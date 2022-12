Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 23.12.2022 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Deidesheim: Vandalismus während des Weihnachtsmarktes

Deidesheim (ots) – Bereits am Freitag, 16.12.22, zwischen 18.00 und 20.00 Uhr wurde der Wagen einer 50-jährigen aus Meckenheim durch bislang unbekannte Täter beschädigt, während sie sich auf dem Weihnachtsmarkt aufhielt. Ihr Fahrzeug parkte sie auf dem Parkplatz vor der IGS in der Bürgermeister-Oberhettinger-Straße. Die unbekannten Täter rissen offensichtlich mutwillig den rechten Außenspiegel ab und beschädigten die Tür. Der Sachschaden wird im unteren vierstelligen Bereich verortet. Zeugen oder weitere Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei Haßloch in Verbindung zu setzen.

Kirchheim: Unfall verursacht und geflüchtet

Kirchheim an der Weinstraße (ots) – Überholen trotz Gegenverkehrs war ursächlich für einen Verkehrsunfall, den ein 21 Jahre alter Autofahrer gestern (19.12.22) gegen 18:00 Uhr auf der B 271 verursacht hat. Der von dem 21-jährigen überholte, 58 Jahre alte Autofahrer war an der Einmündung „Kirchheim Süd“ kurz zuvor nach rechts in die B 271 in Richtung Grünstadt eingebogen. Eine 48 Jahre alte Pkw-Fahrerin kam dem Überholten und dem Überholenden auf der B 271 entgegen. Im Überholvorgang stieß der Pkw des 21-jährigen mit dem Pkw des Überholten und dem Pkw, der entgegenkam leicht zusammen. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch ermittelt werden. Bei seiner Befragung räumte er sein Fehlverhalten ein. Als Grund für die Unfallflucht gab der Mann an, dass er schnell nach Hause wollte. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 2.600 Euro.

Grünstadt: Mehrere Einbrüche in der Vorstadt

Grünstadt (ots) – Zwischen Freitagmittag (16.12.2022) und Montagmorgen (19.12.2022) kam es zu drei Einbrüchen und einem Einbruchversuch im „Ärztehaus“ in der Vorstadt. Unbekannte Täter gingen eine Arztpraxis an und entwendeten hier einen Tresor. Der Gesamtschaden beläuft sich hier auf ca. 2.500 Euro. Aus einer Physiotherapie-Praxis wurden nach gewaltsamen Eindringens Bargeld und ein Staubsauger gestohlen. Der Gesamtschaden hier beträgt etwa 820 Euro. Außerdem gelang es den Tätern in die Räumlichkeiten einer Pflege-Beratungsstelle einzudringen. Diebesgut war in diesem Fall ein Notebook. Schadenshöhe in diesem Fall etwa 900 Euro. Schließlich wurde von dem/den Unbekannten die Apotheke angegangen. Warum es in diesem Fall beim Einbruchsversuch blieb, ist nicht bekannt. Hinweise zu Tat und Täterschaft nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

Grünstadt: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Grünstadt (ots) – Etwa 12.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Montag (19.12.2022) gegen 15:30 Uhr in der Industriestraße. Ein 82 Jahre alter Autofahrer wollte vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr in Richtung Kirchheimer Straße einfahren. Hierbei übersah er einen von einem 25 Jahre alten Mann gelenkten Pkw, der ebenfalls in Richtung Kirchheimer Straße fuhr. Es kam zur Kollision. Das Auto des 25-jährigen war infolge des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Grünstadt: Vorfahrt missachtet

Grünstadt (ots) – Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro und eine leicht verletzte Autofahrerin sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles vom gestrigen Montag (19.12.22) gegen 13:30 Uhr in der Kirchheimer Straße. Eine Autofahrerin wollte von dem Grundstück gegenüber der Talstraße kommend die Kirchheimer Straße queren und in die Talstraße einfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer Autofahrerin, die die Kirchheimer Straße in Richtung Kirchheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Vorfahrtberechtigte leicht verletzt wurde und an beiden Pkw Sachschaden entstand.

Grünstadt – Ohne Versicherungsschutz und unter Betäubungsmitteleinfluss auf E-Scooter unterwegs und vor der Polizei geflüchtet

Grünstadt (ots) – Am Donnerstag, 22.12.2022 kurz nach 13:00 Uhr befuhr ein 15-jähriger mit seinem E-Scooter den Gehweg im Albsheimer Weg in Grünstadt. Da an dem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, sollte der junge Mann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Dieser flüchtete jedoch mit dem Roller vor den Beamten. Auf der Flucht ließ er schließlich den Roller zurück, flüchtete weiter zu Fuß und konnte jedoch durch die Beamten eingeholt und festgenommen werden. Wie sich herausstellte bestand für den Roller kein Versicherungsschutz und der Jugendliche stand zudem unter Betäubungsmitteleinfluss. Ein Test verlief positiv auf THC. Dem Jugendlichen wurde eine Blutprobe entnommen und er wurde anschließend einem Erziehungsberechtigten übergeben.

Haßloch: Schwerlastverkehrskontrolle/gemeinsame Kontrolle der Polizeidirektion Neustadt a.d.W.

Haßloch (ots) – Am Mittwoch, 21.12.2022, wurde im Zeitraum von 09 Uhr bis 13 Uhr, eine Kontrolle des fahrenden Schwerlastverkehrs im Bereich der Haßlocher Westrandstraße (Ortsumgehung mit Anbindung der Autobahn 65 und Industriegebiet Haßloch) durchgeführt. Durch die kontrollierenden Fachkräfte der Polizei, wurden insg. dreizehn Lastkraftwagen einer intensiven Kontrolle unterzogen. Es ergaben sich hierbei acht Beanstandungen hinsichtlich Ladungssicherung, technischem Zustand der Fahrzeuge und Einhaltung der Sozialvorschriften. Diese Kontrollen werden in regelmäßigen Abständen und verschiedenen Örtlichkeiten durchgeführt.

Haßloch: Tuning-Kontrolle

Haßloch (ots) – Bei einer Kontrolle eines Pkw aus der sogenannten Tuning-Szene konnten am späten Nachmittag in einem Haßlocher Industriegebiet mehrere Verstöße festgestellt werden, welche teilweise erheblich verkehrsgefährdend, insbesondere für Fußgänger, waren. Auf Grund der festgestellten Tatsachen war die Betriebserlaubnis des Pkw erloschen, der Pkw stillgelegt und entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden gegen den 22jährigen Halter eingeleitet.

Haßloch: Radfahrer bei Unfall verletzt

Haßloch (ots) – Die 56-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhr am Donnerstag, 22.12., um 13.40 Uhr, mit ihrem Pkw Opel die Uhlandstraße in Haßloch in Richtung Lachener Weg. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt des auf dem parallel zum Lachener Weg verlaufenden Radweg von rechts kommenden 67-jährigen Radfahrers, obwohl sie sogar zunächst am Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ angehalten hatte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen, in dessen Folge der Radfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Eine entsprechende ärztliche Behandlung lehnte der Radfahrer vor Ort zunächst ab. Am Fahrrad sowie am Pkw entstand leichter Sachschaden.

Weisenheim am Sand: Motorradfahrer verletzt sich bei Verkehrsunfall

Weisenheim am Sand (ots) – Schürfwunden und eine Fraktur erlitt ein 31 – Jähriger nach dem er mit seinem Motorrad am Donnerstag, 22.12.2022, gegen 15 Uhr in der Ritter-von-Geißler-Straße unmittelbar vor dem Ortsausgang in Richtung Freinsheim auf die Fahrbahn stürzte.

Weitere Fahrzeuge waren an dem Verkehrsunfall nicht beteiligt. Der 31 – Jährige wurde medizinisch versorgt und wurde von einem Rettungswagen in ein Kranken-haus gebracht. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls im Einsatz. Kräfte der Feuerwehr reinigten die Unfallstelle. Der Sachschaden wird nach einer ersten Schätzung auf 2000 EUR beziffert.

Der Zweiradfahrer verlor vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Kindenheim: Zu schnell – Unfall verursacht

Kindenheim (ots) – Ein 50 Jahre alter Autofahrer befuhr am 23.12.22 gegen 00:25 Uhr die Hauptstraße aus Richtung Bockenheim. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kollidierte er mit einem auf der Gegenfahrspur am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls gegen einen dahinter geparkten Transporter geschoben. Der Pkw des Unfallverursachers und der geparkte Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden beträgt ca. 30.000 Euro.

Obrigheim-Albsheim: Pedelecfahrer verletzt

Obrigheim-Albsheim (ots) – Leichte Verletzungen zog sich der Fahrer eines Pedelecs bei einem Unfall am 21.12.22 gegen 15:05 Uhr in der Heidesheimer Straße zu. Der Zweiradfahrer wollte aus Richtung Sportplatz kommend auf die Hauptfahrbahn der Heidesheimer Straße einbiegen. Dabei übersah er einen Pkw, dessen Fahrer aus Richtung Schlegelweg kommend nach links in Richtung Sportplatz abbiegen wollte. Die Fahrzeuge stießen leicht zusammen und der Pedelecfahrer kam zu Fall. Nach Erstversorgung durch Rettungskräfte vor Ort wurde der Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An Pedelec und Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.100 Euro.

Wattenheim: Geschädigter gesucht

Wattenheim (ots) – Bereits am 18.12.2022 ereignete sich in Wattenheim ein Verkehrsunfall, bei dem der Geschädigte unbekannt ist. Die Fahrerin eines Pkw befuhr gegen 17:30 Uhr an diesem Tag die Hauptstraße in Richtung Carlsberger Straße. Wegen Gegenverkehrs musste sie hinter einem geparkten Pkw, vermutlich ein schwarzer Fiat, anhalten. Beim Anfahren stieß die Autofahrerin mit der rechten Seite ihres Fahrzeugs gegen das hintere linke Heck des geparkten Pkw. Im Anschluss entfernte sich die Unfallverursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Nachdem die Frau am Folgetag bei entsprechenden Nachforschungen keine Hinweise auf den Halter des geparkten Pkw erlangen konnte, meldete sie den Unfall der Polizei. Hinweise zu dem geschädigten Fahrzeug bzw. dessen Halter nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegen.

