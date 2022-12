Worms

Bankräuber flüchtet ohne Beute

Worms-Herrnsheim (ots) – Am Donnerstagabend kam es im Stadtteil Herrnsheim zu einem Banküberfall durch einen bislang unbekannten Täter. Ein maskierter Mann betrat gegen 18:00 Uhr mit einer Pistole bewaffnet den Schalterraum der Bankfiliale. Hier bedrohte er zwei Bankmitarbeiter, sowie zwei in der Bank befindliche Kunden.

Der Räuber forderte die Herausgabe von sämtlichem Bargeld. Nachdem ihm Angestellter zu verstehen gab, dass sich in der Filiale kein Bargeld befindet, flüchtete der Bankräuber zu Fuß in unbekannte Richtung. Auch bei einer polizeilichen Großfahndung unter Einsatz des Polizeihubschraubers konnte der Bankräuber nicht mehr gefasst werden.

Täterbeschreibung:

Zwischen 40 bis 50 Jahre alt

Ca. 1,70 m bis 1,80 m groß,

Gummimaske über das komplette Gesicht gezogen

Graue Beanie Mütze

Schwarze Winterjacke mit dunkler Kapuze

Graue Handschuhe

Blaue Jeans

Schwarze Schuhe

Graue Aldi-Tasche in der Hand

Normale Statur (weder zu dünn, noch zu dick)

Deutsch mit unbekanntem Dialekt

Allen in der Bank befindlichen Personen wurde ein medizinisches und psychosoziales Betreuungsangebot unterbreitet. Das Fachkommissariat für Kapitaldelikte der Kriminaldirektion Mainz hat im Auftrag der Staatsanwaltschaft Mainz die Ermittlungen aufgenommen. Bereits im Januar dieses Jahres wurde die betroffene Bankfiliale Ziel eines Überfalls. Ob ein Zusammenhang der beiden Taten besteht ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer: 06131/ 65-3633, in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch über das Hinweisportal der Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz unter https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ übermittelt werden.

Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Donnerstag, den 22.12.2022, verschafften sich bislang unbekannte Täter zwischen 17:15 Uhr und 18:45 Uhr über den rückwärtigen Garten des Anwesens Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Hermann-Löns-Straße, brachen dort ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so ins Innere. Zuvor waren Hebelversuche an der Eingangstür des Hauses misslungen.

Im Anschluss wurde das Haus durch die Täter durchsucht und schließlich ein dreistelliger Bargeldbetrag sowie Schmuck von noch unbekanntem Wert entwendet. Sollten Sie im besagten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden Sie gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Worms zu melden.

Kreis Alzey-Worms

Fahrzeug überschlägt sich

Partenheim (ots) – Am Nachmittag des 22.12.2022 gegen 16:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L413. Ein 21-jähriger Dexheimer befuhr die Straße vom Wolfsheimer Sender in Richtung Partenheim. In einer abschüssigen Rechtskurve kam der PKW-Fahrer aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich.

Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen, der 21-Jährige wurde eingeklemmt und musste durch die freiwillige Feuerwehr aus dem PKW geschnitten werden. Der verletzte Fahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht, das Fahrzeug abgeschleppt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Armsheim (ots) – Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es Donnerstag 22.12.2022 im Laufe des Tages im Kurpfälzer Weg. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich über eine Balkontür Zutritt in das Anwesen. Im Haus wurden sämtliche Schubladen geöffnet und durchwühlt. ä

Entwendet wurde u.a. Schmuck. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht abschließend geklärt werden. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pialzey@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Einbruch in Einkaufsmarkt

Flomborn (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 23.12.2022 wurde gegen 03:20 Uhr in einen Einkaufsmarkt in Flomborn eingebrochen. Unbekannte Täter traten die Eingangsschiebetür des Marktes ein, schoben das Rolltor nach oben, dadurch wurde die Alarmanlage ausgelöst.

Bei dem Stehlgut handelt es sich um Zigarettenpäckchen, die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3630 in Verbindung zu setzen.