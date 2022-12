In Gewahrsam nach Ladendiebstahl

Speyer (ots) – Am 22.12.2022 gegen 18:00 Uhr entwendete ein alkoholisierter 34-Jähiger eine Packung Fleisch aus der Auslage eines Supermarktes im Weißdornweg und passierte die Kasse ohne die Ware zu bezahlen.

Noch vor dem Verlassen des Marktes wurde der Mann durch die dortigen Angestellten bis zum Eintreffen der eingesetzten Beamten festgehalten. Dabei bedrohte er den Angestellten. Da sich der Mann nicht ausweisen konnte, durchsuchten ihn die hinzugerufenen Beamten.

Hier zeigte er sich schon unkooperativ und begann seinen Kopf an die Wand zu schlagen. Die Beamten brachten ihn zu Boden und fesselten ihn. Dabei beleidigte er die Polizisten mehrfach. Der Mann wurde zu Dienstelle gebracht und in Gewahrsam genommen. Ihn erwarten jetzt mehre Anzeigen.

Lautstark Beamte auf dem Weihnachtsmarkt beleidigt

Speyer (ots) – Am 22.12.2022 gegen 11:23 meldeten Besucher des Weihnachtsmarktes eine aggressive männliche Person. Der Mann schrie vor sich hin und “pöbelte” dabei Besucher an. Beamte der Polizei in Speyer erteilten dem 48-jährigen Mann einen Platzverweis. Trotz mehrfacher Aufforderung und Androhung einer Ingewahrsamnahme kam er diesem nicht nach.

Bei der Fesselung zeigte er sich zunächst kooperativ. Erst als er zur Dienststelle verbracht werden sollte, beleidigte er die Beamten lautstark und verunglimpfte die polizeiliche Maßnahme. Die beleidigenden Äußerungen bekamen mehrere auf dem Weihnachtsmarkt befindliche Passanten mit.

Auch im Gewahrsam kam es zu weiteren Beleidigungen.

Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille.