Ohne Führerschein unterwegs – Ermittlungen auch gegen Fahrzeughalter

Mainz (ots) – Bereits am Dienstsg 20.12.2022 wurde ein 46-jähriger Mann aus Budenheim in der Nähe des Volksparks kontrolliert, weil er ein auffälliges Fahrverhalten an den Tag legte. Bei dieser Kontrolle wurde eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt, eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Die Fahrzeugschlüssel wurden an den 47-jährigen Fahrzeughalter aus Hessen mit der Anweisung übergeben, dass der Beschuldigte kein Fahrzeug mehr führen darf.

Am Donnerstag 22.12.2022 fiel das Fahrzeug erneut mit dem gleichen 46-Jährigen als Fahrer in der Nähe des Volksparks auf und wurde kontrolliert. Da er nicht im Besitz eines Führerscheins sein konnte, da dieser mittlerweile bei der Staatsanwaltschaft Mainz liegt, muss er nun mit einem weiteren Ermittlungsverfahren, wegen des “Fahren ohne Fahrerlaubnis” rechnen.

Der Fahrzeughalter wurde daraufhin erneut kontaktiert. Da er offensichtlich zugelassen hat, dass der Budenheimer wieder mit diesem Auto fahren konnte, muss auch er mit einem Ermittlungsverfahren rechnen. In seinem Fall wegen “Fahrenlassen ohne Fahrerlaubnis”.

Einbruch in Tankstelle

Mainz-Finthen (ots) – Zu einem Einbruch in eine Tankstelle kam es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 22.12.2022 im Stadtteil Finthen. Der oder die unbekannten Täter brachen die Eingangstür der Tankstelle in der Kurmainzstraße auf und verschafften sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Die Einbrecher hatten es auf Tabakwaren, Wechselgeld und einen Tresor in der Tankstelle abgesehen. Nach der Tatausführung flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Höhe der Beute lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Die Mainzer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, erste Spuren am Tatort gesichert und sucht nun nach Zeugen und Anwohnern, denen in der Zeit vom 21.12.2022, 22:15 Uhr bis 22.12.2022, 05:45 Uhr etwas verdächtiges aufgefallen ist.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

Kreis Mainz-Bingen

Transporter in Gleisbett

Nierstein (ots) – Am Donnerstag 22.12.2022 gegen 14:20 Uhr wurde gemeldet, dass sich ein Lieferwagen im Gleisbett am Bahnübergang in der Wörrstädter Straße in Nierstein festgefahren habe. Die Strecke wurde für den Bahnverkehr umgehend gesperrt. Die Schranken am Bahnübergang blieben ebenfalls verschlossen, sodass sich ein Rückstau in beiden Fahrtrichtungen bildete.

Betroffen davon waren die B 420, sowie die B 9. Erste Ermittlungen ergaben, dass der 47-jährige Fahrer des Transporters sich bereits auf dem Bahnübergang befand, als sich die Schranken schlossen. In einer ersten Reaktion habe er versucht diese zu umfahren und geriet dadurch ins Gleisbett. Der Transporter konnte mittels einer Seilwinde durch die Feuerwehr Rhein-Selz aus dem Gleisbett gezogen werden. Ein Sachschaden entstand nicht.

Der Bahnverkehr und der betreffende Bahnübergang waren bis 15:30 Uhr aufgrund der Arbeiten gesperrt. Vor Ort waren sechs Feuerwehrleute, die Bundespolizei und die Polizei aus Oppenheim mit jeweils einer Streife, sowie ein Notfallmanager der Deutschen Bahn eingesetzt. Gegen den Fahrer wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.