Gegen Türen getreten

Kaiserslautern (ots) – Ein 81-jähriger Mann hat am Donnerstagnachmittag in einem Wohnhaus in der Gut-Heim-Straße randaliert. Nach Zeugenaussagen trat er mehrfach gegen Türen und Schränke und war stark betrunken. Auch gegenüber den Beamten verhielt er sich aggressiv. Er versuchte einem Polizeibeamten gegen den Kopf zu schlagen.

Der Senior wurde daraufhin zu Boden gebracht, gefesselt und mit zur Dienststelle genommen. Da der 81-Jährige offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand war und sein Verhalten sehr sprunghaft war, verbrachten ihn Mitarbeiter der Ordnungsbehörde in eine Klinik. |elz

Pkw aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Einen Geldbeutel mit mehreren Kreditkarten sowie Bargeld haben Diebe in der Nacht zum Donnerstag aus einem Auto in der Friedrich-Engels-Straße gestohlen. Das Auto parkte an der Straße in Höhe der Hausnummer 8. Wie die Diebe den Wagen knackten, ist nicht geklärt. Das Auto war laut Besitzer abgeschlossen.

Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt wegen des Pkw-Aufbruchs. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Werkzeuge aus Firmenfahrzeug gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen sind von der Ladefläche eines Transportes mehrere hochwertige Elektrowerkzeuge entwendet worden. Das Fahrzeug eines Küchenstudios stand in der betreffenden Zeitspanne in der Mainzer Straße auf einem Parkplatz neben dem Firmengebäude.

Da zahlreiche Maschinen und Werkzeuge entwendet wurden, muss der Diebstahl eine gewisse Zeit in Anspruch genommen haben. Die Polizei bittet daher Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, sich mit der Polizeiinspektion in der Gaustraße in Verbindung zu setzen. (Tel.: 0631/369-2150)

Kreis Kaiserslautern

Randalierer landet im Gewahrsam

Enkenbach-Alsenborn (ots) – Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Donnerstagabend in die Bahnhofstraße in Enkenbach-Alsenborn gerufen worden. Ein Mann hatte mehrfach gegen Pkws getreten und Spiegel beschädigt. Die Polizeibeamten trafen in der Marktstraße auf den 27-jährigen Mann.

Auf die Aufforderung stehen zubleiben, reagierte er sofort aggressiv und ging mit geballten Fäusten auf die Beamten zu. Er schrie herum und ließ sich nicht beruhigen. Nach mehrmaliger Androhung wurde schließlich das Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) eingesetzt. Der Mann konnte anschließend gefesselt und in Gewahrsam genommen werden.

Er hatte laut Schnelltest einen Alkoholpegel von 1,23 Promille. Da er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in eine Klinik gebracht. |elz

Verkehrsunfallflucht Adolph-Kolping-Platz

Landstuhl (ots) – Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht mit hohem Sachschaden gesucht. Am heutigen Tag kam es zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Adolph-Kolping-Platz in Landstuhl. Demnach soll ein vermutlich älterer Fahrzeugführer bei einem Parkvorgang das daneben stehende Fahrzeug auf der linken Seite stark beschädigt haben. #

Der Schaden wird derzeit auf etwa 7.000 Euro geschätzt. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion Landstuhl unter Telefon 06371/805-1850 melden. |pilan

Wenn Tuning und Fahrer zu Verkehrsrisiko werden (siehe Foto)

A6/Enkenbach-Alsenborn (ots) – Am Donnerstag 22.12.2022 gegen 13:45 Uhr kam es auf der A6 in Fahrtrichtung Saarbrücken zu einem Verkehrsunfall, welcher glücklicherweise glimpflich ausging. Ein junger Mann befuhr mit einem kleinen Sportfahrzeug die Auffahrt der Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn, als er auf noch feuchter Fahrbahnoberfläche die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Er schleuderte daraufhin über beide Fahrstreifen der Durchgangsfahrbahn, drehte sich und prallte mit seinem Heck stark in die Mittelschutzplanke. Anschließend wurde er erneut zurück auf die Fahrbahn geschleudert, bis er schließlich in die Mittelschutzplanke einschlug.

Der Fahrzeugführer, wie auch andere Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Verkehrsunfall glücklicherweise nicht verletzt. Der Sportflitzer wurde allerdings bei dem Aufprall total zerstört.

So viel zum Glück des Mannes… Pech für ihn war, dass die den Unfall aufnehmenden Beamten u.a. spezialisiert im Bereich illegaler Umbauten an Kraftfahrzeug sind. So wurde festgestellt, dass das Fahrzeug über deutlich mehr Leistung verfügte, als es serienmäßig der Fall war. So war u.a. ein Turboupgrade-Kit verbaut.

Die Soundkulisse erinnerte eher an einen Düsenjet, als an einen Kleinwagen. Möglich machte dies ein offenes Luftfiltersystem, gepaart mit einem einfachen Rohr als Abgasanlage (Straight-Pipe). Ein abnehmbares Sportlenkrad ohne Hupe, illegale Hauptscheinwerfer und weitere erhebliche Fahrzeugmängel kamen hinzu.

Nicht nur seitens der Bußgeldstelle wird den Mann einiges an Ärger erwarten, sondern auch in Bezug auf etwaige Versicherungszahlungen, die in solchen Fällen durchaus problematisch sein können. Individualisierungen an Fahrzeuges sind durchaus möglich und Genehmigungsfähig. Aber es muss stets darauf geachtet werden, bestimmte Grenzen nicht zu überschreiten.

Aus diesem Grund sollten gerade aufwendigere Umbauten und solche, die zu Leistungssteigerungen führen, immer vorab mit einem Prüfer abgesprochen werden. |past

Einbrecher schlagen zu

Steinwenden-Weltersbach (ots) – Während eine Bewohnerin des Einfamilienhauses in der Schlichtstraße noch schlief, hebelten unbekannte Täter ein Badezimmerfenster auf und stiegen dort ein. Im Zeitraum von 08:50 Uhr bis 10:55 Uhr am Donnerstag, wurde dann aus dem Schlafzimmer des Anwesens Schmuck im mittleren vierstelligen Bereich entwendet.

Die Polizei Landstuhl bittet um sachdienliche Hinweise hinsichtlich verdächtiger Personen oder Fahrzeugen im vorgenannten Zeitraum unter Tel: 06371-805-0.|pilan-wi

Kaputter Wäschetrockner gestohlen

Katzweiler (ots) – In der Straße Kühbörncheshof haben Unbekannte am Donnerstag einen kaputten Wäschetrockner gestohlen. Die Besitzer hatten den Wäschetrockner auf ihrem Grundstück als Briefkasten genutzt und war entsprechend gekennzeichnet. Als einer der Anwohner um 8 Uhr das Haus kurz verließ, war der Trockner noch da. Um 8:50 Uhr war er verschwunden.

Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 bei der Polizei zu melden. |elz