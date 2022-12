Schwerer Unfall auf Parkplatz zwischen LKW und Fußgänger

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag 22.12.2022 ereignete sich gegen 11 Uhr auf dem Parkplatz eines Modehauses ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger tödliche Verletzungen erlitt. Nach bisherigem Stand rangierte der Fahrer eines LKWs (12t) auf dem Parkplatz in der Dossenheimer Landstraße, um in Richtung einer Laderampe zu gelangen.

Im Bereich einer leichten Steigung kam es zur Kollision mit dem Fußgänger, welcher unter den LKW geriet. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen erlag der Mann seinen Verletzungen noch an der Unfallstelle.

Der LKW wurde in Ansprache mit der Staatsanwaltschaft Heidelberg sichergestellt. Ein Gutachter wird in die Unfallermittlungen eingebunden, welche derzeit noch andauern und über die nächsten Wochen hinausgehen werden.

Unklarer Unfallhergang wirft Fragen auf – Zeugenaufruf

Heidelberg (ots) – Am Donnerstag 22.12.2022 gegen 17.10 Uhr befuhr ein 34-jähriger Audi-Fahrer die Kurfürstenanlage in Fahrtrichtung Heidelberger Hauptbahnhof. Ein 61-jähriger Radfahrer befuhr ebenfalls die Kurfürstenanlage in dieselbe Fahrtrichtung auf dem dortigen Fahrradweg.

Auf Höhe des Kreuzungsbereichs der Kurfürstenanlage und der Mittermaierstraße musste der Audi-Fahrer, da die Lichtzeichenanlage rot zeigte, halten. Danach bog der 34-Jährige nach rechts in die Mittermaierstraße ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen beiden Verkehrsteilnehmern.

Der 34-Jährige stieß mit der der rechten Seite der Stoßstange gegen das Hinterrad des Fahrrads des 61-Jährigen. In der Folge flog der Radfahrer mit seinem Fahrrad über die Motorhaube des Audis und kam anschließend zu Fall. Der 61-Jährige verletzte sich hierbei nur leicht und wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 EUR in Form von Kratzern und Eindellungen. Bei dem Fahrrad wurde das Hinterrad beschädigt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern aktuell noch an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu diesem geben können, werden gebeten sich bei dem Verkehrsdienst Heidelberg zu melden unter: 0621-174 4111.

WhatsApp Betrüger mehrfach erfolgreich

Heidelberg (ots) – Ein 53-Jähriger erhielt am 14.12.22 eine Nachricht über den Messenger WhatsApp von seiner vermeintlichen Tochter. Darin teilte sie mit, dass ihr Handy kaputt und dies ihre neue Nummer sei. Weiter habe sie versäumt, eine wichtige Rechnung zu begleichen und bat im Zuge dessen um finanzielle Hilfe, welche der 53-Jährige seiner vermeintlichen Tochter zusicherte.

Im Laufe der nächsten Tage wurde der 53-Jährige aufgefordert 4 Beträge zwischen ca. 1.900 Euro und 2.450 Euro auf verschiedene Konten, teilweise im Ausland, zu überweisen und anschließend ein Screenshot der getätigten Überweisungen zu schicken.

Drei der 4 Überweisungen kamen wieder automatisch auf das Konto des Geschädigten zurück, da die Empfängerkonten z.T. aufgelöst oder wegen Betrugs gesperrt waren.

Da sich diese Betrugsmasche derzeit wieder sehr anhäuft, warnt die Polizei eindringlich vor dieser. Bitte informieren Sie auch Freunde und Bekannte darüber und thematisieren sie diese Betrugsmasche untereinander.

Tipps, wie sie sich hiervor schützen können, finden sie hier: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/