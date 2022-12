Festnahme nach versuchtem Diebstahl und Bedrohung

Frankfurt-Innenstadt (ots)-(th) – Am Donnerstag 22.12.2022 kam es im Einkaufszentrum “Skyline Plaza” zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit Beteiligung mehrerer Personen. Im Verlauf setzte ein 49-Jähriger ein Reizstoffsprühgerät ein.

Gegen 19.00 Uhr kam es zunächst zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit ca. 10 beteiligten Personen im Bereich des sogenannten “Food Courts” im “Skyline Plaza”, in deren Verlauf ein Beteiligter den späteren Beschuldigten um Hilfe bat. Dieser Bitte kam der 49-jährige Mann nach.

Die Auseinandersetzung verlagerte sich in das Untergeschoss des Einkaufszentrums, wo der Beschuldigte mit einem weiteren Beteiligten in Streit geriet. In weiteren Verlauf schlug der Unbekannte dem Beschuldigten mit der Faust gegen die Schläfe, woraufhin dieser zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Daraufhin setzte der Beschuldigte gegen den Unbekannten Pfefferspray ein.

Der Geschädigte sowie weitere Beteiligte der Auseinandersetzung flüchteten aus dem Einkaufszentrum in Richtung Güterplatz. Der Beschuldigte wurde vor Ort angetroffen, das Pfefferspray sichergestellt.

Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Taschendiebstahl

Frankfurt-Altstadt (ots)-(lo) – Am Donnerstag 22.12.2022 entwendete ein Mann in der Frankfurter Altstadt einer 47-jährigen Frau das in ihrer Jackentasche befindliche Smartphone. Durch einen Zeugen konnte der Taschendieb im Nachgang gefasst und das Smartphone zurückerlangt werden.

Gegen 12:20 Uhr befand sich die 47-jährige Frau auf der Hasengasse, als plötzlich der bislang unbekannte Täter sich ihr von hinten annäherte und das Smartphone aus ihrer Jackentasche entnahm. Ein aufmerksamer 55-jähriger Mann bemerkte den Diebstahl und verfolgte den Täter. Im Bereich der Zeil konnte der Zeuge den Taschendieb stellen und forderte die Rückgabe des Smartphones. Der Täter kam dieser Aufforderung nach und flüchtete in Richtung Norden in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 165 cm groß, sportliche Statur, bekleidet mit einer braunen Jacke, weiße Jogginghose und einer schwarzen Mütze.

Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/ 755 – 10100 in Verbindung zu setzen oder sich bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Wohnungseinbruch

Frankfurt-Sachsenhausen (ots)-(fue) – Bislang unbekannte Täter drangen am Donnerstag 22.12.2022 zwischen 17-20.00 Uhr, in eine Wohnung in der Holbeinstraße ein. Auf der Rückseite des Gebäudes öffneten sie gewaltsam ein Fenster und durchsuchten im Anschluss die Räumlichkeiten. Dabei fielen ihnen Schmuck und Münzen im Wert von mehreren tausend EUR in die Hände. Mit ihrer Beute gelang den Tätern die Flucht in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 069-75552199 zu melden.

Brand in einer Wäscherei in Unterliederbach

Feuerwehr Frankfurt am Main (ots)-(tka) – Die Feuerwehr Frankfurt wurde am Donnerstag 22.12.2022 gegen 22:00 Uhr nach Unterliederbach in die Wasgaustraße alarmiert. Die Feuerwehr stellte einen Brand in einer im Hinterhof gelegenen Wäscherei fest. Umgehend wurde die Brandbekämpfung mit mehreren Trupps unter Atemschutz eingeleitet.

Das Feuer konnte in einem Lagerraum im Erdgeschoss zügig lokalisiert und bekämpft werden. Neben Einheiten der Berufsfeuerwehr und des Rettungsdienstes war die Freiwillige Feuerwehr Unterliederbach im Einsatz.

Insgesamt waren 14 Fahrzeuge und 50 Einsatzkräften von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Der Einsatz der Feuerwehr war gegen 00:20 Uhr beendet. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen. Der Sachschaden wird auf ca. 120.000 EUR geschätzt.

