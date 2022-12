Gießen (ots) – Eine 22-Jährige wurden von 2 Männern mit dem Messer bedroht und festgehalten. Nach ersten Erkenntnissen zog ein Täter ein Messer, bedrohte sie damit und hielt sie am Oberkörper fest. Währenddessen entblößte sich sein Komplize und nahm sexuelle Handlungen an ihr vor.

In einem günstigen Moment konnte sich die junge Frau befreien und flüchten. Die beiden Männer folgten ihr nicht. Die Tat geschah am Freitag gegen 04:15 Uhr, in der Nordanlage/Höhe Hausnummer 30.

Im Zuge der Fahndungsmaßnahmen nahm die Polizei einen 32-jährigen Mann aus Nordhessen fest. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht neben Zeugen noch den Komplizen.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 180 cm groß und dunkelhäutig. Er trug eine auffällig rote Jacke und vermutlich eine Mütze.

Wer hat den Vorfall in der Nordanlage beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 0641/7006-6555 entgegen.

