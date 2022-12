60-Jähriger von jugendlichem Duo überfallen

Darmstadt (ots) – Im Zusammenhang mit einem versuchten Straßenraub, der sich am frühem Freitagmorgen (23.12.) in der Frankfurter Straße, Ecke Emilstraße zugetragen haben soll, sucht die Polizei in Darmstadt Zeugen der Tat.

Gegen 7.45 Uhr hatte sich ein 60 Jahre alter Mann bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, soeben von zwei Jugendlichen überfallen worden zu sein. Nach ersten Erkenntnissen hatte das noch unbekannte Duo den Darmstädter getreten und Geld gefordert. Dabei stürzte der Attackierte und verletzte sich leicht. Ihre Forderung blieb unerfüllt und die Kriminellen traten die Flucht an.

Täterbeschreibung:

Einer der Täter hatte zudem eine dunkle Hautfarbe. Ihre Körpergrößen wurden auf jeweils 1,60 Meter und 1,70 Meter geschätzt. Beide trugen dunkle Kleidung und rannten in Richtung Mollerplatz davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Hinweise entgegengenommen.

Straßenraub – Zeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, soll es bereits am vergangenen Dienstag (20.12.) zu einem Straßenraub in Eberstadt gekommen sein. Für den Fortgang der eingeleiteten Ermittlungen suchen die Beamten des Kommissariats 35 Augenzeugen der Tat, beziehungsweise zwei Passanten, die dem Attackierten im Anschluss zu Hilfe kamen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich die Tat gegen 19.30 Uhr in der Nussbaumallee ereignet haben, als ein 72-jähriger Spaziergänger unvermittelt von hinten einen Schlag erhielt, zu Boden ging und wenige Minuten später bemerkte, dass sein Telefon fehlte. Infolge des Schlages wurde er verletzt und mit einem Rettungswagen in die Klinik gebracht.

Zu den möglichen Tätern liegen den Ermittlern keinerlei Hinweise vor. Vor diesem Hintergrund werden Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt zu melden.

Auch die beiden Passanten, die dazu kamen und dem Mann aufhalfen, kommen als Zeugen in Betracht und werden gebeten, sich mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Zeugen melden Verdächtiges

Darmstadt (ots) – Ein 20-jähriger Darmstädter und seine beiden mutmaßlichen Komplizen werden sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Donnerstagabend (22.12.) wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Drogen strafrechtlich verantworten müssen.

Zeugen hatten gegen 20 Uhr die Polizei verständigt, nachdem das Trio in der Beckstraße, im Bereich von Anwohnergaragen, die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Bei Eintreffen der alarmierten Beamtinnen und Beamten versuchte sich einer der Verdächtigen durch Flucht der Kontrolle zu entziehen, konnte aber unmittelbar gestoppt werden. Bei ihrer Überprüfung stießen die Ordnungshütenden auf rund 95 Gramm Cannabis, mehr als 600 Euro Bargeld, mehrere Mobiltelefone sowie eine Feinwaage.

Das Trio wurde festgenommen und mit zur Wache gebracht. Während die beiden 20 und 21 Jahre alten Begleiter aus Roßdorf und Darmstadt noch am Abend nach Hause entlassen wurden, musste der 20-Jährige die weiteren Stunden im Gewahrsam der Polizei verbringen. Nach der Durchsuchung seiner Wohnung, für die die Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt vorlag und bei der keine weiteren Drogen gefunden wurden, wurde der Darmstädter nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Darmstadt-Dieburg

Brand von Scheune – Brandursache und Schadenshöhe noch unklar

Groß-Bieberau (ots) – Der Brand einer Scheune in der Friedrich-Merz-Straße hat am Freitagvormittag (23.12.) die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 10 Uhr war die Rettungsleitstelle informiert worden. Die Einsatzkräfte rückten gemeinsam aus. Die Feuerwehr konnte glücklicherweise ein Übergreifen auf ein angrenzendes Gebäude verhindern. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.

Aktuell dauern die Löscharbeiten noch an. Wie es zu dem Brand kommen konnte und auf welche Höhe sich der Schaden belaufen wird, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese hat das Kommissariat 10 in Darmstadt übernommen.

Groß-Gerau

Unfallflucht

Bischofsheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Sonntag 18.12, 19:30 Uhr und Montag 19.12, 12:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten Audi A4, der in der Mainstraße, Ecke Friedrich-Ebert-Straße am Fahrbahnrand abgestellt war.

Etwa 1.000 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeugs kosten, das an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation in Bischofsheim unter der Telefonnummer 06144/9666-0 entgegen.

Einbruch in Erdgeschosswohnung

Kelsterbach (ots) – Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus im Potsdamer Weg geriet am Freitagabend (22.12.), gegen 17.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst über ein Fenster Zutritt in die Wohnung. Gestohlen wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand aber vermutlich nichts. Die Unbekannten hinterließen einen Schaden von mehreren hundert Euro.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, bitte bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter Tel: 06142/6960 melden.

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Biebesheim (ots) – Im Zeitraum zwischen Mittwoch (21.12.) und Donnerstag (22.12.) kam es in Biebesheim an der Kreuzung Wilhelm-Böttiger-Straße und Neugasse zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein geparkter dunkler Audi beschädigt wurde. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle ohne den Unfall zu melden.

Der Audi wurde im Heckbereich beschädigt. Zeugen die auffällige Beobachtungen gemacht haben, bitte bei der Polizeistation Gernsheim unter Tel: 06258-93430 melden.

Verkehrsunfall mit mehreren schwer verletzten Personen

K 153/K 150 (ots) – Am Donnerstag 22.12.2022 ereignete sich um 17:24 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall in der Gemarkung Riedstadt nahe Crumstadt. Eine 54-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die K 153 aus Richtung Stockstadt kommend und missachtete an der Einmündung zur K 150 die Vorfahrt des 66-jährigen Pkw-Fahrers, der in Richtung Crumstadt fuhr, so dass es im Einmündungsbereich zur Kollision kam.

Dabei wurde der Pkw der Unfallverursacherin gegen einen weiteren Pkw geschoben. Die Unfallverursacherin, sowie die 4 Insassen des Pkw auf der K 150 wurden schwer verletzt. Die Unfallstelle war für die Zeit von zwei Stunden voll gesperrt.

Kreis Bergstraße

Unter Alkohol am Steuer

Heppenheim (ots) – Einen 35-jährigen Autofahrer stoppten Beamte der Polizeistation Heppenheim in der Nacht zum Freitag (23.12.) gegen 01.20 Uhr, in der Nibelungenstraße. Rasch bemerkten die Ordnungshüter, dass der 35-Jährige unter Alkoholeinwirkung am Straßenverkehr teilnahm. Ein Atemalkoholtest zeigte anschließend rund 1,2 Promille an.

Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Odenwaldkreis

Einbruch in Wohnhaus/Kripo ermittelt

Erbach (ots) – Ein Wohnhaus in der Danziger Straße geriet am Donnerstag (22.12.), in der Zeit zwischen 13.30-19.00 Uhr, in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und ließen dort anschließend auf der Suche nach Wertgegenständen Geld mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Erbach (Kommissariat 21/22) unter der Tel: 06062/9530 zu melden.

