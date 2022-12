Fußgänger erleidet schwere Kopfverletzungen

Limburgerhof (ots) – Beim Versuch am Donnerstag 22.12.2022 gegen 17:15 Uhr die Speyerer Straße zu Fuß zu überqueren, wurde ein 54-jähriger Mann aus Limburgerhof von einem Pkw eines 38-jährigen, ebenfalls aus Limburgerhof, erfasst und zu Boden geschleudert. Bis zum Eintreffen eines Rettungswagens konnte der Schwerverletzte von Ersthelfern aus einer nahegelegenen Arztpraxis erst versorgt werden.

Der angefahrene Fußgänger, der durch den Sturz schwere Kopfverletzungen erlitt, wurde im Anschluss in ein Ludwigshafener Krankenhaus verbracht. Da der genaue Unfallhergang nicht klar ist, bittet die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) um Zeugenhinweise.

Polizeibeamte beleidigt

Schifferstadt (ots) Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstagmittag im Ostring konnten bei einem 41-jährigen Fahrzeuglenker aus Schifferstadt drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Im Rahmen der später angeordneten und durchgeführten Blutentnahme beleidigte der 41-jährige zudem die eingesetzten Polizeibeamten.

Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung sowie ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Der Mann gab zudem an, während den polizeilichen Maßnahmen von den eingesetzten Beamten geschlagen worden zu sein. Dies wird nun Gegenstand weiterer Ermittlungen sein, die von der Kriminalpolizei Ludwigshafen aufgenommen werden.

Verkehrsgefährdung

Fußgönheim (ots) – Gegen 17.45 Uhr meldeten zunächst Zeugen, dass im Ortsbereich Birkenheide ein Pkw mit LU-Kennzeichen durch unsichere Fahrweise auffallen würde. Durch die eingesetzte Streife konnte zunächst kein Pkw festgestellt werden. Gegen 19.00 Uhr meldeten sich die Zeugen erneut, dass sie nun hinter dem betreffenden Pkw auf der L 454 in Richtung Fußgönheim fahren würden.

Nach Angaben der Zeugen fuhr der Pkw durchgängig lediglich mit etwa 40 km/h und geriet mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Am Ortsausgang Fußgönheim in Richtung Ruchheim soll es zu einer Gefährdung eines bislang unbekannten Lkw-Fahrers gekommen sein, welcher dem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste. Durch die eingesetzte Streife konnte der betreffende Pkw letztendlich am Ortseingang Ruchheim festgestellt werden. Als Fahrer konnte ein 83-jähriger Mann aus Ludwigshafen festgestellt werden.

Weiterhin konnten an dem Pkw frische Unfallspuren festgestellt werden, welche bislang noch nicht zugeordnet werden konnten. Der Mann gab an, seit dem Mittag ziellos herumgefahren zu sein, weiterhin war er augenscheinlich weder zeitlich noch örtlich orientiert. Aufgrund der Feststellungen ergab sich der Verdacht nicht zum Führen von Kraftfahrzeugen geeignet zu sein, weshalb der Führerschein sichergestellt wurde. Weiterhin wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsgefährdung eingeleitet. Mögliche Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Frankenthal in Verbindung zu setzen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Geldautomat gesprengt

Hochdorf-Assenheim (ots) – Am Freitag 23.12.2022 um 03.28 Uhr wurde in der Hauptstraße durch bislang unbekannte Täter ein Geldautomat gesprengt. Laut Zeugenangaben sei nach einem lauten Knall ein dunkler oder schwarzer Pkw geflüchtet. Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen übernommen.

Die durchgeführten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bis jetzt ohne Erfolg. Aufgrund der Lage ist u.a. die Feuerwehr vor Ort. Über evtl. entwendetes Geld oder die Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben getätigt werden.

Als Tochter ausgegeben

Mutterstadt (ots) – Fast Opfer einer Betrugsmasche wurde ein 86-jähriger Mann aus Mutterstadt am Donnerstag 22.12.2022. Seine angebliche Tochter kontaktierte den Geschädigten via WhatsApp und gab hierbei an, dass sie eine neue Nummer habe und eine Zahlungsnotwendigkeit von knapp 2.500 Euro habe.

Bevor der Mann das Geld auf das angegebene Konto überwies, rief er seine wahre Tochter an, welche ihn dann über einen Betrugsversuch informierte. Somit entstand dem 86-jährigen kein Schaden.

Einbruch und Einbruchsversuch in Wohnhaus

Dannstadt-Schauernheim/Neuhofen (ots) – Im Zeitraum von Sonntagnachmittag (18.12.2022) bis Mittwochvormittag (21.12.2022) sind unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Nordring in Dannstadt-Schauernheim eingebrochen. Im Anwesen durchwühlten die Täter Schränke. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch nicht bekannt.

Am 21.12.2022, im Zeitraum von 13:15-20:15 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Anwesen in der Ringstraße in Neuhofen einzudringen. Die Täter scheiterten jedoch beim aufhebeln einer Tür im rückwärtigen Bereich.

Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen oder den Tätern nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.