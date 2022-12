Neustadt: Feuerwerk in weiten Teilen der Altstadt nicht erlaubt

Neustadt an der Weinstraße – Nach den coronabedingten Verboten in den beiden Vorjahren dürfen vom 29. bis 31. Dezember 2022 wieder Feuerwerkskörper verkauft werden. Das Abbrennen von Pyrotechnik ist ausschließlich am 31. Dezember und 1. Januar erlaubt. Die Stadtverwaltung macht jedoch auf Einschränkungen aufmerksam.

In weiten Teilen der Altstadt von Neustadt an der Weinstraße sowie in einigen anderen besonders geschützten Bereichen darf kein Feuerwerk gezündet werden. Diese Regelung ergibt sich aus dem bundesweit gültigen Sprengstoffgesetz. Demnach ist das „Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden (…) verboten“ (1. SprengV, § 23).

Zu den „brandempfindlichen Gebäuden“ gehören auch Fachwerkhäuser. „Unmittelbare Nähe“ bedeutet etwa 200 Meter. Für Feuerwerkskörper, die keine Raketen sind, müssen mindestens 50 Meter Abstand eingehalten werden. Insofern dürfen alleine schon wegen der vielen Fachwerkhäuser generell keine Raketen am Marktplatz und in der Altstadt abgeschossen werden.

Der Kommunale Vollzugsdienst des städtischen Ordnungsamts sowie die Polizei sind in der Silvesternacht auf Streife.

Für nicht besonders geschützte Bereiche, in denen Feuerwerk erlaubt ist, gibt die Stadtverwaltung zum Schutz für Leben, Gesundheit und Sachwerte (wie zum Beispiel Gebäude, Einrichtungen und Möbel) folgende Sicherheitshinweise: