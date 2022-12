Vorfahrt missachtet und geflüchtet – weitere Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Eine bislang unbekannte Person verursachte am Donnerstag (22.12.2022) mit einem schwarzen BMW einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Eine 31-Jährige fuhr mit ihrem PKW gegen 14 Uhr in die Kreuzung Niederfeld-/Damaschkestraße, als eine unbekannte Person mit einem PKW ihr die Vorfahrt nahm.

Die 31-Jährige konnte noch mit ein Ausweichmanöver eine Kollision verhindern, verlor hierbei aber die Kontrolle über den PKW und kollidierte mit einem geparkten PKW und einem Zaun. Anschließend kippte der PKW der 31-Jährigen zur Seite. Der Unfallverursacher hielt zunächst kurz an, flüchtete aber direkt. Durch den Unfall wurde die 31-Jährige verletzt. Die 8-jährige Beifahrerin blieb unverletzt.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mindestens 19.000 Euro. Mehrere Zeugen beobachteten den Verkehrsunfall. Die Polizei sucht nun einen schwarzen BMW der X-Reihe mit Ludwigshafener Kennzeichen. Weitere Zeugen sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de melden.

PKW-Fahrerin bei Unfallflucht gefilmt

Ludwigshafen (ots) – Eine 18-jährige PKW-Fahrerin missachtete am Donnerstag (23.12.2022), gegen 13.34 Uhr, die Vorfahrt eines 80-jährigen PKW-Fahrer in der Hauptstraße und kollidierte anschließend mit diesem. Trotz Kollision fuhr die 18-Jährige weiter und flüchtete.

Aufgrund einer Dashcam, die im Fahrzeug des 80-Jährigen montiert ist, konnte die Polizei das Kennzeichen des gesuchten PKW ablesen und die 18-Jährige schließlich ermitteln. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Einbruch in Kleingartenanlage

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 14.12.2022 bis 22.12.2022 in eine Gartenparzelle in der Bayreuther Straße ein. Aus der Anlage wurde ein Stromaggregat, ein Rasemäher und eine Fräse entwendet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrszeichen beschädigt – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Eine bislang unbekannte Person fuhr in der Nacht von Donnerstag (22.12.2022) auf Freitag (23.12.2022) mit einem PKW gegen ein Verkehrszeichen in der Erzbergerstraße, auf Höhe eines Zebrastreifens, und flüchtete anschließend. Am Unfallort wurden mehrere PKW-Teile festgestellt.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich daher um einen silbernen Golf Plus (Baujahr 2004) handeln. Die Polizei sucht nun Zeugen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.