Neustadt: Rotary Adventskalender 2022 – Erlös von 15.000 Euro an die Tafel Neustadt-Haßloch übergeben

Neustadt an der Weinstraße – In seinem fünfzehnten Jahr war der vom Rotary Club Neustadt initiierte und in Zusammenarbeit mit der Willkomm-Gemeinschaft e.V. herausgegebene Neustadter Adventskalender erneut bereits Mitte November ausverkauft war.

Der Kalender, der jährlich durch regionale Künstler honorarfrei gestaltet wird und für den Neustadter Einzelhändler und Gewerbetreibende der Interessensvertretung Willkomm-Gemeinschaft e.V. kostenlos Preise zur Verfügung stellen, ist seit langem eine Erfolgsgeschichte: etwa 200.000,00 Euro konnten seit 2008 erlöst und für soziale Projekte in Neustadt und Umgebung gespendet werden. Das Titelbild und die grafische Gestaltung der Motive kamen 2022 von der Neustadter Künstlerin Heidrun Öschger.

Die diesjährige Summe von 15.000 Euro wurde heute, ganz bewusst vor den vor uns liegenden Weihnachtsfeiertagen, dem Vorstand des Vereins Tafel Neustadt-Haßloch vom Rotary Präsidenten Thomas Vorländer am Neustadter Standort der Tafel in der Gartenstr. 19 übergeben.

Die Tafel wurde 2002 in Neustadt gegründet und ist Mitglied im Bundesverband Deutsche Tafel e.V. Seit 2009 befindet sich der Tafelladen in der Gartenstraße 19. Gleichzeitig wurde das Verteilgebiet auf Haßloch ausgedehnt. 2019 erfolgte die Namensänderung des Vereins in „Tafel Neustadt-Haßloch“. Insgesamt kümmern sich ca. 80 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um die Organisation und die Durchführung der satzungsgemäßen Aufgaben. Ziel der Tafel ist es, dass bedürftige Familien mit Kindern in Neustadt, Haßloch und Umgebung genügend Obst und Gemüse bekommen, um sich gesund und abwechslungsreich ernähren zu können. Derzeit steht die Tafel vor dem Problem, dass die Zahl der bedürftigen Personen auch durch die ankommenden Flüchtenden aus der Ukraine stetig steigt und andererseits die Menge der von Lebensmittelmärkten gespendeten Lebensmittel rückläufig ist. Zum einen aufgrund der geringeren Verfügbarkeit z.B. von Mehl und Öl, zum anderen aufgrund der knapperen Mengenkalkulation in den Supermärkten.

Die Hilfe durch den Rotary Club Neustadt soll zur Bewältigung dieser Probleme beitragen.

Die Tafel Neustadt-Haßloch betreut derzeit gut 280 bedürftige Familien. Die Ausgabestelle in Neustadt ist sowohl am Mittwoch ab 13:00h als auch am Samstag ab 14:00h für jeweils gut 100 Familien geöffnet. Die Tafel in Haßloch öffnet jeweils am Mittwoch um 14:00h und versorgt gut 80 Familien.

Der Vorsitzende der Tafel, Jean-Claude Finck dankte Rotary herzlich für die umfangreiche Spende. Diese werde nicht zuletzt auch dabei helfen, den Kreis der aktuell unterstützten Familien künftig weiter auszubauen.

Rotary Präsident Thomas Vorländer zeigte sich beeindruckt von der perfekt organisierten und mit leidenschaftlichem Engagement von den ehrenamtlichen Helfern durchgeführten Ausgabe von Lebensmitteln an die Bedürftigen.

Foto: Übergabe des Erlöses des Rotary Adventskalenders am 21.12.22 an die Tafel Neustadt-Haßloch in der Gartenstr. 19 in Neustadt: vlnr: Jochen Schulz (Schatzmeister Tafel), Thomas Vorländer (Präsident Rotary Neustadt), Carmen-Seiler-Dürr (Rotary) Jean-Claude Finck (Vorsitzender Tafel Neustadt-Haßloch), Margarete Junkert (Hygienebeauftragte Tafel Neustadt-Haßloch) und Claudia Albrecht (Vorsitzende des Fördervereins Tafel Neustadt-Haßloch und Ortsvorsitzende NW-Gimmeldingen)