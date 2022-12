7 schwer Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Fronhausen (ots) – Auf der L3048 zwischen Fronhausen und dem Ebsdorfergrund kollidierten am Donnerstagabend (22.12.) frontal 2 PKW miteinander. Sieben Personen erlitten im Rahmen des Zusammenstoßes schwere Verletzungen, sodass Rettungskräfte sie in umliegende Krankenhäuser brachten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter mit der Unfallursachenermittlung beauftragt.

Die beiden total beschädigten Autos stellte man sicher. Die Landstraße war im Bereich der Unfallstelle bis etwa 01.30 Uhr voll gesperrt.

Kurz vor 21 Uhr war der mit zwei Personen besetzte BMW X2 (25-jährige Fahrerin, 34-jähriger Beifahrer, beide aus den USA) unterwegs zw. Hassenhausen und Erbenhausen.

Dabei geriet die Fahrerin offenbar auf die Gegenfahrbahn und prallte mit einem entgegenkommenden Opel Zafira zusammen, in welchem der 25-jährige Opel-Fahrer sowie dessen vier Mitfahrenden, zwei 24- und 57-jährige Frauen sowie zwei 29 und 58 Jahre alte Männer, in Richtung Erbenhausen unterwegs gewesen waren. Alle Opel-Insassen stammen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06421/4060 bei der Polizei in Marburg zu melden.

Weimar-Niederweimar: Lkw gestohlen

Vermutlich samt Originalschlüssel stahlen Unbekannte einen Iveco Lastwagen. Dieser stand in einer Garage in der Wichernstaße. Zwischen Dienstag (20.2.2022), 11:30 Uhr und Donnerstag (22.12.2022), 07:00 Uhr betraten die Diebe die offenstehende Garage und stiegen in den unverschlossenen Lkw. Mit dem offenbar im Zündschloss steckenden Schlüssel starteten sie den Iveco und fuhren davon.

Der Schaden beläuft sich auf 17.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls und fragt: Wer kann Hinweise zum Verbleib des Iveco-Lkw mit dem Kennzeichen MR-FH 663 geben? Wem sind verdächtige Personen in der Wichernstraße aufgefallen? Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 406-0.

Stadtallendorf: Hebelspuren am Fenster

Zwischen 19:00 Uhr am Mittwoch (21.12.2022) und 13:00 Uhr am Donnerstag (22.12.2022) versuchten Unbekannten ein Fenster zum Friseurladen in der Straße “Straße des 17.Juni” aufzuhebeln, ließen aber von ihrem Vorhaben ab und flüchteten. Die Polizei beziffert den Schaden am Fenster mit 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zu den bisher unbekannten Einbrechern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadtallendorf unter Tel.: (06428) 9305-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Unter Drogeneinfluss gefahren

In der Straße “Krummbogen” hielten Marburger Polizisten gestern Nachmittag (22.12.2022), um 16:00 Uhr einen BMW-Fahrer an. Während der Kontrolle ergaben sich den Ordnungshütern Hinweise auf Drogenkonsum bei dem 21-jährigen Fahrer. Ein Drogenvortest reagierte auf den Konsum von Cannabis. Für den aus Dillenburg stammenden jungen Mann folgte eine Blutentnahme durch einen Arzt. Er muss sich nun wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

Marburg: Hyundai touchiert

Rund 2.000 Euro wird die Reparatur an einem weißen Hyundai kosten, den ein Unbekannter hinterließ. Zwischen dem 16.12.2022, 19:15 Uhr und dem 17.12.2022, 14:00 Uhr touchierte er den weißen i40 an der hinteren rechten Fahrzeugseite.

Der Hyundai parkte in diesem Zeitraum entgegen der Fahrtrichtung im Wittenberger Weg in Höhe der Hausnummer 2. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 406-0.

Cölbe: Öl verloren, Frontalzusammenstoß

Mittwochnachmittag (21.12.2022) gegen 14:00 Uhr fuhr ein 31-Jähriger mit seinem grauen Space Star auf der Kreisstraße 3 von Bracht kommend in Richtung Schönstadt. Aufgrund einer Ölspur verlor der aus Emmerthal (Landkreis Hameln-Pyrmont) stammende Autofahrer die Kontrolle über seinen Nedcar und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Ford Focus einer 27-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß leicht und wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Autos haben nur noch Schrottwert. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf 13.000 Euro. Die Marburger Polizei sucht nun den Verursacher der Ölspur. Wer kann Hinweise zu dem Verursacher geben? Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 406-0.

Biedenkopf: Parkplatzrempler

Zwischen 13:30 Uhr und 14:30 Uhr beschädigte am Donnerstag (22.12.2022) ein Unbekannter einen schwarzen VW. In diesem Zeitraum stand der Passat auf dem Parkplatz des Herkules Marktes und auf dem Rewe-Parkplatz. Offenbar beim Ein- oder Ausparken streifte der Unfallfahrer den VW und hinterließ einen 400 Euro teuren Schaden am rechten hinteren Kotflügel. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 406-0 zu kontaktieren.

Marburg: Unfallflucht an der Vitos-Klinik

Ein 57-Jähriger stellte seinen schwarzen Daimler am Dienstagmorgen (20.12.2022) um 06:00 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Stationsgebäude 15 in der Cappeler Straße ab. Als er gegen 15:00 Uhr zu seinem GLC zurückkehrte, stellte er einen Schaden am linken vorderen Stoßfänger fest. Offenbar war in diesem Zeitraum ein Unbekannter beim Ein- oder Ausparken gegen den Benz gestoßen.

Ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug geben? Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 406-0.

Marburg: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am vergangenen Sonntag (18.12.2022) gerieten ein 30-Jähriger und ein 27-Jähriger in Höhe der Döner Ladens in der Straße “Pilgrimstein” zunächst in eine verbale Auseinandersetzung in dessen Verlauf der 30-Jährige mehrmals mit der Faust zuschlug und den aus Kirchhain stammenden 27-Jährigen verletzte. Aufgrund der Verletzungen musste der Kirchhainer stationär in einer Klinik aufgenommen werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und sucht Zeugen: Wer hat die Auseinandersetzung zwischen 00:00 Uhr und 02:30 Uhr auf dem Gehweg im Pilgrimstein mitbekommen? Die Polizei Marburg bitte Zeugen sich unter Tel.: (06421) 406-0 zu melden.

Wetter-Unterrosphe: Diebe haben es auf Werkzeug abgesehen

Werkzeug im Wert von 10.000 Euro stahlen Unbekannte vom Hof eines Mehrfamilienhauses im Rainweg. Zwischen dem 02.12.2022, 15:00 Uhr und dem 05.12.2022, 22:00 Uhr verschafften sich die Diebe Zutritt zum Hof des Mehrfamilienhauses. Von diesem schafften sie verschiedenste Werkzeuge und Maschinen, wie Schrauber, Bohrhammer, Sägen, Schlagschrauber, Akkus und Ladegeräte über das verschlossene Hoftor und flüchteten unerkannt.

Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Rainweg aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Hilti-Maschinen geben?

Hinweise erbittet die Marburger Polizei unter Tel.: (06421) 406-0.

