch, 21.12.2022, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 22.12.2022, 17:00 Uhr

(jn)Unbekannte haben auf einem Hochheimer Spielplatz in der Nacht zum Donnerstag einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Wohl in der Nacht zum Donnerstag hielten sich die Täter auf dem Spielplatzgelände in der Gerold-Buschlinger-Anlage auf und beschädigten während ihres Aufenthaltes mehrere Zaunelemente. Dabei wurden diese um den Spielplatz herum aufgestellten Elemente verbogen, umgetreten und aus der Verankerung im Boden gelöst.

Hinweise zu dem Vorfall erbittet die Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0.

Fahrzeugteilediebstahl,

Flörsheim am Main, Weilbach, Wiesenring, Dienstag, 20.12.2022, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 22.12.2022, 19:55 Uhr

(jn)Im Wiesenring in Flörsheim haben unbekannte Täter zwischen Dienstag und Donnerstag die Außenspiegel eines BMW gestohlen. Der oder die Täter traten zur Tatzeit an das weiße Fahrzeug heran, durchtrennten entsprechende Kabel der Außenspiegel und demontierten die Gläser samt Mechanik. Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 2.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0.

Verkehrsbehinderungen nach Kollision mit Gegenverkehr, Hochheim am Main, Bundesstraße 40, Höhe Deponie, Donnerstag, 22.12.2022, 15:30 Uhr

(jn)Am Donnerstagnachmittag kam es bei Hochheim zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, nachdem ein 57-jähriger Autofahrer aus Flörsheim in den Gegenverkehr geraten war. Um 15:30 Uhr befuhr der 57-Jährige die B 40 von Hochheim in Fahrtrichtung Wicker, als er seine Fahrbahn, aus bisher unbekannten Gründen, verließ und in den Gegenverkehr kam. Ein entgegenkommender 31 Jahre alter Wiesbadener wich noch nach rechts aus und geriet in den Straßengraben. Anders ein 88-jähriger Hochheimer, der noch versuchte, nach links auszuweichen, jedoch eine Kollision mit dem Dacia des 57-Jährigen nicht mehr vermeiden konnte. In der Folge konnte auch eine 21 Jahre alte Frau aus Flörsheim nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem vorausfahrenden Opel des 88-Jährigen. Infolge des Zusammenstoßes wurde der Dacia auf die Schutzplanke aufgeladen, drehte sich auf sein Dach und rutschte etwa 50 Meter weit bis er auf dem Dach liegend zum Stillstand kam. Augenscheinlich blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt, wobei lediglich der 57-jährige Unfallverursacher und die 21-Jährige zwecks weiterer Untersuchungen in Krankenhäuser transportiert wurden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Abschleppung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn gesperrt werden, was Verkehrsbehinderungen auf der B 40 zur Folge hatte.

Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.