Feuerwehr Einsätze am 22.12.2022 (siehe Foto)

(cb) – Aufmerksame Nachbar alarmierten am späten Donnerstag die Einsatzkräfte. In der Lindenstraße waren Hilferufe aus einer Wohnung zu hören. Vor Ort gelang es, über ein gekipptes Fenster in die Wohnung zu kommen und dem Rettungsdienst die Tür zu öffnen, um die Person zu versorgen. Im Einsatz waren Rettungsdienst, Polizei und die Feuerwehr Brühl mit einem Fahrzeug.

(cb) – Um 16:46 Uhr wurde die Feuerwehr Brühl in die Ziegelei alarmiert. Dort hatte ein privater Rauchwarnmelder in einer Erdgeschosswohnung ausgelöst. Die Einsatzkräfte konnten den Melder durch ein Fenster lokalisieren. Da die Bewohner nicht zuhause und nicht erreichbar waren wurde das weitere Vorgehen mit der Polizei abgestimmt.

Da weder Rauch noch Feuer zu sehen waren wurde keine Nottüröffnung durch die Feuerwehr vorgenommen. Die Polizei übernahm die Einsatzstelle und bestellte einen Schlüsseldienst um die Lärmbelästigung abzustellen. Im Einsatz waren die Feuerwehr Brühl und die Feuerwehr Ketsch.

rnv-Haltestelle angesprüht – Zeugen gesucht

Leutershausen (ots) – Am Donnerstag 22.12.2022 wurde um 12:40 Uhr festgestellt, dass bislang unbekannte Täter die Rückseite des Wartehäuschens der rnv-Haltestelle im Kreuzungsbereich Bahnhofsstraße/ Bergstraße mit schwarzer Farbe beschmiert haben. Hierbei wurden mehrere Schriftzüge an der Rückseite angebracht. Die genaue Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen wurden vom Polizeiposten Schriesheim übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06203/61301 zu melden.